Chồng trơ trẽn xin 500 triệu 'trợ cấp' cho bồ nuôi con, tôi đưa ra một điều kiện khiến anh ta tái mặt

Tâm sự 25/01/2026 17:14

Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng có nhiều điểm không hợp nhưng vẫn nín nhịn cho qua. Đến khi có với nhau hai mặt con thì tôi càng không nỡ ly hôn.

Chồng tôi hơn tôi một tuổi, nhưng việc làm không ổn định, lương ba cộc ba đồng. Anh không có chí cầu tiến, càng không kiên trì phấn đấu. Tiền bạc trong nhà một tay tôi xoay sở. Không chỉ vậy, chồng tôi còn có thói nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Nhiều lần vì ham chơi nghe theo bạn bè, anh còn lén lấy tiền vợ cực khổ kiếm ra.

 

Mấy tháng trước, tôi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài. Tôi hỏi thẳng thì chồng cứ chối không nhận. Chán nản, tôi nhắc nhở chồng đừng đi quá giới hạn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chồng tôi nghe thế cũng chẳng sợ, còn bảo tôi kiếm chuyện ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã mệt mỏi từ lâu, tới lúc này đã sắp đến cực hạn chịu đựng của một người vợ.

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

Chồng trơ trẽn xin 500 triệu 'trợ cấp' cho bồ nuôi con, tôi đưa ra một điều kiện khiến anh ta tái mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa. Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi nói:

“Anh làm ra những chuyện thế này mà còn nghĩ bản thân đáng 500 triệu sao? Tôi thấy không đáng đâu, tôi tặng anh cho cô ta luôn đấy!”.

Chồng tôi tái mặt, nghẹn lời khi nghe tôi nói. Anh sốc lắm vì không nghĩ người vợ bao năm tháng qua hy sinh nín nhịn có thể cạn tình phũ phàng như thế. Nhưng chồng tôi chẳng vừa, anh thay đổi thái độ ngay, bắt đầu mắng chửi tôi sống không có tình người. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lặng lẽ viết đơn ly hôn rồi chấm dứt mọi thứ.

Gặp lại người cũ sau bao năm xa cách, câu nói của anh như "vết dao" khiến tôi nằm cạnh chồng mà lòng đau thắt

Gặp lại người cũ sau bao năm xa cách, câu nói của anh như "vết dao" khiến tôi nằm cạnh chồng mà lòng đau thắt

Sau khi ra trường 3 năm thì quen chồng hiện tại. Anh hơn tôi 3 tuổi, vững vàng với sự nghiệp ổn định. Sau 2 năm yêu nhau thì chúng tôi về một nhà. Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có tiếng con trẻ hạnh phúc. Những chuyện về người yêu cũ tôi đã không còn nhớ tới nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

Đang đi thì gặp ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

Đang đi thì gặp ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

Nghe tiếng động dưới bếp, tôi vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Nghe tiếng động dưới bếp, tôi vác gậy đi đánh trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'hóa đá' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng 'hóa đá' vài giây rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'