Tuy nhiên cuộc sống có những biến cố đến bất ngờ mà người trong cuộc không lường trước được. Từ ngày chồng chuyển công ty về một vị trí làm việc mới, chuyên đầu mối cung cấp các mặt hàng thuốc tây cho các hiệu thuốc nhỏ lẻ trong thành phố, anh thường xuyên đi sớm về khuya. Việc gia đình và chăm lo con cái, chồng cũng sao nhãng nhiều hơn.

Đã năm năm bên nhau và có hai mặt con, tôi và Thắng, chồng hiện tại xem như có trong tay nền tảng của một gia đình hạnh phúc. Căn hộ trả góp chúng tôi cũng đã đi đến kỳ hạn cuối. Kể ra với những gì có trong tay, tôi và anh chỉ cần vun vén để giữ mái ấm gia đình phát triển trên nền tảng sẵn có đó.

Tuy nhiên anh chỉ ậm ừ nói dạo này công việc nhiều, các chi nhánh yêu cầu nhận hành không cố định thời gian nên anh phải tranh thủ mọi thời cơ kiếm tiền. Bản thân anh phấn đấu không mệt mỏi cũng chỉ mong ổn định và tạo dựng nền tảng vững chắc nhất cho các con sau này.

Thấy hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt, tôi đã có biện pháp chấn chỉnh ngay từ đầu. Lựa những lúc chồng rỗi rãi và tâm trạng vui vẻ, tôi đã ngồi tỉ tê trò chuyện với anh, khơi gợi lại quá trình hai vợ chồng đi lên từ hai bàn tay trắng. Những kỷ niệm được ôn lại trong quá trình anh bắt đầu đi chệch hướng, bản thân tôi mong muốn gửi gắm anh sự mong mỏi người bạn đời đầu gối tay ấp biết trân quý những gì hai vợ chồng nhọc nhằn có trong tay, từ đó thức tỉnh lại bản thân.

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Tuy còn ấm ức trong lòng, tuy nhiên không có chứng cứ rõ ràng nên tôi cũng chỉ biết tạm thời tin chồng, đồng thời âm thầm để tâm mọi biểu hiện của anh sát sao hơn.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, trong một lần gom quần áo của chồng cho vào máy giặt, tình cờ tôi phát hiện trong túi áo của anh có lưu giữ một vỉ viên tránh thai khẩn cấp đã được sử dụng. Đợi anh đi làm về, tôi đem vật này ra đối chứng, những mong nhận được từ chồng câu trả lời xác đáng.

Anh đỏ mặt ấm ứ, rồi tìm cách thoái thác trơn tru bằng câu trả lời mang tính chống chế không thể nào khờ khạo hơn. Rằng bản thân vô tình nhặt được trong lúc giao hàng, không biết đó là thuốc gì nên mang về hỏi vợ. Làm trong ngành thuốc tây, chuyên giao hàng cho các chi nhánh nhỏ lẻ mà đến mặt hàng thông dụng này, anh không biết đó là thuốc gì thì quả là nực cười.

Tôi nói anh đừng nghĩ rằng đang nói chuyện với trẻ lớp một. Bản thân anh ăn vụng không biết chùi mép, ngại để lại hậu quả nên phải áp dụng giải pháp tình thế này. Giờ là lúc hai vợ chồng nên nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau để xem có thể tha thứ cho anh ở mức độ nào, liệu có thể nhắm mắt cho qua, tất cả vì con cái được hay không.

Trong lúc hai vợ chồng đang căng thẳng thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Nghe giọng của một người phụ nữ trẻ xưng là chủ tiệm thuốc tây, bạn hàng làm ăn thân thiết của chồng, tôi liền bật loa ngoài cho anh được nghe rõ. Người phụ nữ nói rằng, biết hai vợ chồng đang tranh cãi về vỏ vỉ thuốc nhạy cảm kia nên gọi điện đến phân giải.

Rằng chính cô ta là chủ nhân của vỉ thuốc đó, tối qua cô ta và chồng tôi đã vui vẻ cùng nhau. Muốn anh và vợ hiện tại có màn đấu khẩu cho vui nên cô ta cố tỉnh giỡn chơi vậy.

Chồng tôi nghe giọng cô ta trong máy liền sa sẩm mặt mày. Chính anh cũng không ngờ mức độ trơ trẽn và thủ đoạn của mối vui chơi qua đường này lại đến mức như vậy. Còn tôi, câu trả lời đã mười mươi cho mình.

Trước đó tôi không quên ghi âm lại cuộc gọi làm chứng cứ để giành quyền nuôi con trước tòa. Rồi tôi thu dọn hành lý, nói nếu anh không đi thì tôi sẽ đi. Chồng liền quỳ mọp trước mặt tôi, khóc lóc xin vợ một cơ hội. Rằng qua câu chuyện này anh đã học được bài học quý giá. Chẳng nơi đâu an toàn bằng mái ấm gia đình, nơi có vợ con đang đợi mỗi giờ cơm tối. Với cô bồ đó, cách cư xử của cô ta đã cho anh nhận thêm phần đắng đót và thức tỉnh về mình.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, rối trí. Liệu tôi có thể tin vào lời thề thốt của chồng không? Hay là ngựa quen đường cũ, được dăm bữa nửa tháng anh ta lại "nhặt" vật lạ về cho tôi xem thì sao? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!