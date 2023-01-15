Bỏ mặc vợ chạy vạy khắp nơi không có tiền phẫu thuật, chồng mang của hồi môn trăm triệu mừng tân gia vợ cũ

Tâm sự 15/01/2023 23:44

Thấy vợ cũ than vãn sức khỏe yếu đau là anh lại bỏ công bỏ việc sang chăm bẵm. Bản thân tôi ốm yếu anh lại bỏ không, chẳng quan tâm đoái hoài.

Ngày diện váy cưới cùng anh làm lễ bái lạy tổ tiên để về chung một nhà, tôi hạnh phúc lắm, bỏ ngoài tai những lời dị nghị rằng tôi ngu dại, yêu đương mù quáng mới đâm đầu lấy đàn ông bỏ vợ.

Khi ấy đơn giản tôi chỉ nghĩ miễn là yêu nhau thật lòng thì không có hàng rào nào có thể ngăn cản. Hơn nữa trải qua đổ vỡ rồi anh sẽ biết trân trọng những thứ thuộc về hiện tại hơn. Tiếc rằng suy nghĩ ấy của tôi là sai lầm.

Khi yêu, anh chia sẻ rằng vợ chồng anh khi ra tòa đã cạn tình cạn nghĩa chỉ thi thoảng liên hệ với nhau vì trách nhiệm với đứa con chung mà thôi. tôi đã tin vào những lời anh nói để rồi khi chính thức bước chân về làm vợ anh, tôi mới hiểu thực tế không phải như vậy.

Theo quy định của tòa, mỗi tháng chồng tôi phải gửi vợ cũ 2 triệu tiền phụ cấp nuôi con thế nhưng không tháng nào anh gửi dưới 5 triệu. Anh giải thích rằng, thằng bé thiệt thòi không được sống cùng bố, không được bố chăm lo nên anh đương nhiên phải bù đắp lại cho nó.

Chuyện anh thương con tôi tuyệt đối không can thiệp, có điều kinh tế vợ chồng tôi chẳng dư giả gì cho cam. Hai đứa tôi vẫn đi thuê nhà, tôi làm văn phòng, anh ấy làm sale, lương ăn theo doanh số, tháng được tháng không nên tài chính bấp bênh chẳng nói mạnh được.

Tuy nhiên vì muốn chồng yên tâm về con riêng nên tôi vẫn tạo điều kiện hết cỡ để anh lo cho nó. Nhưng nhiều khi tôi thấy chồng dường như quan tâm hơi thái quá tới vợ cũ con riêng của mình, kiểu như hễ thấy vợ cũ chia sẻ trạng thái gì trên trang cá nhân như than vãn sức khỏe yếu đau là anh lại bỏ công bỏ việc sang chăm bẵm.

Bỏ mặc vợ chạy vạy khắp nơi không có tiền phẫu thuật, chồng mang của hồi môn trăm triệu mừng tân gia vợ cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh giải thích rằng anh lo cho cô ấy cũng chỉ vì con. Thằng bé sống với mẹ, cô ấy yếu đau lâu nó sẽ bị ảnh hưởng.

Buồn ở chỗ vợ cũ thì anh thăm nom như vậy, bản thân tôi ốm yếu anh lại bỏ không, chẳng quan tâm đoái hoài. Tôi lên tiếng trách móc, anh gằn giọng quát lại: “Có phải trẻ con đâu mà đợi người khác phục vụ”.

Tôi ngậm ngùi quay về ngoại cầu cứu. Khổ nỗi bố mẹ tôi cũng nghèo, nghe tin con bệnh họ cuống cuồng chạy vạy. Nếu lo đủ tài chính thì sang tuần tôi sẽ nhập viện mổ rồi sau kiếm tiền trả nợ.

Vậy nhưng chiều qua đi chợ về tới cửa, tôi vô tình nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại với mẹ anh:

“Mỹ Linh (tên vợ cũ của chồng) về nhà mới, mẹ chuyển lại cho con số tiền con gửi mẹ hồi trước nhé. Con mừng tân gia cô ấy. Nhà mua thì sau cũng để con trai con ở nên đương nhiên con phải đóng góp phần nào”.

Tôi đứng ngoài nghe mà choáng váng thực sự. Thứ nhất tôi không hề biết chồng có khoản tiết kiệm gửi mẹ đẻ trước khi lấy tôi. Thứ 2, tôi ốm không có tiền nhập viện phẫu thuật mà anh không đưa tiền để vợ chữa trị lại mừng vợ cũ ngần ấy tiền. 

Nghe xong cuộc nói chuyện của anh ta với mẹ, tôi đi thẳng vào nhà thu dọn quần áo về bên nhà mẹ. Cảm thấy may mắn phần nào vì tôi với anh ta chưa có con chung, tôi vẫn có thể làm lại cuộc đời đúng không ạ?

Mấy tháng nay tôi bị công ty cho nghỉ việc vì cắt giảm nhân sự. Vì không có tiền nên tôi bảo chồng tạm rút tiền phụ cấp nuôi con riêng của anh xuống theo mức quy định của tòa để đỡ gánh nặng kinh tế trong thời gian này. Vậy mà anh bảo: “Tôi nuôi con riêng bằng tiền của tôi, cô không có quyền can thiệp”.

Bỏ mặc vợ chạy vạy khắp nơi không có tiền phẫu thuật, chồng mang của hồi môn trăm triệu mừng tân gia vợ cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm tôi nghỉ việc, chồng chẳng đưa tiền nên tôi toàn phải nhờ nhà ngoại. Cực hơn, đúng giai đoạn này tôi lại phát hiện bị u tuyến giáp, bác sĩ tư vấn nên mổ sớm.

Hoang mang, lo lắng tôi về bàn với chồng. Thật đau lòng, vợ bệnh tật thế mà anh lại lạnh lùng bảo: “Tôi không có tiền. Kêu bố mẹ cô lo đi”.

Ly hôn vì chồng chê vợ già, xấu chỉ đáng lấy được ông già 60 mắt toét, ngày ra tòa, anh ta đứng như trời trồng chứng kiến người bước từ siêu xe đón tôi

Ly hôn vì chồng chê vợ già, xấu chỉ đáng lấy được ông già 60 mắt toét, ngày ra tòa, anh ta đứng như trời trồng chứng kiến người bước từ siêu xe đón tôi

Chồng cũ vừa gia trưởng lại lăng nhăng. Anh thay bồ như thay áo, thậm chí còn ngang nhiên cặp bồ trước mặt vợ. Lúc nào hắn cũng chê vợ già, xấu, quê không bằng mấy em bồ trẻ của mình.

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