3 năm sau, khi tôi và anh yêu nhau được 5 năm, chúng tôi bàn tới chuyện cưới xin. Thực ra bố mẹ hai bên cũng mong lắm rồi nên hôn lễ của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức.

Tôi và chồng là bạn đại học, anh ấy bằng tuổi tôi, điều kiện gia đình cũng chỉ ở mức trung bình. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy kiếm được công việc tốt hơn tôi rất nhiều, chúng tôi hứa với nhau sẽ xây dựng sự nghiệp trước, khi có việc làm ổn định rồi mới lập gia đình.

Cứ cách 2-3 tuần, vợ chồng tôi lại tranh thủ sắp xếp thời gian cuối tuần về thăm bố mẹ, thỉnh thoảng mua một ít thuốc bổ cho mẹ hoặc một vài bộ quần áo mới cho ông bà. Về nhà chồng, mẹ chẳng bắt tôi phải dậy sớm nấu bữa sáng hay dọn dẹp nhà cửa gì, bà nói rằng cả tuần đi làm vất vả rồi, cuối tuần ngủ dậy muộn một chút cho đỡ mệt. Nghe những lời mẹ nói, tôi xúc động lắm và thầm cảm thấy may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý như vậy.

Sau khi cưới được 1 tháng, với số tiền tích cóp dành dụm bao năm cùng số tiền mừng cưới, hai bên gia đình cho thêm một ít mà vợ chồng tôi mua một căn chung cư trên thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc để tiện đi lại. Gia đình nhà chồng đối xử rất tốt với tôi, gần như tuần nào mẹ chồng cũng gửi rau quả trong vườn lên cho vợ chồng tôi, khi thì quả trứng, con gà mẹ nuôi được.

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Bẵng cái mà tôi và chồng đã lấy nhau được 3 năm rồi, anh đối xử với tôi rất tốt, hôm nào cũng đi làm về sớm phụ giúp tôi làm việc nhà. Thế nhưng, thời gian gần đây chồng tôi bắt đầu có chút thay đổi, anh ấy dần dần không còn quan tâm đến tôi nữa, thậm chí bắt đầu đi làm về muộn với lý do phải làm thêm giờ.

Trước sự thay đổi của anh, tôi cũng từng nghi ngờ anh lén lún ngoại tình bên ngoài nhưng sau một thời gian quan sát, tôi không tìm thấy bằng chứng nào cả. Vì vậy, tôi cũng chỉ biết khuyên anh nên làm việc vừa phải, dành thời gian để nghỉ ngơi tránh hại sức khỏe thôi.

Cách đây không lâu, mẹ chồng đột nhiên nằng nặc đòi chuyển lên ở cùng vợ chồng tôi. Vì bố chồng tôi mới mất cách đây gần 1 năm vì bệnh, mẹ lủi thủi ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên tôi không nỡ từ chối bà. Dẫu vậy, tôi vẫn sợ ở chung rồi thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sẽ nảy sinh mất, dù mối quan hệ giữa hai mẹ con vốn rất tốt.

Tuy nhiên, sau khi mẹ chồng về ở chung, tôi nhàn hẳn ra. Mỗi ngày đi làm về mẹ đều đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, nhà cửa cũng sạch sẽ tinh tươm. Đáng nói hơn, công việc của chồng tôi cũng cải thiện rất nhiều, anh ấy hầu như không về muộn như trước nữa.

Nhưng khoảng thời gian êm ấm này chẳng kéo dài được bao lâu, nửa tháng sau chồng tôi lại bắt đầu về nhà vào lúc nửa đêm. Vì có mẹ chồng sống cùng nên tôi đành phải kìm nén cơn tức giận trong người, sợ vợ chồng to tiếng thì mẹ sẽ buồn lòng hay có khi mẹ lại đứng về phía chồng tôi cũng nên. Mấy cảnh này tôi từng thấy trên phim nhiều rồi, biết đâu giờ lại ập vào thân tôi, dẫu sao anh vẫn là con ruột của mẹ còn tôi chỉ là dâu mà.

Hôm đó, đã gần 12 giờ đêm rồi mà chồng vẫn chưa về. Ngay khi tôi đang định gọi điện giục anh về thì tôi bỗng nghe có tiếng mở cửa. Đúng vậy, chồng tôi đã về nhà rồi, nhưng mãi mà tôi không thấy chồng vào phòng.

Tôi lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ nhưng không thấy chồng và mẹ chồng đâu cả. Thấy cửa vẫn chưa đóng, đoán rằng chồng và mẹ đang ở ngoài nên tôi rón rén đi ra cửa nghe xem họ đang nói gì, có lẽ có chuyện gì không muốn cho tôi biết nên mới đứng ngoài nói chuyện đây mà. Quả nhiên như vậy, vừa ra đến gần cửa tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nói:

- Mẹ nằng nặc đòi chuyển lên đây ở không phải vì mẹ muốn lên ăn bám con cái, chẳng qua mẹ muốn xem con ăn ở thế nào. Con làm điều gì trái với lương tâm của mình chắc con rõ nhất. Trước bà Hoa nhà hàng xóm lên thành phố khám bệnh, nói thấy con vào khách sạn với một người phụ nữ lạ mặt mẹ còn không tin. Nhưng lên đây thấy con đi sớm về khuya thế này thì chắc chuyện đó là đúng rồi. Nhân lúc vợ con còn chưa biết thì con cắt đứt với người phụ nữ kia nhanh đi.

Vợ con là người thấu tình đạt lý, dịu dàng, sống biết trên biết dưới mà con lại làm ra chuyện trái với đạo đức như thế. Con làm mẹ thất vọng quá. Nếu con không biết hối cải, cắt đứt với cô ta thì mẹ sẽ không nhận con là con nữa. Nếu hai đứa thực sự phải ly hôn, mẹ sẽ nhận con dâu làm con gái mẹ, nó có lấy chồng mới thì mẹ sẽ gả nó đi.

Chồng tôi xin mẹ tha thứ và thú nhận tất cả. Anh nói người phụ nữ đó là sếp của anh, chị ta đã có một đời chồng. Hôm đó, anh cùng chị ta đi ăn và bàn chuyện công việc với đối tác, nào ngờ chị ta lại chuốc cho anh say mèm rồi đưa anh vào khách sạn, còn chụp lại ảnh hai người đang trên giường.

Chị ta dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp anh, nếu không chiều theo ý chị ta thì chị sẽ gửi những tấm ảnh đó cho tôi, đồng thời đuổi việc anh. Gần đây anh đã suy nghĩ rất kỹ, chuẩn bị thú nhận tất cả với tôi và anh cũng tìm được một công việc mới để thoát khỏi sự uy hiếp của sếp nữ kia, sang tháng tới anh sẽ chuyển qua công ty mới làm việc.

Nghe những lời chồng nói mà lòng tôi đau nhói, tôi không ngờ anh có người phụ nữ khác bên ngoài thật. Tôi cũng thầm cảm ơn mẹ chồng, tôi không ngờ mẹ lại lo lắng, đối xử tốt với tôi như thế, vậy mà trước đó tôi còn nghi kỵ mẹ chứ. Còn về việc chồng tôi, tôi chọn lựa tin anh, tôi tin rằng cuộc sống sau này của vợ chồng tôi sẽ êm đẹp thôi.