Cưới 4 năm chồng 'tậu' hẳn 5 cô bồ nhí, bất ngờ một hôm nhận cuộc gọi 'Em sắp sinh, con em cần có bố', tôi không tiếp lời mà chỉ gửi tặng cho cô ả một món quà sốc rụng rời

Chung sống với nhau 4 năm, chồng Ngọc đã kịp "tậu" tới 5 cô bồ. Đấy là số người cô biết, còn tình 1 đêm hay tình vài đêm Ngọc chịu chết. Dần dà Ngọc miễn nhiễm với chuyện bồ bịch của chồng. Anh ta muốn đi với ai, lên giường cùng người nào cô đều không quan tâm. Chỉ cần đừng quá lộ liễu, và vẫn quan tâm tới con cái, có trách nhiệm với gia đình là được.

Ngọc tâm sự, lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, cô đau đớn tưởng chết đi được. Chồng lập tức xin lỗi, hứa hẹn nọ kia, rồi cô cũng chấp nhận bỏ qua. Song tới lần thứ 2, lần thứ 3, mức độ khổ sở trong cô giảm dần. Độ chai mặt của chồng cô đồng thời tăng lên, anh ta không còn sợ hãi, lo lắng nữa. Hẳn anh ta nhận ra Ngọc sẽ không ly hôn.

Thứ hai, các con của cô cần 1 gia đình đủ đầy, cần bố quan tâm, chăm sóc. Dù hết yêu chồng, song cô lại không có nhu cầu tìm một tình yêu với người đàn ông khác. Vậy cô ly hôn có lợi ích gì đâu? Sống kiểu tình đồng chí với chồng như hiện tại lại hóa thoải mái.

Ngọc thở dài nói, sở dĩ cô chấp nhận cuộc sống như vậy là bởi vì 2 nguyên do. Thứ nhất, mẹ cô bị bệnh tim, bà chỉ có một mụn con gái là cô. Nếu cô ly hôn, bà nhất định sốc lắm.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lời Ngọc, năm ngoái, chồng cô cặp kè với 1 cô nàng rất có dã tâm. Của đáng tội, chồng Ngọc thuộc dạng ngon lành ra trò: ngoại hình ưa nhìn, kiếm ra tiền lại ga lăng với phụ nữ. Cô ả đó bừng bừng cướp ngôi "chính thất" của Ngọc.

Ngọc không đả động gì tới ả, cô ta ngược lại nhiều lần tới ghen ngược với Ngọc. Song Ngọc bảo, chồng cô còn chả bận lòng nữa là cô ta.

Bẵng đi một dạo, cô ả đột ngột gọi cho Ngọc vênh váo: "Em sắp sinh con cho anh ấy rồi, mà con em cần có bố nên chị biết điều buông tha cho anh ấy đi". Ngọc hơi bất ngờ. Trước nay chồng cô lăng nhăng song chả bao giờ để lại "hậu quả", vì anh ta xác định chỉ chơi bời cho vui chứ không bỏ gia đình. Cô hỏi chồng, anh ta bực dọc đáp: "Nó bẫy anh, anh bị điên đâu có con với nó". Ra là thế!

Ngọc giãi bày, trước nay Ngọc không bận lòng tới mấy cô "tiểu tam" này, nhưng hiện tại cô ả kia sắp sinh đứa con của chồng cô, Ngọc không làm ngơ được nữa. Cô cất công tìm hiểu, thì bàng hoàng phát hiện một chuyện khác gây sốc không kém.

Gói xấp ảnh thu thập được vào một cái hộp đẹp đẽ, Ngọc thuê shipper lập tức chuyển tới cho bồ của chồng, kèm lời nhắn dịu dàng: "Chị có chút quà nhỏ tặng cho em". Chờ chưa đầy 30 phút sau, quả nhiên cô ả đã tức tốc gọi tới, gào thét trong điện thoại: "Chị có ý gì?".

Ngọc mỉm cười ngọt ngào: "Em xem thì hiểu rồi mà. Em có thai, người ta cũng có thai. Em đã được anh ấy đưa đi khám thai lần nào chưa, nhưng anh ấy chăm sóc người ta tận tình như thế, thuê chung cư, thuê giúp việc, dẫn đi siêu âm, mua váy bầu... Chị thấy thương cho em quá, em gái ạ".

Ảnh minh họa: Internet

Cô ả nghiến răng kèn kẹt, phẫn nộ tới đỉnh điểm, còn gầm gừ một chập qua điện thoại, nhưng Ngọc không tiếp lời nữa.

Ngọc bảo, cô ả kia có bầu sắp sinh, cô chẳng cần nhúng tay vào, cô ta thích ghen thì để mượn danh kẻ khác cho cô ta ghen "tới bến" thì thôi. Nhưng đây chẳng phải hành động giữ chồng gì đâu, Ngọc quyết rồi, thể hiện 1 lần với gã chồng phản bội coi như cho anh ta biết mình không nhỏ nhen như anh ta. Ngọc cười nhạt nói, ly hôn thôi, cô cũng mệt mỏi rồi.