Ly hôn vì chồng chê vợ già, xấu chỉ đáng lấy được ông già 60 mắt toét, ngày ra tòa, anh ta đứng như trời trồng chứng kiến người bước từ siêu xe đón tôi

Tôi với chồng cũ lấy nhau nhưng không hạnh phúc. Mặc dù đã có 1 đứa con chung nhưng tình hình ngày một tệ hơn.

Vợ chồng tôi vừa ly hôn được 3 tháng. Vì đã chuẩn bị tâm lý trước đó lâu rồi nên không quá hụt hẫng. Nói đúng hơn là tôi đang trải qua cảm giác lâng lâng khó tả khi được tự do.

Tôi còn nhớ như in hôm hắn về nhà chìa đơn ly hôn ra trước mặt bảo: “Kí đi, tôi sẽ cưới vợ khác. Mẹ con cô biến đi đâu thì đi”.

Chồng tôi vừa gia trưởng lại lăng nhăng. Anh thay bồ như thay áo, thậm chí còn ngang nhiên cặp bồ trước mặt tôi, coi như vợ không tồn tại vậy. Lúc nào hắn cũng chê tôi già, xấu, quê không bằng mấy tôi bồ trẻ của mình.

Lúc đầu tôi cũng sốc lắm, có chồng như thế cũng khổ nhưng chưa từng nghĩ đến lúc ly hôn vì còn con cái nữa. Với lại chồng tôi cũng có tí điều kiện, tôi không thể ra đi với 2 bàn tay trắng như vậy được.

Hôm tôi quyết định kí đơn ly hôn vì chồng đã đồng ý bán căn nhà này rồi chia 60% cho tôi và con. Có được chữ ký của tôi, hắn đắc ý bảo: “Bỏ cô tôi được lấy gái 18, ngon hơn cô nhiều. Nhìn cái mặt cô xem, rời tôi ra cô chỉ lấy được lão già 60 là cùng”.

Tôi cười khẩy bảo: “Anh thích thì cứ lấy gái 18 về mà hầu”.

Thế là bọn tôi nộp đơn lên tòa, dùng dằng mãi trong chuyện chia đất và nhà nên tận 6 tháng sau bọn tôi mới được giải quyết ly hôn dứt điểm.

Hôm đó gặp chồng cũ ở tòa, hắn trố mắt nhìn vì mấy tháng không gặp mà tôi lại thay đổi cả gu ăn mặc lẫn hình thể. Hắn bảo: “Có tiền cái là đú đởn nhỉ, cô có cuốn cả trăm lớp váy vóc lên người cũng không kéo lại được gì đâu. Mà muốn lấy chồng thì lấy cái lão nào mắt toét một tí chứ không dọa họ sợ chết khiếp”.

Em chả thèm tiếp lời, bĩu môi vào trong hoàn thành cho xong thủ tục. Lúc cầm tờ giấy chứng nhận đã độc thân trên tay, tôi bước qua trước mặt chồng cũ hiên ngang đi ra ngoài.

Lúc đến cổng bạn trai tôi đã đánh chiếc xe hạng sang ra đứng đó chờ. Lão chồng cũ lẽo đẽo theo sau hỏi: “Kinh thuê cả xe đến làm màu à?”.

Em chưa kịp trả lời thì bạn trai tôi ôm bó hoa đến bảo: “Chúc mừng tôi đã được tự do!”.

Rồi anh ấy còn hôn lên má tôi rõ tình cảm chứ. Lão chồng cũ cứ trố mắt đứng đó chả thốt nên lời. Lúc lên xe, nhìn vào gương chiếu hậu tôi thấy lão vẫn đứng đó như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Kể thêm với mọi người bạn trai tôi là sếp ở công ty, 34 tuổi chưa vợ con gì cả. Từ hồi tôi buồn vì chồng đòi ly hôn, người ấy cứ tò mò hỏi chuyện rồi dần dần thân nhau và yêu lúc nào không biết nữa.

Em cũng vừa nhận lời làm bạn gái của người ấy cách ngày ly hôn có 2 tuần thôi. Giờ tôi chưa nghĩ gì đến chuyện sẽ đi bước nữa đâu, vì vừa ly hôn xong, còn con cái nữa không muốn vội vã quyết định một điều gì.

Người yêu tôi cũng tốt, dịu dàng, ấm áp, biết quan tâm chiều chuộng. Nhưng giờ tôi chỉ coi như là một người bạn tâm sự vui buồn thôi, chứ chưa xác định lấy nhau. Tôi mặc cảm vì mình đã đổ vỡ hôn nhân một lần, còn người ấy vẫn là trai tân chắc chắn sẽ khó hòa hợp được với nhau.