Kiên quyết giữ thân suốt 2 năm kể từ khi yêu nhau, đêm tân hôn đang nồng nàn, tôi 'hóa đá' vì câu nói của vợ

Tâm sự 22/01/2023 14:55

Thực sự tôi quá sốc vì cách trả lời không chút ngại ngần của em. Em thậm chí còn không ái ngại gì khi nói ra những điều đó trước mặt tôi.

Tôi đã ngoài 30 tuổi, công danh sự nghiệp đều có. Điều tôi muốn chính là tìm một cô gái ngoan hiền, chu đáo để lấy làm vợ và yên bề gia thất. Rất nhiều người mai mối nhưng tôi chưa thực sự có cảm tình với ai cho đến ngày tôi gặp em trong một bữa tiệc sinh nhật bạn bè. Qua người này người kia, chúng tôi bắt đầu quen rồi yêu nhau lúc nào không hay. Tiếng sét ái tình với cô gái xinh đẹp, hiền lành, ăn nói dịu dàng làm tôi tin tưởng đây chính là vận mệnh đời mình.

Cứ như thế, chúng tôi hẹn hò rồi yêu đương mặn nồng, chăm sóc chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn. 2 năm bên nhau, em luôn lo lắng quan tâm, chăm sóc tôi hết mực và điều khiến tôi trân trọng em chính là em chưa từng có ý định muốn đi quá giới hạn với tôi. Điều đó khiến tôi càng thêm trân trọng người con gái ấy. Tôi quyết định tiến tới hôn nhân. 

Hơn 2 năm yêu nhau, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc khi bên cạnh em. Cũng đã tìm hiểu kĩ hoàn cảnh của em, gia đình em và em thực sự là người tôi muốn tìm bấy lâu nay. Em nhận lời cầu hôn của tôi, ít lâu sau đó chúng tôi tính chuyện làm đám cưới trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.

Kiên quyết giữ thân suốt 2 năm kể từ khi yêu nhau, đêm tân hôn đang nồng nàn, tôi 'hóa đá' vì câu nói của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn đối với tôi mà nói nó giống như một món quà vô giá. Tôi tin rằng em là cô gái ngoan, là người vợ mà tôi mơ ước. Chỉ là, bước vào đêm đầu tiên ấy, tôi thật không ngờ được rằng người con gái tôi nghĩ là ngoan hiền, bao năm giữ gìn bản thân trước mặt tôi lại là một người vợ từng trải. Em thể hiện cuộc "yêu" vô cùng nồng nhiệt, đầy kinh nghiệm như một người đã trải qua rất nhiều mối tình rồi.

Điều khiến tôi cảm thấy hoảng sợ là em không còn trong trắng như tôi vốn nghĩ trong đầu. Vốn em luôn cố gắng giữ gìn bản thân suốt nhiều năm yêu nhau nên tôi luôn nghĩ em là một cô gái chưa từng trải qua mối quan hệ thân thiết với người đàn ông nào. Nhưng chính đêm tân hôn em lại khiến tôi sốc nặng. 

Khi tôi hỏi thẳng em chuyện đó, em đã đáp một câu khiến tôi choáng váng: "Ô anh, thời đại nào rồi mà anh nghĩ con gái tầm tuổi như em còn trong trắng chứ? Mà em đã bao giờ nói với anh em còn trong trắng đâu, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh lần đầu vào đêm tân hôn mà thôi, vậy em có gì sai sao?".

Thực sự tôi quá sốc vì cách trả lời không chút ngại ngần của em. Em thậm chí còn không ái ngại gì khi nói ra những điều đó trước mặt tôi. Đúng, em chưa từng thú nhận còn trong trắng, đó là do tôi suy diễn. Nhưng dù  yêu em thì những gì em thể hiện trong đêm tân hôn cũng làm tôi có chút hoảng hốt. Vậy em có đúng là cô gái ngoan hiền như tôi nghĩ hay chỉ là vỏ bọc che đậy sự nổi loạn bên trong.

Có chút thất vọng về người vợ mới cưới nhưng bạn thân cũng động viên tôi, việc đó không đủ căn cứ để đánh giá một người. Em có thể làm người vợ tốt, người con dâu chu đáo hay không thì phải cần thời gian chứng minh. Tôi cũng hi vọng quá khứ chỉ là quá khứ, em sẽ là cô vợ tốt để tôi không bao giờ phải hối hận vì lựa chọn của mình.

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