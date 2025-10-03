Chồng 'hận thấu xương' vì vợ bỏ lại con đỏ hỏn, nhưng rồi 'gục ngã' trước bức thư cuối cùng

Tâm sự 03/10/2025 01:00

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Tôi và vợ mới kết hôn được hơn 1 năm. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở nhà thuê, vì kinh tế thiếu thốn, bố mẹ hai bên cũng chẳng khá giả gì. Vợ tôi thì có sức khỏe kém, kể từ khi có thai, cô ấy phải ở nhà để dưỡng thai. Tôi là dân công trường, không thể chăm sóc vợ được. Thành ra thời gian đó, tôi đã thuyết phục cô ấy về quê sống với bố mẹ chồng.

Mẹ tôi là người trực tính, có gì không phải, bà thường quát mắng một chút, xong chuyện lại xem như chưa có vấn đề gì. Tôi cũng dặn vợ rồi, chỉ mong cô ấy yên phận ở nhà để tôi còn lo kiếm tiền gánh vác gia đình. 

Chồng 'hận thấu xương' vì vợ bỏ lại con đỏ hỏn, nhưng rồi 'gục ngã' trước bức thư cuối cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.

Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...

Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.

Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?

Chồng "vui vẻ" với bồ khi vợ đi vắng, không ngờ bị tố cáo bởi thứ nhỏ bé nhất trong nhà

Chồng "vui vẻ" với bồ khi vợ đi vắng, không ngờ bị tố cáo bởi thứ nhỏ bé nhất trong nhà

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Cay đắng chứng kiến vợ tiếc 500 nghìn với bố ruột, tôi mất kiểm soát ra tay đánh cô ấy

Cay đắng chứng kiến vợ tiếc 500 nghìn với bố ruột, tôi mất kiểm soát ra tay đánh cô ấy

Phát hiện chồng ngoại tình, tiểu thư 19 tuổi hối hận vì quyết định lấy chồng sớm

Phát hiện chồng ngoại tình, tiểu thư 19 tuổi hối hận vì quyết định lấy chồng sớm

Điều đầu tiên người yêu làm khi thấy que thử thai 2 vạch là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Điều đầu tiên người yêu làm khi thấy que thử thai 2 vạch là chở thẳng tôi đến bệnh viện

Năm 28 tuổi, cô nàng "ế" bất ngờ lấy chồng nhờ chuyến đi chùa cầu duyên

Năm 28 tuổi, cô nàng "ế" bất ngờ lấy chồng nhờ chuyến đi chùa cầu duyên

Thất nghiệp nửa năm mới xin được việc, ai ngờ sếp tổng lại là người này khiến tôi "méo xệch"

Thất nghiệp nửa năm mới xin được việc, ai ngờ sếp tổng lại là người này khiến tôi "méo xệch"