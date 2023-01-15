Chồng cũ như 'lật bài ngửa' khi bị phát hiện ngoại tình để ly hôn vợ, đến ngày tôi tái hôn, em chồng đến dự rồi phơi bày sự thật 3 năm trước

Tâm sự 15/01/2023 22:48

Nghe những lời nói của em chồng, bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, những kỉ niệm đẹp trong quá khứ tràn về, tôi thấy trong lòng mình quặn đau.

Cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm và có một cô con gái. Tôi còn nhớ, ngày ấy chồng cũ tính tình khá tốt và chu đáo, anh bận rộn đi làm nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho vợ con.

Trong khi đó, tôi là người vợ khá an phận, sáng đi làm, chiều về nhà cơm nước, cuối tháng lĩnh lương... Ngoài khoản chi tiêu hàng tháng thì chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, dự định sẽ mua miếng đất để dành cho con cái sau này.

Cuộc sống hôn nhân đều đều trôi qua, tôi không có chút lo lắng gì cho đến ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã rất sốc, nghi hoặc mọi thứ, không tin nổi tại sao anh ấy lại làm chuyện phản bội. Lần đầu trong đời tôi hiểu 2 chữ đau lòng là như thế nào.

Từ khi sự việc bại lộ, chồng cũ cũng như lật bài ngửa, đối xử lạnh nhạt với tôi. Anh hoàn toàn thay đổi, đi sớm, về khuya, mặc kệ mẹ con tôi chăm sóc nhau. Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, tôi đề nghị ly hôn. Anh lập tức đồng ý như thể đã chờ đợi điều này từ lâu để tới với nhân tình.

Chồng cũ như 'lật bài ngửa' khi bị phát hiện ngoại tình để ly hôn vợ, đến ngày tôi tái hôn, em chồng đến dự rồi phơi bày sự thật 3 năm trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay chồng cũ, tôi chuyển đi nơi khác sinh sống, làm việc rồi may mắn 2 năm sau gặp được người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy là kiến trúc sư đang làm việc tại một tập đoàn lớn và chưa từng kết hôn.

Anh yêu thương, trân trọng và chăm sóc tôi rất ân cần. Đặc biệt, anh không quan tâm tới chuyện tôi đã một lần đò. Anh rất quan tâm đời sống của hai mẹ con tôi, sẵn lòng đưa con gái tôi đi mua đồ, đi xem phim và chiều chuộng hơn cả bố đẻ của nó.

Trong khi đó, chồng cũ chỉ đến thăm con có vài lần, còn lại là chuyển tiền trợ cấp nuôi con qua tài khoản của tôi. Lúc đầu tôi cũng khó chịu và cảm thấy thương con vì có người bố như vậy nhưng xét cho cùng chúng tôi đã đường ai nấy đi nên tôi không thể đòi hỏi gì ở anh nữa.

Hơn một năm sau khi hẹn hò với người mới, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc khôn tả. Đúng ngày tôi tái hôn, trong đám đông tôi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, đó là em gái chồng cũ lặng lẽ đến chúc mừng.

Tuy nhiên, tôi vờ như không thấy và tiếp tục bày tỏ tình cảm với chồng mới. Thế nhưng sau đó cô ấy lại tiến lại gần tôi và xin tôi 5 phút trò chuyện. Cô ấy nói anh trai cô ấy, tức là chồng cũ của tôi, đã mất cách đây 1 tháng vì căn bệnh ung thư.

Việc ngoại tình rồi ly hôn cũng chỉ là vở kịch anh cố tình dựng lên để đẩy tôi đi xa, kiếm tìm một hạnh phúc khác. Cô ấy cũng nói suốt thời gian qua sức khỏe giảm sút nên anh ấy không muốn qua thăm mẹ con tôi, không muốn trong trí nhớ của mẹ con tôi có hình ảnh anh ấy ốm yếu, kiệt quệ.

Chồng cũ như 'lật bài ngửa' khi bị phát hiện ngoại tình để ly hôn vợ, đến ngày tôi tái hôn, em chồng đến dự rồi phơi bày sự thật 3 năm trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời đó, bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, những kỉ niệm đẹp trong quá khứ tràn về, tôi thấy trong lòng mình quặn đau. Đến giờ ngẫm lại mới thấy trong chuyện ly hôn có lẽ tôi đã quá vội vàng.

Tuy ân hận, cảm thương chồng cũ nhưng cũng đã quá muộn, tôi giờ đây chỉ còn có thể yêu thương hết lòng với người chồng mới, hy vọng chúng tôi không gặp phải những điều oan trái cho tới cuối cuộc đời.

Ly hôn khi biết mẹ chồng tiếp tay cho chồng ngoại tình, 5 năm sau gặp lại, vợ 'nhũn người' trước lời thủ thỉ của anh

Ly hôn khi biết mẹ chồng tiếp tay cho chồng ngoại tình, 5 năm sau gặp lại, vợ 'nhũn người' trước lời thủ thỉ của anh

Biết mẹ chồng là người tiếp tay, còn ủng hộ nhiệt tình con trai bỏ vợ cưới bồ, tôi vừa đau vừa hận nên quyết định ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu ly hôn ngoại tình em chồng tái hôn

TIN MỚI NHẤT

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 25 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả