Đang cằn nhằn vì chuyện nhà chuyện ngoài, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu này

Tâm sự 05/02/2023 19:45

Đêm hôm khuya khoắt, thay vì ngủ thì cô ấy vừa ngồi ôm con vừa cằn nhằn chồng. Vợ dùng đủ mọi từ ngữ chê trách tôi, rằng là bố vô tâm, không biết thương xót con, mê game hơn là con. Rồi thì là nếu vợ có mệnh hệ gì, con mà sống với bố kiểu này thì khổ.

Tôi bảo con chờ tôi nghe điện thoại một chút. Nhưng sau khi nghe điện thoại xong, thấy con đang ngồi xem ti vi, tôi lại quên khuấy mất việc mặc thêm áo ấm và mặc quần cho con mà nằm chơi game.

Một lúc sau vợ đi chợ về, thấy con cởi truồng, mặc mỗi chiếc áo mỏng manh còn chồng nằm chơi game thì nổi trận lôi đình. Tôi biết mình sai nên vội dậy đi lấy quần áo mặc cho con. Thật không may, tối đó cu con bị sốt, nôn cả đêm. Vợ tôi cho rằng vì tôi để con bị lạnh nên con ốm.

Đêm hôm khuya khoắt, thay vì ngủ thì cô ấy vừa ngồi ôm con vừa cằn nhằn chồng. Vợ dùng đủ mọi từ ngữ chê trách tôi, rằng là bố vô tâm, không biết thương xót con, mê game hơn là con. Rồi thì là nếu vợ có mệnh hệ gì, con mà sống với bố kiểu này thì khổ.

Tôi cũng biết vợ tôi chăm con rất kỹ, nhìn con ốm chắc vợ đau lòng. Vợ thương con thì tôi cũng thương con, chẳng qua cũng là do sơ suất một tí chứ đâu phải tôi cố tình để con chịu rét mà vợ cứ cằn nhằn, ca cẩm hoài.

Đã vậy, đang đêm rồi, con ngủ thì nằm ngủ đi cho khỏe, lại chuyện nọ xọ chuyện kia không để ai ngủ. Bực mình tôi liền cáu: "Khuya rồi, im cái mồm đi mà ngủ. Em không nói cũng không ai bảo em câm đâu mà nói lắm". Quả nhiên, câu nói ấy của tôi rất hiệu nghiệm.

Đang cằn nhằn vì chuyện nhà chuyện ngoài, vợ im hẳn mấy ngày liền khi tôi nói đúng một câu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sáng mai vợ tôi dậy sớm, xin nghỉ làm ở nhà chăm con, đồ ăn sáng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho tôi ăn đi làm, thế nhưng thái độ thì rất lạ. Tôi hỏi gì cô ấy cũng không nói. Tôi chào đi làm cô ấy cũng không đáp lời. Tình trạng ấy kéo dài đến tận chiều, tận đêm và cả mấy ngày hôm nay.

Bình thường tính vợ tôi tuy nói hơi nhiều, nhưng nhờ thế trong nhà luôn rộn ràng vui vẻ. Giờ vợ không nói không cười, không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Nhiều lúc tôi cố tình trêu tức cho vợ giận mà phải cất lời nhưng cô ấy cũng làm lơ như không. Có gì cần hỏi chồng, cô ấy bảo con chạy ra hỏi.

Trước đây, mỗi lần nghe mấy ông bạn kháo nhau "Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì", tôi cứ nghĩ vợ không nói gì thì cửa nhà êm ả. Nhưng giờ tôi mới thấm thía sự "không nói gì" ấy nó hệt như một trò tra tấn tinh thần cực kì khó chịu.

Hôm qua, cực chẳng đã tôi đành dẹp hết sĩ diện của một thằng đàn ông mà bảo vợ: "Con ốm là do anh. Đúng là anh vô tâm, anh vô trách nhiệm, đã thế còn nặng lời với em nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa?". Thế nhưng vợ tôi chỉ nhìn tôi rồi im lặng lướt qua.

Thật ra thì vợ chồng tôi thỉnh thoảng vẫn giận nhau vì bất đồng chuyện này chuyện nọ, nhưng chưa bao giờ vợ giận dai như thế. Và mọi khi giận thì giận nhưng cần nói thì vẫn nói, chỉ là không vui vẻ tình cảm chứ không phải coi nhau như vô hình thế này.

Tôi thừa nhận là tôi có thiếu sót, có nặng lời, nhưng nếu vợ tôi không nhiều lời càm ràm thì tôi đã không nổi cáu như vậy. Phụ nữ có nhược điểm là chỉ một sự việc mà nói quá dai, quá nhiều trong khi sự chịu đựng của đàn ông thì rất kém. Chuyện đã xảy ra rồi, rút kinh nghiệm là được chứ nhắc đi nhắc lại thì cũng có thay đổi được đâu.

Vậy nhưng, vợ tôi có vẻ như không nhìn thấy vấn đề của mình mà chỉ nhìn thấy cái sai của chồng. Đó có lẽ là lý do khiến cô ấy bắt lẽ câu nói của tôi và chọn cách im lặng để trừng phạt tôi như vậy. Tôi thật ra chỉ muốn mỗi ngày về nhà vợ chồng con cái vui vẻ nhưng xem ra vợ tôi có vẻ đang rất kiên trì với cách làm của cô ấy. Xin lỗi tôi cũng xin rồi, tìm cách để khơi chuyện tôi cũng làm rồi mà vợ vẫn im lặng. Chẳng lẽ tôi lại im lặng như cô ấy để thi xem ai im lặng được lâu hơn.

Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn vì nguyên nhân 'động trời' này

Anh trai lương trăm triệu, đẹp trai mà cứ cưới là vợ bỏ đi ngay sau đêm tân hôn vì nguyên nhân 'động trời' này

Quá bức xúc, mẹ tôi xông vào phòng anh trai hỏi đã nói những gì để hai người vợ phải bỏ đi?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt