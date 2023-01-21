Chồng cũ chuyển 5 triệu chúc mừng hạnh phúc, bỗng dưng con trai lại buột miệng nói câu khiến tôi nghẹn ngào

Sau khi cưới nhau, tôi thấy chồng là một người rất tốt. Anh chiều chuộng và cho tôi được sống đúng theo ý của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy.

Tôi và chồng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò cùng những người bạn. Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khi tôi và chồng xác nhận mối quan hệ tình cảm, mọi thứ phát triển suôn sẻ. Chỉ sau khoảng một tháng nói chuyện, hai đứa quyết định kết hôn. Cảm thấy đối phương chính là người mình tìm kiếm trong cuộc đời này, nên hôn lễ diễn ra nhanh chóng. Sau khi cưới nhau, tôi thấy chồng là một người rất tốt. Anh chiều chuộng và cho tôi được sống đúng theo ý của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Mẹ chồng tôi bỗng ốm cần người chăm sóc, tôi đề nghị chồng thuê giúp việc nhưng chồng không đồng ý. Anh cho rằng giúp việc không có ý thức trách nhiệm, chăm sóc không chu đáo, lại tốn tiền nên bảo tôi xin nghỉ việc để chăm mẹ chồng. Nhưng đương nhiên tôi không chấp nhận nên anh phải thuê giúp việc.

Rồi tôi mang thai con đầu lòng, lúc này mẹ chồng cũng hồi phục sức khỏe rồi nhưng do trước đây tôi không chăm bà, giờ bà không đoái hoài đến tôi. Chỉ sau 3 tháng, tôi gửi con về bên ngoại. Mỗi tháng tôi gửi mẹ đẻ 3 triệu chi phí sinh hoạt. Mẹ chồng biết được luôn cằn nhằn, chồng thì lúc nào cũng nghe lời mẹ, tôi thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ, cái gì cũng mẹ. Không thể chịu đựng được cảnh sống như thế, tôi bảo chồng ly hôn, anh cũng đồng ý ngay. Sau khi ly hôn, tôi nuôi con trai và chồng đã cho tôi 300 triệu rời khỏi nhà.

Ảnh minh họa: Internet Vài năm trôi qua, tôi gặp được người đàn ông mới. Anh đã ly hôn và có một cô con gái. Không những chiều chuộng tôi, anh còn xem con trai tôi như con ruột. Rồi một ngày tôi đau bụng phải nhập viện, lúc đó không có ai chăm, tôi gọi điện cho anh. Anh đến viện chăm tôi như người vợ thực sự của mình. Sau khi ra viện, tôi quyết định tái hôn. Chúng tôi tổ chức đám cưới kín đáo. Trước khi kết hôn, chồng cũ đưa con trai một tuần. Hôm đám cưới, anh chuyển cho tôi 5 triệu chúc tôi hạnh phúc. Nhưng sau đó, con trai tôi bỗng buột miệng nói: "Mẹ, bố hình như rất không muốn chia tay mẹ. Con thường xuyên gặp bố, trong ví có ảnh của mẹ". Thật ra khi nghe con trai nói như vậy tôi cũng nghẹn ngào trong lòng nhưng cho dù bây giờ anh có yêu tôi thì sao? Tình yêu của tôi không thể quay lại, những chuyện trước đây đã là quá khứ rồi. Hơn nữa hiện tại người đàn ông này đối xử với tôi rất tốt. Đời người ai cũng nên nhìn về phía trước, không nên chìm đắm vào quá khứ phải không?

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh' Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-chuyen-5-trieu-chuc-mung-hanh-phuc-bong-dung-con-trai-lai-buot-mieng-noi-cau-khien-toi-nghen-ngao-548271.html