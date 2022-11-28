Sau khi công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, K lui về hậu phương, chăm sóc nhà cửa và con cái. Mỗi năm K chỉ đến công ty một lần vào dịp lễ tổng kết cuối năm. Ngoài ra, K ở nhà, vui vẻ, thanh thản tận hưởng cuộc sống.

K cùng chồng tay trắng lập nên sự nghiệp. Bao khó khổ, dầm sương dãi nắng, K đều đồng hành sát cánh kề vai bên chồng mình. Cũng may chồng K là người chịu khó, có tư tưởng cầu tiến nên sau nhiều lần thất bại, chúng K đã tạo dựng được một công ty sản xuất đồ xuất khẩu có tiếng trên thị trường.

Nhưng K không ngờ rằng, chính việc mình rút lui về hậu phương lại đẩy gia đình vào bi kịch.

Và K cho rằng cuộc sống hiện tại của mình đã ổn. Chồng tháng nào cũng đưa K rất nhiều tiền tiêu xài, anh còn quan tâm đến gia đình vợ. Con cái ngoan hiền, giỏi giang. Vì chỉ ở nhà thôi nên K không thuê giúp việc mà tự làm mọi chuyện, từ dọn nhà, nấu ăn đến đưa đón con đi học.

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Vài ngày trước, K đột ngột đến công ty mà không báo trước với anh vì lâu rồi K chưa ghé qua nên muốn xem thử chồng làm việc ra sao.

Không ngờ, từ lúc K mở cửa bước vào, nhân viên đã nhìn K bằng ánh mắt ngờ vực, dò xét. Hai người bảo vệ còn hỏi K muốn tìm ai? Biết K tìm Tổng giám đốc, họ hỏi đã đặt lịch hẹn trước chưa? K bảo K là vợ anh, họ cười ngất rồi bảo: "Chị đừng đùa nữa, vợ sếp ngày nào chẳng ở đây. Thôi chị tự đi ra đi, kẻo không K lại áp dụng biện pháp mạnh".

Lần này đến lượt K trố mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó, chồng K ôm eo "vợ" bước ra khỏi thang máy. 3 người nhìn mặt nhau mà K sốc đến mức run rẩy. Gì đây, người đàn bà đang đi cạnh anh chính là người mà anh từng tuyên bố: "Có chết cũng không nhìn mặt", cô người yêu cũ của anh. Cô ta đã bỏ rơi anh lúc anh thất bại, tuyệt vọng nhất.

Vậy mà bây giờ, họ lại cặp kè với nhau. Chồng K vội vã rút tay lại rồi nhỏ giọng kêu K về nhà nói chuyện.

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Trên đường về, K khóc như mưa. Chồng K về với vẻ mặt bực dọc. Anh không nói nhiều, chỉ bảo nếu K an phận thì cuộc sống sẽ không có gì thay đổi hết. Nhưng nếu K muốn làm to chuyện thì anh cũng không nhân nhượng nữa. Anh còn nói đàn ông ra ngoài làm ăn ai cũng vậy. Trong khi K già, xấu thì chuyện anh có bồ lại là quá bình thường.

K nghe mà tái tê, chết lặng người. Từ hôm đó đến nay, K chẳng thiết tha làm gì nữa. Từng kề vai vượt gian khổ, không ngờ đến lúc giàu sang, chồng K lại đổi vợ. K có nên làm căng lên, tung hê mọi chuyện rồi ra sao thì ra không? Hay cứ nhẫn nhục mà sống cho qua ngày đoạn tháng để giữ bố cho con và giữ công ty lại?