Chồng tỏ ý muốn nuôi mẹ chồng cũ của tôi, chưa kịp vui mừng thì tôi 'cứng họng' khi biết lý do đằng sau

Tâm sự 14/04/2023 08:50

Tôi tâm sự với Khoa về tình cảnh của bà, anh ấy nghĩ một lúc rồi tỏ ý muốn nuôi bà ấy. Đó là câu trả lời mà tôi mong đợi bấy lâu nay, tin này mà nói cho mẹ chồng cũ biết, bà sẽ rất vui.

Ngày đó, tôi mới sinh con được vài tháng thì chồng mất trong một vụ tai nạn. Nhiều năm sau đó tôi ở vậy nuôi con, có vài người đàn ông góa vợ hỏi cưới nhưng đều bị tôi từ chối.

Đến khi có một anh chàng trai tân tên là Khoa hỏi cưới thì mẹ chồng tôi lại ủng hộ nhiệt tình. Bà bảo tôi còn trẻ, không thể ở vậy nuôi con cả đời được, phải biết sống cho bản thân. Với những lời khuyên thấu đáo của mẹ chồng, tôi đã quyết định đi bước nữa. Hiện tại tôi và Khoa đã có một đứa con chung, gia đình 4 người khá êm ấm. Hai vợ chồng làm việc tự do, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ đủ chi tiêu, hiện vẫn đang phải thuê phòng trọ.

Cách đây một tháng mẹ chồng cũ của tôi bị tai biến nằm liệt giường. Bà cũng có một cô con gái nhưng lấy chồng xa, gia đình em ấy khó khăn nên chẳng giúp được gì. Anh em bên nội ngoại ở xa, mọi người chỉ đến thăm một lần cho ít tiền và rồi không ai đoái hoài nữa.

Chồng tỏ ý muốn nuôi mẹ chồng cũ của tôi, chưa kịp vui mừng thì tôi 'cứng họng' khi biết lý do đằng sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tâm sự với Khoa về tình cảnh của bà, anh ấy nghĩ một lúc rồi tỏ ý muốn nuôi bà ấy. Đó là câu trả lời mà tôi mong đợi bấy lâu nay, tin này mà nói cho mẹ chồng cũ biết, bà sẽ rất vui.

Chồng tôi nói là cả nhà sẽ chuyển đến nhà chồng cũ của tôi sống, để tiện chăm sóc bà và khỏi phải thuê phòng trọ. Khi được sự đồng ý của bà cho đến sống, Khoa bất ngờ nói muốn được bà sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi đứng. Bởi anh ấy sợ vất vả phụng dưỡng bà vài năm, đến khi sắp chết thì con gái sẽ đòi lại nhà, như thế uổng công sức anh ấy bỏ ra.

Suốt mấy năm nay, Khoa là người đàn ông tốt, hiền lành, thế mà giờ nhìn thấy mẹ chồng cũ tôi không có chỗ nương thân, anh lại định trục lợi. Thấy thái độ lưỡng lự của bà, tôi biết là không muốn cho vợ chồng tôi đứng tên. Khoa tỏ ra rất khó chịu và nói là sẽ không chăm sóc bà nữa, anh bỏ về và cấm tôi qua lại.

Tôi không đành lòng nhìn bà sống trong đói khát nên vẫn trái lời chồng, lén lút qua chăm bà. Tôi rất sợ chồng biết được sẽ làm lớn chuyện. Đứng giữa hai người, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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