Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này

Tâm sự 23/01/2023 15:55

Tôi thấy điện thoại của vợ liên tục báo sáng đèn. Lén mở điện thoại của vợ, tôi bàng hoàng khi thấy vợ gửi một tấm ảnh.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm nay. Sau khi cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ cho một căn nhà khá rộng rã để ở. Chúng tôi được ở riêng luôn nên vợ không phải khổ vì chuyện mẹ chồng- nàng dâu. Cuộc sống của chúng tôi tưởng chừng như rất viên mãn sau khi con trai đầu lòng ra đời.

Sau khi vợ sinh con, tôi xin nghỉ cả tháng để ở nhà chăm lo cho vợ. Hết giờ làm, tôi vội vã đi chợ, về nhà nấu cơm cho vợ con. Con tôi được 6 tháng, vợ tôi mang bé qua gửi bên nhà nội để tiện đi làm. Mẹ tôi còn khỏe chân, mạnh tay nên mọi việc chăm cháu bà thành thục hết. 

 

Mọi người đều nhận xét tôi khá mẫu mực, tôi không rượu chè, cờ bạc hay gái gú. Sau giờ làm, tôi thường về ngay với vợ con. Tôi nấu ăn không ngon nhưng rất tích cực nấu cơm cho vợ. Mỗi ngày, tôi dều dọn dẹp nhà cửa. 

 

Dạo gần đây, tôi thấy vợ có biểu hiện đáng ngờ. Cô ấy ăn mặc đẹp hơn, trang điểm đậm hơn. 3 tháng trước, cô ấy còn đi nâng mũi nên gương mặt thanh thoát và xinh hơn hẳn. Tôi hỏi vợ lấy đâu ra tiền để đi nâng mũi thì vợ bảo đó là tiền tiết kiệm. Theo như tôi được biết thì lương của vợ chỉ được tầm 7-8 triệu, chi phí một ca nâng mũi cũng rơi vào khoảng 35 triệu). Tôi để ý đến vợ nhiều hơn nhưng chưa phát hiện được manh mối gì.

Yêu chiều vợ như bà hoàng, bất ngờ tôi phát hiện 'vợ cắm sừng' thông qua vật dụng quen thuộc này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đêm đó, tôi thấy vợ nhấp nhổm đòi đi dự sinh nhật bạn. Cô ấy ăn mặc, trang điểm đẹp rồi nhưng lại không đi. Vợ vừa ở nhà, vừa bấm điện thoại, tâm trạng rất bồn chồn. Đêm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Sờ thấy con bị tràn bỉm nên tôi dậy thay bỉm cho con. 

Tôi thấy điện thoại của vợ liên tục báo sáng đèn. Lén mở điện thoại của vợ, tôi bàng hoàng khi thấy vợ gửi một tấm ảnh khỏa thân cho trưởng phòng của cô ấy cùng với lời chúc mừng sinh nhật. "Mừng anh sang tuổi mới, hẹn anh hôm khác có dịp mình lại ở bên nhau. Nhớ thương anh nhiều", vợ tôi viết cho người tình.

Hóa ra, tối hôm đó, sếp định hẹn vợ tôi đi ăn mừng sinh nhật nhưng do bị vợ phát hiện nên kế hoạch của họ bị hoãn lại. Đọc những tin nhắn mũi mẫn và cả loạt ảnh nóng cả hai gửi cho nhau, tôi thực sự cảm thấy sốc và đau khổ. Tôi chán nản, suy sụp hoàn toàn, không thiết sống nữa. Bản thân tôi rất yêu thương, chiều chuộng vợ. Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của vợ. Vậy mà sao cô ấy lại nỡ phản bội, cắm sừng tôi như vậy?

Tôi hỏi vợ thì cô ấy nói rằng cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhạt nhẽo quá, cô ấy muốn tìm "cảm giác lạ" ở bên ngoài thôi chứ không có ý định bỏ chồng. Cô ấy và sếp làm việc cùng nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm và mới qua lại được chừng 2 tháng nay. Vợ anh ấy cũng đã biết chuyện này. Cả hai dự tính sẽ dừng lại.

 

Giờ thì vợ tôi đã bỏ về nhà ngoại, để mặc con trai tôi khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Tôi cũng chưa dám nói chuyện này với bố mẹ vì sợ ông bà và mọi người sẽ nghĩ xấu về vợ tôi. Hiện giờ, tôi cảm thấy bế tắc và hoang mang thực sự. Tôi không biết phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc gia đình nữa. Ai đã từng trải qua hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên.

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