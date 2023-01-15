Ly hôn khi biết mẹ chồng tiếp tay cho chồng ngoại tình, 5 năm sau gặp lại, vợ 'nhũn người' trước lời thủ thỉ của anh

Tâm sự 15/01/2023 22:31

Biết mẹ chồng là người tiếp tay, còn ủng hộ nhiệt tình con trai bỏ vợ cưới bồ, tôi vừa đau vừa hận nên quyết định ly hôn.

Tôi ly hôn được 5 năm rồi, vết thương lòng đã dần mờ đi. Thế nhưng cuối tuần vừa rồi, tôi đã làm một việc điên rồ, vượt ngoài tầm kiểm soát với chồng cũ, để giờ thấy khó xử quá.

Mấy năm trước, tôi từng có trong tay những thứ mà nhiều người phụ nữ khác phải mơ ước. Một gia đình hạnh phúc bên chồng và cô con gái nhỏ bé.

Rồi mọi thứ tan vỡ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình, điều đau đớn hơn là mẹ anh chính là người tiếp tay, còn ủng hộ nhiệt tình con trai bỏ vợ cưới bồ.

Vừa đau vừa hận, tôi quyết định ly hôn, nhưng mất 1 năm trời để chuẩn bị cả về tinh thần và vật chất cho mình và con. Lúc đó chúng tôi đang ở chung với mẹ chồng.

Nếu tôi ly hôn ngay thì chắc chắn sẽ ra đi tay trắng. Thế nên một mặt tôi tạm tha thứ cho chồng, một mặt tôi giục anh mua căn nhà mới mà 2 đứa đã dự định từ trước. Tất nhiên căn nhà đó đứng tên 2 vợ chồng chứ không có dính dáng đến mẹ anh nữa.

Thời gian đó, chồng tôi vẫn lén lút qua lại với cô bồ. Tôi bơ đi, coi như không hề biết gì. Mua nhà xong, tôi lại tiếp tục xin tiền chồng đầu tư mở thêm một shop thời trang nữa.

Nói chung chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất cho 2 mẹ con xong tôi mới đâm đơn ly hôn. Chồng cũng hơi sốc nhưng vẫn phải chấp nhận vì tôi đã nắm tất cả trong tay bằng chứng ngoại tình của anh.

Sau ly hôn, tôi và con cũng bị hẫng một thời gian. Nhưng vì đã chuẩn bị tâm lý trước nên nhanh chóng ổn định lại. Tôi thường xuyên thưởng cho 2 mẹ con những chuyến du lịch sang chảnh, mua sắm váy áo, đi spa làm đẹp.

Từ khi ra tòa đến nay đã 5 năm tôi chưa từng gặp lại chồng cũ. Thỉnh thoảng có việc liên quan đến giấy tờ của con mới nhắn tin nhờ anh ta làm. Anh cũng làm xong đóng phong bì gửi thẳng đến nhà cho tôi chứ chưa bao giờ trực tiếp đem đến.

Năm năm qua tôi cảm giác anh luôn tìm mọi cách né tránh gặp mặt tôi. Cũng chẳng vấn đề gì vì tôi cũng đâu có nhu cầu gặp anh ta.

Ly hôn khi biết mẹ chồng tiếp tay cho chồng ngoại tình, 5 năm sau gặp lại, vợ 'nhũn người' trước lời thủ thỉ của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 tháng trước, chồng tôi tự nhiên nhắn tin bảo mẹ anh bị ung thư, chắc là khó qua khỏi, kêu tôi vào thăm bà. Tôi nghe tin cũng sốc, tuy hồi còn ở chung bà hơi quá quắt và không ưa tôi. Nưng dù gì cũng từng là người 1 nhà, tôi vẫn vào thăm bà cho phải lẽ.

Cũng hôm đó, tôi đã gặp lại chồng cũ sau 5 năm ly hôn. Hai đứa tôi gượng gạo, hỏi han về cuộc sống của nhau.

Anh kể, sau khi đón cô bồ về sống được một thời gian thì mẹ chồng nàng dâu đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mẹ chồng tôi tống cổ thẳng cô kia ra khỏi nhà, rồi anh và cô ta chia tay. Tôi nghe thế chỉ biết cười thầm, hả dạ.

Sau hôm đó, cứ thỉnh thoảng chồng cũ lại nhắn tin nhờ tôi vào chăm mẹ chồng 1, 2 tối vì anh bận nọ kia. Tôi cũng vui vẻ nhận lời thôi, dù không thoải mái lắm.

Thế rồi bà cũng mất cách đây hơn 2 tháng, tôi về cùng chồng cũ lo liệu tang ma cho bà đàng hoàng tươm tất. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mọi thành kiến giữa tôi và bà coi như đã hết.

Cuối tuần vừa rồi chồng cũ lại nhắn tin bảo tôi đưa con gái về làm cơm 49 ngày của mẹ anh. Lúc ăn cơm xong, con gái buồn ngủ nên tôi cũng lên nằm bên cạnh thiếp đi một tí cho đỡ mệt.

Tự nhiên tôi giật thót khi thấy có ai đó ôm chặt mình, hóa ra là chồng cũ. Tôi đẩy ra nhưng anh cứ xấn vào. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi lại mềm nhũn ra trong tay anh, thế rồi chuyện gì đến cũng đến.

Sau đêm ngủ chung đó, ngày nào chồng cũ cũng nhắn tin gọi điện hỏi han, quan tâm như hồi còn mặn nồng. Tự nhiên tối qua tôi nhận được tin nhắn của anh bảo:

"Mát trời rồi, vợ chồng mình quay lại với nhau đi em".

Không hiểu sao tôi lại thấy vui vui mọi người ạ. Nhưng chỉ sợ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, giờ tôi mà quay về biết đâu chuyện cũ lại lặp lại thêm một lần nữa thì sao?

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