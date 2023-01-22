Tôi đã trả thù chồng ngoại tình một cách đau đớn, nhưng tôi không vui gì.

Vợ chồng tôi đã bước sang năm thứ 10 của cuộc hôn nhân. Chồng tôi là phó giám đốc của một công ty nhỏ. Anh thật thà, yêu vợ, thương con, hiếu đễ với gia đình hai bên nội ngoại. Hồi tôi mới về làm dâu, gia đình chồng tôi có một chút xáo trộn. Mẹ chồng tôi quá khó tính và nghiêm khắc, chị dâu tôi không chịu nổi nên đã ly hôn sau 5 năm chung sống. Lúc đó, mẹ chồng cũng chẳng quý mến gì tôi. Bà hay xét nét, trách móc, đòi hỏi vô cớ. Nhưng tôi vì thương chồng, tôi cố gắng hết sức để chiều lòng mẹ chồng.

Tôi hay mua quà cho mẹ chồng, biếu bà tiền, chú ý đến từng lời ăn tiếng nói với bà. Cuối cùng, bà cũng hiểu được tình cảm của tôi. Đến giờ, bà thương tôi như con gái. Chồng tôi cũng mừng khi thấy tình cảm mẹ chồng- nàng dâu ngày càng tốt đẹp. Tất nhiên, trong quãng thời gian đó, chồng chẳng thể động vào tôi. Vậy là, anh ngoại tình với một đồng nghiệp đã ly hôn. Tôi biết được chuyện này qua lời rỉ tai của Nguyên- người yêu cũ của tôi. Tôi với Nguyên từng yêu nhau thời còn học đại học. Sau khi ra trường, vì cảm thấy không phù hợp nên tôi nói lời chia tay. Từng ấy năm, anh vẫn dõi theo tôi. Biết tôi bị phụ tình, anh cũng nói cho tôi biết. Tôi chỉ mất có 2 tuần để thu thập đủ bằng chứng ngoại tình giữa hai người. Lúc đó, tôi vừa mới sinh con được 3 tháng. Hình ảnh chồng ôm hôn, âu yếm người đàn bà khác khiến tôi hoàn toàn suy sụp và mất niềm tin.

Sau khi chuyện ngoại tình bị bại lộ, chồng tôi bị cả nhà chỉ trích. Mẹ tôi giận lắm. Bà nói xin lỗi tôi và dọa sẽ từ mặt chồng tôi nếu anh không chấm dứt mọi chuyện với ả đàn bà đó. Chồng tôi sau thời gian u mê bên người tình giờ đã tỉnh ngộ. Thế là tôi lên kế hoạch trả thù chồng một cách tàn bạo. Tôi cặp kè với chính người yêu cũ để làm chồng tôi điên lên. Tôi cố tình gửi nhầm tấm ảnh chụp với người yêu cũ và nói những lời yêu đương, ngọt ngào để chồng nhìn thấy. Ảnh minh họa: Internet Hôm đó, tôi và Nguyên vừa bước ra khỏi nhà nghỉ thì chồng tôi đã chờ sẵn ở trước cửa. Chồng chỉ bảo tôi lên xe nói chuyện. Trong xe, anh đã nổi khùng lên với tôi. "Anh biết chuyện này là do anh sai. Nhưng anh đã xin lỗi, đã sửa đổi. Sao em lại còn cố gắng trả thù anh? Em hiếu thắng đến thế sao? Hay là em muốn anh giải thoát để em đến bên nhân tình? Em không thương anh nhưng còn 2 đứa con. Em không nghĩ đến các con sao?", chồng tôi nói trong nước mắt. Khi nhìn thấy giọt nước mắt của chồng, trái tim tôi đã chai sạn cảm xúc nhưng nước mắt tôi vẫn rơi. Tôi thấy hả hê. Tôi từng là người vợ hiền, là nàng dâu ngoan cơ mà. Tại sao tôi lại trở thành một ả đàn bà lăng loàn như thế này cơ chứ? Tôi đã chấm dứt mọi chuyện với Nguyên nhưng không làm sao có thể quay lại sống hạnh phúc bên chồng như xưa. Mỗi ngày, chúng tôi tồn tại như hai chiếc bóng trong một ngôi nhà. Ngoài nói chuyện liên quan đến con cái, tôi và chồng chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Giờ tôi không biết phải làm sao. Sống cùng chồng thì không hạnh phúc nhưng ly hôn thì không đành. Xin độc giả cho lời tư vấn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-chong-ngoai-tinh-voi-gai-la-dien-cuong-len-ke-hoach-tra-thu-hoan-hao-toi-ha-he-den-roi-le-vi-dieu-nay-548537.html