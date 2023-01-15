Trong khi đó, tôi là người vợ khá an phận, sáng đi làm, chiều về nhà cơm nước, cuối tháng lĩnh lương... Ngoài khoản chi tiêu hàng tháng thì chúng tôi cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, dự định sẽ mua miếng đất để dành cho con cái sau này.

Cuộc hôn nhân của tôi chỉ kéo dài được 7 năm và có một cô con gái. Tôi còn nhớ, ngày ấy chồng cũ tính tình khá tốt và chu đáo, anh bận rộn đi làm nhưng vẫn cố gắng dành thời gian cho vợ con.

Từ khi sự việc bại lộ, chồng cũ cũng như lật bài ngửa, đối xử lạnh nhạt với tôi. Anh hoàn toàn thay đổi, đi sớm, về khuya, mặc kệ mẹ con tôi chăm sóc nhau. Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, tôi đề nghị ly hôn . Anh lập tức đồng ý như thể đã chờ đợi điều này từ lâu để tới với nhân tình.

Cuộc sống hôn nhân đều đều trôi qua, tôi không có chút lo lắng gì cho đến ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình . Tôi đã rất sốc, nghi hoặc mọi thứ, không tin nổi tại sao anh ấy lại làm chuyện phản bội. Lần đầu trong đời tôi hiểu 2 chữ đau lòng là như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Chia tay chồng cũ, tôi chuyển đi nơi khác sinh sống, làm việc rồi may mắn 2 năm sau gặp được người đàn ông tuyệt vời. Anh ấy là kiến trúc sư đang làm việc tại một tập đoàn lớn và chưa từng kết hôn.

Anh yêu thương, trân trọng và chăm sóc tôi rất ân cần. Đặc biệt, anh không quan tâm tới chuyện tôi đã một lần đò. Anh rất quan tâm đời sống của hai mẹ con tôi, sẵn lòng đưa con gái tôi đi mua đồ, đi xem phim và chiều chuộng hơn cả bố đẻ của nó.

Trong khi đó, chồng cũ chỉ đến thăm con có vài lần, còn lại là chuyển tiền trợ cấp nuôi con qua tài khoản của tôi. Lúc đầu tôi cũng khó chịu và cảm thấy thương con vì có người bố như vậy nhưng xét cho cùng chúng tôi đã đường ai nấy đi nên tôi không thể đòi hỏi gì ở anh nữa.

Hơn một năm sau khi hẹn hò với người mới, chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc khôn tả. Đúng ngày tôi tái hôn, trong đám đông tôi thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, đó là em gái chồng cũ lặng lẽ đến chúc mừng.

Tuy nhiên, tôi vờ như không thấy và tiếp tục bày tỏ tình cảm với chồng mới. Thế nhưng sau đó cô ấy lại tiến lại gần tôi và xin tôi 5 phút trò chuyện. Cô ấy nói anh trai cô ấy, tức là chồng cũ của tôi, đã mất cách đây 1 tháng vì căn bệnh ung thư.

Việc ngoại tình rồi ly hôn cũng chỉ là vở kịch anh cố tình dựng lên để đẩy tôi đi xa, kiếm tìm một hạnh phúc khác. Cô ấy cũng nói suốt thời gian qua sức khỏe giảm sút nên anh ấy không muốn qua thăm mẹ con tôi, không muốn trong trí nhớ của mẹ con tôi có hình ảnh anh ấy ốm yếu, kiệt quệ.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe những lời đó, bỗng dưng tôi bật khóc nức nở, những kỉ niệm đẹp trong quá khứ tràn về, tôi thấy trong lòng mình quặn đau. Đến giờ ngẫm lại mới thấy trong chuyện ly hôn có lẽ tôi đã quá vội vàng.

Tuy ân hận, cảm thương chồng cũ nhưng cũng đã quá muộn, tôi giờ đây chỉ còn có thể yêu thương hết lòng với người chồng mới, hy vọng chúng tôi không gặp phải những điều oan trái cho tới cuối cuộc đời.