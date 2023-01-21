Ngày trước hai đứa em yêu là mẹ chồng em phản đối kịch liệt lắm, bà không thích con trai bà lấy em vì thứ nhất quê hai đứa quá xa nhau, cách nhau tới gần nghìn cây số.

Chẳng biết các chị đối với mẹ chồng thế nào, chứ em thì chỉ 2 từ duy nhất diễn tả, đấy là “nể trọng”. Bởi bà đối xử với em quá tốt các chị ạ.

Song lão chồng em quyết tâm lắm, lão còn dồn em vào thế “gạo đã nấu thành cơm” để ép mẹ cho cưới. Sau em có bầu, mẹ chồng em đành phải nhắm mắt chấp nhận đứng ra tổ chức cưới hỏi cho tụi em.

Thứ hai là bà đi xem nói tuổi em xung khắc với tuổi chồng em nên mấy lần bà gọi điện bảo em nên chủ động chia tay với con trai bà.

Lúc mới cưới em sợ mẹ chồng thôi rồi, ở chung 1 nhà cảm giác như ngạt thở luôn. Mẹ chồng em ít nói mà thẳng tính. Em làm gì không đúng ý bà nói ngay vào mặt song được cái bà nói xong là thôi chứ tuyệt đối không để bụng.

Sống lâu hiểu tính bà, em dần thấy thiện cảm và quý bà hơn. Nhất là khoảng thời gian em ở cữ, bà thương con quý cháu, chăm sóc tẩm bổ cho em nhiều lắm.

Đêm nào bà cũng thức bế con cho em ngủ, lắm khi tỉnh giấc thấy mẹ chồng vẫn ngồi dựa tường ru cháu, em thương bảo bà nằm xuống mà bà bảo: “Mẹ già rồi, có ngủ được nhiều đâu. Con khác, phụ nữ sinh xong quý nhất giấc ngủ đó. Phải ngủ đủ giấc mới mau lại sức, sữa mới về được nhiều”.

Bà thì tốt với em thế nhưng chồng em chán lắm, vợ ở cữ đứa thứ 2, anh quay luôn ra cặp bồ với ả đồng nghiệp mới vào làm. Thậm chí anh còn ngang nhiên công khai mối quan hệ ngoài luồng ấy, đòi em ly hôn để tự do đến với ả ta.

Nhưng ngày ấy em suy sụp kinh khủng, nếu không phải vì 2 đứa con chắc em không trụ nổi. Cũng may mẹ chồng em hiểu chuyện, thương dâu nên một mực phản đối quan hệ đó của con trai.

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Hôm lão dẫn ả đó về nhà chơi kiểu muốn đánh tiếng với mẹ và vợ là sẵn sàng ly hôn cưới bồ, mẹ chồng em đi từ phòng cầm tấm khăn tang trắng đặt vào tay lão bảo: “Coi như hôm nay là ngày tao khuất núi. Mày đeo tang mẹ đi rồi muốn làm gì thì làm”.

Lão tái xanh mặt không nói được câu nào nữa, cô bồ của lão biết là có cố bon chen thì cũng không có chỗ dung thân trong nhà em nên xách túi cắm cổ về. Nói thật, chồng ngoại tình em uất lắm, nhưng vì con vì ân tình mẹ chồng dành cho mà em cố cho qua một lần các chị ạ.