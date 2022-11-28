Đang làm lễ cưới, một phụ nữ điên bất ngờ xuất hiện cùng lời xì xầm của mọi người về bí mật của chồng khiến tôi chết đứng

Tâm sự 28/11/2022 10:35

Sau khi bảo vệ kéo người đàn bà ấy ra khỏi nhà hàng thì hôn lễ của cả hai cũng chẳng còn trọn vẹn nữa...

Có lẽ với mọi người, ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất, vui vẻ và đáng nhớ nhất. Nhưng với G, đó là cái ngày mà G không còn muốn nghĩ đến nữa. Cay đắng, đau xót và bẽ bàng làm sao?

Gia đình G giàu có nên G được cưng chiều từ bé. Lớn lên, sau khi đi du học về, G vào làm cho một công ty nước ngoài, lương rất cao. Ở tuổi 30, G đã tự mua nhà, mua xe ô tô và có cuộc sống sang chảnh. Vì tư tưởng tiến bộ nên G không muốn bị ràng buộc hôn nhân mà chỉ muốn có một đứa con để vui vẻ, tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân.

Nhưng rồi trái tim G nhanh chóng ngã gục trước sự xuất hiện của A. A hào hoa, ăn nói lịch thiệp, hài hước, vẻ ngoài đẹp đẽ. Chúng G gặp nhau trong một quán bar và trải qua "tình một đêm" trước khi chính thức yêu nhau. Càng bên anh, G càng say đắm, không gặp chừng một ngày là nhớ anh đến phát điên lên. G biết, mình yêu anh rồi.

Đang làm lễ cưới, một phụ nữ điên bất ngờ xuất hiện cùng lời xì xầm của mọi người về bí mật của chồng khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chính G đòi hỏi đám cưới. Anh không đồng ý. Anh nói còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên chưa muốn kết hôn. Để giữ chân anh, G quyết định "thả" cho có bầu. Quả nhiên, khi biết G có bầu, Tuấn buộc phải cưới G làm vợ. G đã nghĩ rằng G có thể sống bên người đàn ông mà mình yêu thương nhất, sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi và cả tình yêu.

Nhưng rồi mơ ước của G nhanh chóng vỡ vụn. Vào ngày cưới, khi chúng G đang trao nhẫn cưới thì quan khách ồn ào náo nhiệt. Có người to tiếng, có người thì thào nhưng đủ để G hiểu mọi chuyện. Bên ngoài có sự xuất hiện của một người đàn bà điên. Cô ta ôm con búp bê vải trên tay, gào thét, đập cả vào ảnh cưới của chúng G ngoài sảnh nhà hàng.

Một vài người bảo: "Đấy. Con bé V, vì bị thằng A hắt hủi bỏ rơi mà phát điên. Tội nghiệp". Cứ thế, người này vài câu, người nọ vài câu, chẳng ai còn để ý đến cô dâu đang đứng bẽ bàng như G. Sau khi bảo vệ kéo người đàn bà ấy ra khỏi nhà hàng thì hôn lễ của cả hai cũng chẳng còn trọn vẹn nữa. Mọi thứ diễn ra ngột ngạt, chóng vánh, ngượng ngùng.

Đang làm lễ cưới, một phụ nữ điên bất ngờ xuất hiện cùng lời xì xầm của mọi người về bí mật của chồng khiến tôi chết đứng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Những câu nói của quan khách cứ vang ong ong trong đầu G. Mọi người ạ, dù chồng ra sức thanh minh, bảo cô ta phát điên chẳng phải do anh nhưng G không còn tin anh nữa. G có nên tìm kiếm thông tin liên quan đến chuyện xưa của họ không? Nếu thật chồng G từng phụ bạc cô ta thì bây giờ anh cưới G chắc chẳng phải vì yêu G mà vì lý do khác. G không còn hạnh phúc nữa mà cảm thấy chông chênh quá. Mong mọi người cho G lời khuyên.

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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