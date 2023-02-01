Cứ ngỡ sau khi có điều kiện thì anh ta sẽ bù đắp cho vợ con nhưng không, anh ta chỉ tiêu xài cho bản thân, quay ra trách tôi không đủ tư cách làm vợ anh ta nữa. Rồi chồng cũ ngoại tình về ruồng rẫy vợ con. Tôi ôm con gái tay trắng ra khỏi nhà, sau khi ly hôn không lâu chồng cũ tái hôn với cô người tình.

Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 2 năm do anh ta ngoại tình. Đến với nhau từ khi hai vợ chồng đều tay trắng, khi đó tôi và chồng cũ tương xứng với nhau về điều kiện và gia đình. Nhưng sau 3 năm cưới nhau thì anh ta làm ăn gặp thời phất lên, có chút của ăn của để.

Nhưng dạo gần đây khó khăn chồng chất khó khăn, tôi lâm vào túng quẫn. Ba tháng trước bố phải phẫu thuật, tôi gom góp hết tiền tiết kiệm, thậm chí còn vay mượn thêm cô bạn thân mới đủ tiền nộp viện phí cho bố.

Hai năm qua chồng cũ không ngó ngàng gì tới con gái. Anh ta bảo con gái sau này cũng là con người khác, cần gì quan tâm. Tôi thuê nhà, đi làm tự lo cho con, nhờ chăm chỉ mà cuộc sống của hai mẹ con tôi cũng không đến nỗi nào.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần chịu khó làm thêm là sẽ sớm trả hết nợ. Ai ngờ đâu hôm vừa rồi tôi chở con gái chẳng may va quệt với một chiếc xe đi ẩu ngược chiều. Gã đàn ông điều khiển chiếc xe đó chạy trốn mất dạng, con gái tôi phải vào bệnh viện cấp cứu. Thương tích không quá nguy hiểm nhưng bé bị thương ở tay cần phải phẫu thuật ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó quá nguy cấp, tôi không còn tiền trong người, cũng chẳng còn chỗ vay mượn mới nghĩ đến chồng cũ. Ngay lập tức tôi tới tìm anh ta song cay đắng tận cùng là biết rõ con gái đang cần tiền phẫu thuật gấp mà anh ta vẫn nhẫn tâm xua đuổi tôi.

“Cô đã nhận nuôi nó thì phải lo cho nó, đừng đến đây xin xỏ tôi nữa! Có mỗi đứa con cũng không nuôi được, cô không thấy nhục à?”, anh ta cười gằn. Chưa bao giờ tôi thấy lòng người lại bạc bẽo và tàn nhẫn tới vậy. Dù thế nào thì con gái cũng mang dòng máu của anh ta, sao anh ta có thể đối xử với con bé như thế? Nhưng mặc tôi khóc lóc cầu xin, anh ta vẫn đuổi tôi ra khỏi cửa, đóng sầm cổng lại.

Cõi lòng lạnh giá, tôi đang định quay người ra về tìm phương án khác để cứu con thì bố chồng cũ to giọng gọi lại:

“Dù sao cũng mang dòng máu nhà này, tôi không quan tâm chút nào thì hóa ra tôi ác quá. Cô cầm ít đồ ăn thừa này về hai mẹ con ăn tạm đi. Đã đói rách tới mức đến đây ăn xin, chắc hẳn cô không chê đâu nhỉ? Sĩ diện có mài ra mà ăn được đâu, đúng không?”.

Khi tôi kết hôn với chồng cũ thì mẹ chồng đã mất rồi, chỉ còn bố chồng sống dưới quê. Thời điểm đó không sống chung nên tôi không tiếp xúc nhiều với ông. Chắc đợt này chồng cũ đón bố lên ở cùng vợ chồng anh ta.

Tôi cười cay đắng trước những lời lẽ của bố chồng cũ nhưng có một câu ông nói đúng, đó là sĩ diện chẳng thể ăn được. Thấy bọc đồ ăn còn khá ngon và mới, có cả bánh kẹo, đồ ăn vặt, đồ khô nên tôi đưa tay nhận lấy. Chồng cũ cười chế giễu khinh bỉ rồi bảo tôi nhanh biến đi cho khuất mắt anh ta.

Về bệnh viện, tôi mở gói đồ của bố chồng cũ ra xem thì không thể tin được khi phát hiện một xấp tiền ở giữa bọc đồ. Tôi đếm được đúng 100 triệu, là khoản tiền không hề nhỏ chút nào. Lúc này tôi mới bật khóc hiểu hành động bố thí thức ăn của ông, những lời nói quá đáng kia chỉ để chồng cũ tôi không chú ý mà thôi.

Có số tiền ông nội lén đưa, con gái tôi đã được phẫu thuật ổn thỏa. Tôi không liên lạc được với ông để cảm ơn, bình thường cũng không có cơ hội nào gặp ông cả. Song tấm lòng của ông, tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng…