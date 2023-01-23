Chồng hủy kế hoạch về quên nội ăn Tết, tôi sững người sau khi biết được lý do thực sự

Chồng tôi là người tỉnh lẻ, một thân một mình ra thành phố lập nghiệp. Anh hiền lành và tính tình phóng khoáng, anh nói ở đâu cũng được miễn là mọi người sống với nhau vui vẻ là được.

Bố mẹ tôi sinh con một bề, tôi là con gái út trong nhà. Ngay từ khi tôi biết yêu, bố mẹ đã muốn tôi cưới người đàn ông nào chịu ở rể. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được người chấp nhận yêu cầu của bố mẹ.

Mỗi khi bố mẹ tôi ốm đau hay gia đình có cỗ bàn gì, chồng tôi luôn đứng ra đảm nhận hết khó khăn về anh. Nhiều lúc tôi có cảm giác như anh là con trai cả trong gia đình.

Suốt 8 năm nay, chồng sống chung với bố mẹ tôi, chưa bao giờ chúng tôi xảy ra mâu thuẫn gì. Anh sống biết trước biết sau nên rất được mọi người trong gia đình tôi kính trọng.

Cả năm chồng tôi đã vất vả vì nhà vợ nên mấy ngày Tết, bố mẹ tôi không bao giờ giữ anh ở lại, dù trong lòng ông bà rất muốn. Năm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị sẵn quà Tết biếu ông bà thông gia.

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Chiều qua, thấy mẹ tôi đi siêu thị mua nhiều quà Tết, chồng tôi thắc mắc mẹ mua gì mà nhiều. Mẹ tôi bảo một phần để ăn Tết, phần còn lại để cho chúng tôi đưa về quê nội ăn Tết năm nay. Chồng tôi buồn rầu nói là năm nay sẽ không về nội, ở lại ăn Tết với bố mẹ.

Năm nào chồng tôi cũng mong đến ngày này, sao năm nay anh lại không muốn về nội là sao. Chồng tôi ngập ngừng một lúc mới chịu nói thật. Anh bảo công ty cắt giảm nhân sự do làm ăn kém. Năm sau anh bị mất việc, chẳng biết khi nào kiếm được việc làm mới nên hủy kế hoạch về quê để tiết kiệm tiền.

Buổi tối, khi chỉ còn 2 người, chồng khuyên tôi chỉ nên chi tiêu Tết trong khoảng 5 triệu là ổn. Khi tôi đề nghị mua thứ gì chồng cũng gạt đi và nói là không cần thiết. Nói câu trước câu sau là phải có từ tiết kiệm trong đó. Thậm chí chồng còn cắt giảm khoản biếu tiền bố mẹ hai bên nữa.

Năm nào cũng biếu tiền bố mẹ, năm nay không biếu tôi cứ thấy kỳ thế nào? Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao cho hợp lý đây? Và có nên nhờ bố mẹ tôi hỗ trợ kinh phí để chồng về quê nội ăn Tết không?