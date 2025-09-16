Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu đồng để bồi thường cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh ta tái mặt nghẹn lời

Tâm sự 16/09/2025 20:38

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra.

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm. Thời gian đầu lấy nhau, tôi cảm thấy mình và chồng có nhiều điểm không hợp nhưng vẫn nín nhịn cho qua. Đến khi có với nhau hai mặt con thì tôi càng không nỡ ly hôn.

Chồng tôi hơn tôi một tuổi, nhưng việc làm không ổn định, lương ba cộc ba đồng. Anh không có chí cầu tiến, càng không kiên trì phấn đấu. Tiền bạc trong nhà một tay tôi xoay sở. Không chỉ vậy, chồng tôi còn có thói nhậu nhẹt, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Nhiều lần vì ham chơi nghe theo bạn bè, anh còn lén lấy tiền vợ cực khổ kiếm ra.

Mấy tháng trước, tôi phát hiện chồng lăng nhăng bên ngoài. Tôi hỏi thẳng thì chồng cứ chối không nhận. Chán nản, tôi nhắc nhở chồng đừng đi quá giới hạn, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chồng tôi nghe thế cũng chẳng sợ, còn bảo tôi kiếm chuyện ghen tuông vớ vẩn. Tôi đã mệt mỏi từ lâu, tới lúc này đã sắp đến cực hạn chịu đựng của một người vợ.

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu đồng để bồi thường cho bồ nuôi con, tôi nói một câu khiến anh ta tái mặt nghẹn lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày đi làm về, tôi bất ngờ thấy chồng đeo tạp dề nấu ăn, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tôi nhìn qua chẳng thấy vui, chỉ linh tính sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Sau bữa cơm đó, chồng nghiêm túc nói có chuyện muốn bàn với tôi. Anh quỳ gối trước mặt tôi xin tha thứ. Anh nói đã lỡ làm bồ có thai, cô ta bắt anh phải đưa ra 500 triệu thì mới không làm lớn chuyện.

Chồng tôi nói anh không muốn ly hôn với vợ, anh xin tôi 500 triệu để bồi thường cho bồ. Anh còn thề thốt sau chuyện này sẽ thay đổi, không để vợ con phải chịu khổ nữa. Tôi dù từng nghĩ đến chuyện chồng ngoại tình nhưng không nghĩ anh lại đưa ra một yêu cầu quá đáng như thế. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi nói:

“Anh làm ra những chuyện thế này mà còn nghĩ bản thân đáng 500 triệu sao? Tôi thấy không đáng đâu, tôi tặng anh cho cô ta luôn đấy!”.

Chồng tôi tái mặt, nghẹn lời khi nghe tôi nói. Anh sốc lắm vì không nghĩ người vợ bao năm tháng qua hy sinh nín nhịn có thể cạn tình phũ phàng như thế. Nhưng chồng tôi chẳng vừa, anh thay đổi thái độ ngay, bắt đầu mắng chửi tôi sống không có tình người. Nhưng tôi chẳng quan tâm, lặng lẽ viết đơn ly hôn rồi chấm dứt mọi thứ.

Hùng hổ kéo đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt bồ của con trai thì cúi mặt bỏ về

Hùng hổ kéo đi đánh ghen cùng con dâu, mẹ chồng vừa nhìn thấy mặt bồ của con trai thì cúi mặt bỏ về

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay

Dẫn con riêng của chồng đi chơi, tôi chết lặng nghe được chuyện chồng lén lút làm sau lưng mình bấy lâu nay

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Tình cờ thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội 2 năm trời

Tình cờ thấy một dòng bình luận của chồng trên Facebook, tôi phát hiện mình bị phản bội 2 năm trời

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau ngày mai, thứ Tư 17/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng mà ngủ mà lòng đầy tâm sự

Tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh nói một câu khiến tôi đêm về nằm ôm chồng mà ngủ mà lòng đầy tâm sự

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng một người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’, chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng bàng hoàng chạy đến bệnh viện lúc nửa đêm, tôi chết sững thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Đang cùng vợ bên nhau thì đống sách trên cao bỗng đổ ào xuống, tôi chết lặng nhìn một thứ rơi trên đất

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Một lần gọi thợ sửa bồn cầu bị tắc, tôi rụng rời phát hiện bí mật cực sốc của chồng

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ

Thấy đầu gối của chị gái bị sưng đỏ, tôi hỏi chuyện rồi sốc ngất với sự thật mà chị tiết lộ