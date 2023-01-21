Chồng cũ chuyển 5 triệu chúc mừng hạnh phúc, bỗng dưng con trai lại buột miệng nói câu khiến tôi nghẹn ngào

Tâm sự 21/01/2023 15:18

Sau khi cưới nhau, tôi thấy chồng là một người rất tốt. Anh chiều chuộng và cho tôi được sống đúng theo ý của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy.

Tôi và chồng tôi gặp nhau trong một buổi hẹn hò cùng những người bạn. Chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Kể từ khi tôi và chồng xác nhận mối quan hệ tình cảm, mọi thứ phát triển suôn sẻ. Chỉ sau khoảng một tháng nói chuyện, hai đứa quyết định kết hôn. Cảm thấy đối phương chính là người mình tìm kiếm trong cuộc đời này, nên hôn lễ diễn ra nhanh chóng.

Sau khi cưới nhau, tôi thấy chồng là một người rất tốt. Anh chiều chuộng và cho tôi được sống đúng theo ý của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Mẹ chồng tôi bỗng ốm cần người chăm sóc, tôi đề nghị chồng thuê giúp việc nhưng chồng không đồng ý. Anh cho rằng giúp việc không có ý thức trách nhiệm, chăm sóc không chu đáo, lại tốn tiền nên bảo tôi xin nghỉ việc để chăm mẹ chồng. Nhưng đương nhiên tôi không chấp nhận nên anh phải thuê giúp việc.

Rồi tôi mang thai con đầu lòng, lúc này mẹ chồng cũng hồi phục sức khỏe rồi nhưng do trước đây tôi không chăm bà, giờ bà không đoái hoài đến tôi. Chỉ sau 3 tháng, tôi gửi con về bên ngoại. Mỗi tháng tôi gửi mẹ đẻ 3 triệu chi phí sinh hoạt. Mẹ chồng biết được luôn cằn nhằn, chồng thì lúc nào cũng nghe lời mẹ, tôi thấy anh chẳng khác gì một đứa trẻ, cái gì cũng mẹ.

Không thể chịu đựng được cảnh sống như thế, tôi bảo chồng ly hôn, anh cũng đồng ý ngay. Sau khi ly hôn, tôi nuôi con trai và chồng đã cho tôi 300 triệu rời khỏi nhà.

Chồng cũ chuyển 5 triệu chúc mừng hạnh phúc, bỗng dưng con trai lại buột miệng nói câu khiến tôi nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài năm trôi qua, tôi gặp được người đàn ông mới. Anh đã ly hôn và có một cô con gái. Không những chiều chuộng tôi, anh còn xem con trai tôi như con ruột. Rồi một ngày tôi đau bụng phải nhập viện, lúc đó không có ai chăm, tôi gọi điện cho anh. Anh đến viện chăm tôi như người vợ thực sự của mình. Sau khi ra viện, tôi quyết định tái hôn.

 

Chúng tôi tổ chức đám cưới kín đáo. Trước khi kết hôn, chồng cũ đưa con trai một tuần. Hôm đám cưới, anh chuyển cho tôi 5 triệu chúc tôi hạnh phúc. Nhưng sau đó, con trai tôi bỗng buột miệng nói: "Mẹ, bố hình như rất không muốn chia tay mẹ. Con thường xuyên gặp bố, trong ví có ảnh của mẹ".

Thật ra khi nghe con trai nói như vậy tôi cũng nghẹn ngào trong lòng nhưng cho dù bây giờ anh có yêu tôi thì sao? Tình yêu của tôi không thể quay lại, những chuyện trước đây đã là quá khứ rồi. Hơn nữa hiện tại người đàn ông này đối xử với tôi rất tốt. Đời người ai cũng nên nhìn về phía trước, không nên chìm đắm vào quá khứ phải không?

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Hết lòng vì gia đình, tưởng chừng nhận lại tình yêu, nhưng cách cư xử của chồng khiến tôi 'ớn lạnh'

Một lần, tôi đi tiếp khách về muộn, về đến nhà tôi mở cửa không được. Nhìn kĩ ra thì chồng thay ổ khóa, gọi điện cho anh cũng tắt máy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả