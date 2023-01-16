Cùng bố mẹ chồng đến khách sạn bắt quả tang chồng hú hí với nhân tình, đến nơi thái độ 'quay xe' của bố chồng khiến con dâu sốc không nói lên lời

Tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại như thế, tôi cũng là người có nhan sắc, dù không còn trẻ nữa, nhưng ngày càng đằm thắm, mặn mà. Trước đây, chồng tôi rất tự hào khi chinh phục được tôi, giờ lại bội bạc. Mang chuyện này nói với bố mẹ chồng , ông bà nổi giận đùng đùng, gọi ngay chồng tôi về mắng mỏ, tuyên bố nếu không cắt đứt với bồ sẽ đuổi ra khỏi nhà.

Gia đình đang yên ấm thì tai họa bỗng dưng ập đến với gia đình tôi, chồng tôi có bồ. Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày trời, tôi từ căm ghét lão chồng phản bội, rồi bình tĩnh soi xét lại mình xem có phải nguyên nhân khiến chồng chê chán đến mức phải đi với người khác không…

Sau 10 năm tôi làm dâu vất vả ở nhà chồng rồi cũng có ngày được đền đáp, được bố mẹ chồng bênh vực. Tôi cũng đã tha thứ cho chồng, còn chủ động làm lành, muốn quên đi mọi thứ để làm lại từ đầu... Nhưng chỉ được một thời gian, chồng tôi lại vẫn lén lút với ả nhân tình. Lần này họ gặp nhau ít đi, bí mật hơn trước.

Cách đây một tuần, khi biết được chồng và ả nhân tình đang hú hí ở một khách sạn. Sẵn đang ở nhà, tôi rủ bố mẹ chồng đi cùng đến để cho cặp tình nhân kia một bài học. Bố mẹ chồng tôi cũng rất tức giận nên đồng ý ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Do có bố mẹ chồng tôi đi cùng, nên sẽ không ập vào bắt quả tang, mà đứng ngoài gọi cửa để vào nói chuyện. Nghe thấy tiếng bố mẹ, chồng buộc phải ra ngoài mở cửa phòng. Tôi cũng nóng lòng muốn biết kẻ kia là ai mà ngang nhiên cướp chồng của tôi.

Khi vào trong phòng, ả bồ kia sợ bị đánh nên nép sau chồng tôi. Lúc này, mẹ chồng nói với tôi không được ẩu đả, chỉ được nói chuyện thôi. Lúc này, cô ta mới ngồi xuống ghế, bớt lo sợ.

Tôi nhìn kỹ cô ta, là người trẻ đẹp, quyến rũ và có phần sành điệu bởi bộ váy, đồng hồ, bông tai, túi xách… của cô ta cũng là của thương hiệu nổi tiếng và giá thành rất đắt. Cô ta chỉ khoảng 28 tuổi, nghĩa là kém tôi 6 tuổi.

Mẹ chồng tôi lên tiếng trước, bà trách móc đôi tình nhân: "Hai đứa biết là sai trái, sao vẫn cứ làm điều thất đức thế này thế? Có biết thế là làm tan nát hạnh phúc gia đình không?".

Cô ta mới lên tiếng: "Cháu biết là sai, nhưng tình cảm dành cho nhau là quá lớn. Mấy lần đã chia tay, nhưng rồi lại gặp nhau không nỡ xa nhau". Còn chồng tôi thì liên mồm nói lỗi không phải do ả ta, có gì một mình anh ấy chịu, không liên quan đến cô ta...

Nghe thấy cặp đôi tranh nhau nhận lỗi về mình, tôi đứng phắt dậy, định cho mỗi người một cái tát rồi nói lời ly hôn. Bố chồng tôi lập tức ngăn tay tôi lại và mắng tôi: "Đàn ông, ai cũng có lúc sai lầm, bỏ qua cho nhau được thì bỏ đi. Con cũng xem lại mình đi, làm cho chồng chán, để chồng đi với người khác mới ra nông nỗi này". Rồi bố chồng tôi yêu cầu tất cả ra về.

Ảnh minh họa: Internet

Rời khách sạn mà tôi vẫn không thôi ấm ức bởi cuộc đánh ghen kỳ lạ vừa xong, tôi không biết mình là kẻ chiến thắng hay thất bại. Tôi bất ngờ với thái độ "quay xe" của bố chồng, bênh vực con trai còn nói lỗi ở tôi. Hay là bố chồng làm như vậy là thấy "vợ hờ" của chồng tôi xinh đẹp, giầu có nên nếu có ly hôn, con trai sẽ có lợi?

Từ hôm đó đến giờ, cả nhà không ai nói với ai một lời. Tôi nghĩ rằng, chồng tôi sẽ không dứt được cô bồ trẻ đẹp. Tôi đã quá mệt mỏi, thất vọng về chồng và sốc trước cách cư xử của bố chồng. Hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này?