Thấp thỏm lo sợ khi anh xe ôm hàng xóm cứ 'bám đuôi' suốt một tuần nay, vợ vội vàng mách chồng thì choáng váng khi biết được sự thật

Cách đây một tuần, đang làm việc thì chị đồng nghiệp trêu: "Dạo này em xinh trẻ ra có khác, có ngay người hâm mộ đến tận cổng công ty chờ đợi. Chồng mà biết, thế nào cũng nổi cơn ghen lôi đình cho mà xem".

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, đời sống đầy đủ… Hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn đáng yêu. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng dành cho mình, lúc nào cũng như thưở mới yêu. Cách đây một tuần, đang làm việc thì chị đồng nghiệp trêu: "Dạo này em xinh trẻ ra có khác, có ngay người hâm mộ đến tận cổng công ty chờ đợi. Chồng mà biết, thế nào cũng nổi cơn ghen lôi đình cho mà xem".

Chị đồng nghiệp kể là phát hiện ra anh xe ôm hàng xóm của tôi xuất hiện liên tục gần công ty. Chị ấy hay đến nhà tôi chơi, có lần tôi thuê anh xe ôm đưa chị ấy về nên chắc chắn là chị ấy không nhìn nhầm người. Tôi không nghĩ anh ta thích mình, nhưng để ý thì đúng là anh xe ôm hay bám theo tôi từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc về nhà. Ảnh minh họa: Internet Tôi sợ chuyện không hay nên tìm cách bắt quả tang và đưa ra lời cảnh cáo: "Anh rình mò tôi cả tuần nay, anh định ám hại tôi hay các con tôi thì bỏ ý định này ngay đi nhé. Chồng tôi còn giúp anh, mà sao anh lại làm thế? Tôi sẽ tố cáo anh với cơ quan chức năng".

Sợ vướng vào pháp luật, anh xe ôm tiết lộ được chồng tôi trả công hàng ngày chỉ để theo dõi tôi, xem tôi làm gì và báo cáo lại cho chồng tôi, nhất là đi gặp gỡ đàn ông thì phải chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng. Tối về hỏi chồng thì tôi bất ngờ với câu trả lời: "Anh nhờ anh ấy để ý em xem có cặp kè với người khác không. Dạo này anh thấy em trẻ đẹp, thỉnh thoảng có số lạ gọi điện đến không biết là ai… nhiều biểu hiện ngoại tình nên anh cũng chỉ bảo vệ hạnh phúc thôi. Em không có ai thì việc gì phải lo lắng. Hay là có rồi nên mới cảnh giác và phát hiện ra anh xe ôm?". Ảnh minh họa: Internet Đến lúc này thì tôi đã quá hiểu và không muốn tranh cãi với chồng làm gì. Chồng tôi được mọi thứ đến mức hoàn hảo, nhưng ghen tuông kinh khủng, lúc nào cũng nghĩ rằng vợ có người khác tán tỉnh, đang cặp bồ… Chồng hay lén lục tìm trong điện thoại vợ, chất vấn đủ thứ khi có cuộc gọi, tin nhắn lạ. Anh ấy muốn kiểm soát tôi, nghi ngờ tôi. Tôi mệt mỏi vì bị chồng yêu quá mức, ghen tuông một cách vô lý. Có cách nào để anh ấy bớt ghen, tôn trọng và tin tưởng vợ không? Tôi cảm thấy nếu cứ như thế này không khéo có ngày ly hôn vì chuyện không đâu.

Đêm tân hôn, khi cả 2 đang quấn lấy nhau, tôi nhẹ nhàng cởi chiếc áo của vợ thì hốt hoảng với những gì trước mắt mình Nhìn cô vợ đáng yêu trong bộ pijama mà tôi không nhịn nổi cười. Vừa nói tôi vừa ôm Linh trong tay rồi hôn say đắm. Cả hai đều trở nên nóng ran cả người, tay chân tôi đã không thể ở nguyên vị trí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thap-thom-lo-so-khi-anh-xe-om-hang-xom-cu-bam-duoi-suot-mot-tuan-nay-vo-voi-vang-mach-chong-thi-choang-vang-khi-biet-duoc-su-that-529057.html