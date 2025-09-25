Chồng 'vui vẻ' với bồ khi vợ đi vắng, không ngờ bị tố cáo bởi thứ nhỏ bé nhất trong nhà

Tâm sự 25/09/2025 16:15

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác.

Chào mọi người. Tôi đang rất đắn đo và chưa biết nên giải quyết chuyện của mình theo hướng tiêu cực hay tích cực.

Khác với những cặp vợ chồng bình thường, trong gia đình, tôi là người làm chủ kinh tế, còn chồng thì lo chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, cũng như giặt giũ nấu cơm. Hiện nay, tôi đang làm việc cho một quỹ đầu tư, công việc vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian dành cho con cũng không có. Vì thế, trong mắt bọn trẻ, bố là người có sức ảnh hưởng hơn mẹ.

Tôi biết điểm yếu của mình là quá bận, không dành thời gian cho gia đình và con cái. Tuy nhiên khi nào có dịp nghỉ dài, tôi lại đặt vé để cả nhà đi du lịch. Một năm có 3 lần như vậy, tình cảm vợ chồng ít nhiều cũng được hâm nóng. Do đó, tôi luôn tin rằng mình là người giỏi dung hòa giữa công việc và gia đình.

Cách đây 1 tuần, tôi có một chuyến đi công tác đến thành phố khác. Đợt này các con nghỉ hè nên tôi cho về chơi với ông bà ngoại. Lúc đầu, tôi rủ chồng cùng đi cho vui, nhưng anh lại từ chối và nói tốt nhất là để dịp khác. 

Chồng 'vui vẻ' với bồ khi vợ đi vắng, không ngờ bị tố cáo bởi thứ nhỏ bé nhất trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, nhiều lần ở phòng họp, tôi thử mở camera trong nhà nhưng không được, nhắn tin cho chồng thì anh nói camera bị hỏng, anh sẽ kêu người đến sửa ngay. Mãi tới ngày tôi về, chồng mới thông báo đã gọi thợ đến sửa.

Chiều hôm ấy tôi dọn nhà thì phát hiện một que tăm bị rơi xuống chân ghế sofa. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ khi que tăm này dính dấu son mọi người ạ. Bình thường tôi là người duy nhất trong nhà dùng chỉ nha khoa, nhà cũng không có phụ nữ vì hai đứa con của tôi là con trai cả. Lúc đầu tôi hỏi khéo chồng xem có khách đến không, anh liền chối và bảo mấy ngày chẳng dẫn ai về.

Xâu chuỗi mọi chuyện, tôi dám chắc đến 80% là chồng có người khác ở bên ngoài. Không những vậy, trong lúc tôi đi công tác, họ còn hú hí với nhau ở chính nhà của tôi nữa. Chỉ là tôi đang rất đắn đo, nếu tìm hiểu tiếp sợ rằng nhà tan cửa nát, nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để phớt lờ chuyện này. Theo mọi người, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

"Ế chỏng chơ" sau 28 năm, nhờ đi chùa cầu duyên gặp trai đẹp "6 múi" và cưới chớp nhoáng sau 6 tháng

Vào hiên trú thì anh ý chủ động cởi áo khoác đưa cho em, em bảo không cần đâu anh, thì a ý nói, em mặc sơ mi trắng kìa, mưa này nên khoác áo anh vào

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Em chồng quay về, chồng tôi có hành động khó hiểu, mặc tôi bầu bì chịu nóng

Chồng vui sướng tột độ vì que thử thai trong thùng rác, nhưng không biết bí mật khủng khiếp đang chờ đợi

Sau khi ăn cơm mẹ chồng nấu, bụng con dâu khó chịu, chồng kiểm tra đáy nồi thì phát hiện ra điều gì đó không ổn

Anh rể say rượu ngủ lại, nửa đêm anh gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Hai năm chung sống chồng không động vào người vợ, đến ngày ly hôn người vợ mở vali của chồng và sốc nặng

Vợ mới sinh con, người chồng mệt mỏi thiếp đi chốc lát, khi tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu nữa

Thất nghiệp nửa năm có việc, ngày đầu nhận chức, gã trai "đứng hình" khi chạm mặt sếp tổng

Đúng 16h30 chiều mai, thứ Sáu 26/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Vợ bỏ con thơ đi biệt tích, chồng "hận thấu xương" nhưng bật khóc khi biết sự thật

