Chồng bắt ngờ tỏ thái độ khi thấy con sinh ra không giống mình mà cho là con của nhân tình cũ của tôi, điên tiết tôi dẫn anh và con đi xét nghiệm DNA đến 2 lần đều cho ra kết quả này

Tâm sự 02/02/2023 09:18

Anh tin lời người đàn ông bội bạc kia còn hơn tin lời vợ con mình, hơn cả kết quả giấy trắng mực đen. Anh chửi bới tôi, buông lời xúc phạm làm tôi không thể nào có một ngày yên ổn.

Tôi chua chát nhận ra, bao lâu nay mình đã lấy nhầm chồng, tin nhầm người. Người đàn ông như thế, đâu thể là người để mẹ con tôi nương tựa.

Ngày yêu tôi, anh nói, không bao giờ quan tâm tới quá khứ, không cần biết tôi đã yêu ai, đã như thế nào, chỉ cần hiện tại, tôi toàn tâm toàn ý yêu anh và anh cũng vậy. Tôi cảm ơn anh còn không hết, nói gì đến chuyện sẽ phản bội anh.

Khi anh đến bên tôi cũng chính là lúc tôi đau khổ nhất vì bị người yêu phản bội. Tôi đã tưởng mình không thể sống được, không còn niềm tin vào đàn ông nhưng rồi anh đã đến và sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi quyết định gật đầu lấy anh. Đồng ý rằng, những ngày tháng ban đầu, tôi chưa thực sự hết lòng yêu anh vì còn thương bóng hình cũ. Nhưng chỉ hơn nửa năm sau đó, biết được sự chân thành anh dành cho mình và cũng là lúc tôi mang bầu, tôi đã hiểu, anh mới là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời tôi, sẽ là cha của con tôi.

Chuyện là, khi sinh con ra, con gái lại không hề có nét nào giống cha, anh đã bắt đầu tỏ thái độ. Có người còn ghen ăn tức ở, nói bóng nói gió sao con không giống cha, chỉ thấy giống mẹ làm anh bực mình.

Người cũ xấu tính, thấy tôi sống yên ổn, giàu sang, liền tìm cách phá hoại gia đình tôi. Anh đã nói với chồng tôi, đó không phải là con anh. Chồng tôi nổi đóa, đòi đánh tôi, sỉ vả, lăng mạ vợ mình. Dù hết sức giải thích nhưng anh vẫn một mực khẳng định, đó là con của tôi và người cũ.

Dù biết, trước đây tôi còn thương nhớ người cũ khi lấy anh, nhưng anh cũng đã chấp nhận điều này và tin rằng, tôi sẽ yêu anh chân thành. Sau mấy năm chung sống, không lẽ, những gì tôi làm không đủ để anh tin tôi?

Anh quyết định mang con đi xét nghiệm ADN. Tôi đồng ý, vì tôi chẳng có gì khuất tất mà phải sợ. Khi nhận kết quả trên tay, đúng là con gái của mình, tưởng thế anh sẽ vui mừng và xin lỗi tôi. Nhưng không, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm đầy vẻ căm phẫn.

Chồng bắt ngờ tỏ thái độ khi thấy con sinh ra không giống mình mà cho là con của nhân tình cũ của tôi, điên tiết tôi dẫn anh và con đi xét nghiệm DNA đến 2 lần đều cho ra kết quả này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh tin lời người đàn ông bội bạc kia còn hơn tin lời vợ con mình, hơn cả kết quả giấy trắng mực đen. Anh chửi bới tôi, buông lời xúc phạm làm tôi không thể nào có một ngày yên ổn.

Anh lại mang con đi chỗ khác để làm xét nghiệm vì sợ tôi đút tiền cho cơ quan đó. Thật không ngờ, sự ghen tuông mù quáng đã khiến anh trở nên như vậy. Anh đối xử với con gái tàn nhẫn, mắng mỏ con vì nghĩ đó không phải là con của mình.

Sau khi nhận kết quả tương tự từ nơi thứ hai, do chính người quen của anh mang đến, anh mới im lặng. Nhưng không vì thế mà anh nhìn tôi thiện cảm hơn, yêu thương con hơn.

Từ chuyện đó, tôi đã không còn tình yêu nơi anh, tôi cảm thấy khinh bỉ anh, coi thường anh. Ngày trước khi yêu tôi, lẽ ra anh phải biết rõ sẽ có ngày hôm nay, tại sao anh lại làm ra chuyện này? Hai lần mang con đi xét nghiệm ADN, mà anh vẫn không tin đứa con ruột của mình sao?

Nằm ôm con trong lòng mà tôi khóc không thành tiếng. Thương đứa con nhỏ dại không biết gì bị gánh tội lỗi. Thương cho phận mình bị người cũ bội bạc, người mới coi thường, khinh bỉ.

Chỉ là quá khứ, nhưng quá khứ phải để nó ngủ yên thì tương lai mới vui vẻ. Anh đã hứa như vậy, tại sao anh không làm? Giờ, dù anh có cầu xin tôi tha thứ, dù anh có van nài tôi thì tôi vẫn không thể nào yêu anh được như xưa nữa. 

Chồng liên tục tăng ca làm sớm về muốn khiến tôi nảy sinh nghi ngờ anh ta 'ăn vụng' sau lưng mình, tôi đau đớn phát hiện trong túi áo của anh có lưu giữ một vỉ thuốc tránh thai

Chồng liên tục tăng ca làm sớm về muốn khiến tôi nảy sinh nghi ngờ anh ta 'ăn vụng' sau lưng mình, tôi đau đớn phát hiện trong túi áo của anh có lưu giữ một vỉ thuốc tránh thai

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, trong một lần gom quần áo của chồng cho vào máy giặt, tình cờ tôi phát hiện trong túi áo của anh có lưu giữ một vỉ viên tránh thai khẩn cấp đã được sử dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 6 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống