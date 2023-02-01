Lo lắng vì mẹ chồng đang ốm nặng nhưng giờ mới có thể về thăm bà, về đến nhà chồng, tôi bàng hoàng chết lặng trước tấm di ảnh trên bàn thờ và sự thật bị che giấu sau lưng mình

Tâm sự 01/02/2023 07:53

Nhưng chồng tôi một mực bảo vợ về quê, chẳng muốn vợ chồng cãi vã nên tôi đành nghe theo. Vợ chồng cưới nhau hơn 1 năm rồi, anh đối xử với vợ rất tốt, bởi vậy tôi càng không muốn chồng phật lòng.

Cách đây 5 ngày, đột nhiên chồng tôi bảo vợ xin nghỉ làm vài hôm, về quê thăm mẹ anh. Tôi hỏi bà bị ốm phải không thì anh ậm ừ. Dù trong lòng không thoải mái do vừa trước đó 1 tháng chồng tôi đã về quê cả tuần liền. Không thấy anh nói gì chứng tỏ mẹ chồng chỉ ốm qua loa, vậy mà bắt con dâu xin nghỉ làm về thăm, tôi thấy làm vậy có phần quá mức. 

Nhưng chồng tôi một mực bảo vợ về quê, chẳng muốn vợ chồng cãi vã nên tôi đành nghe theo. Vợ chồng cưới nhau hơn 1 năm rồi, anh đối xử với vợ rất tốt, bởi vậy tôi càng không muốn chồng phật lòng. Để rồi sau chuyến về quê bất chợt này, tôi đã được biết một bí mật cay đắng nghiệt ngã với mình mà chồng đang tâm lừa dối lâu nay. 

Vừa bước vào nhà bố mẹ chồng, nhìn lên bàn thờ, tôi bàng hoàng chết lặng khi thấy ảnh thờ của mẹ chồng! Chồng nói bà bị ốm nhưng tại sao lại có ảnh trên bàn thờ? Lẽ nào bà đã mất? Bà mất lúc nào, tôi là con dâu mà không hề hay biết?

Sự thật được hé lộ sau đó khiến tôi gục ngã. Mẹ chồng tôi thật sự mất rồi, cách đây 1 tháng khi chồng tôi về quê. Bà mất đột ngột vì tai biến nặng nhưng tôi không được chịu tang bà mà là 1 người phụ nữ khác, hiện tại đang là vợ chính thức của chồng tôi! 

Lo lắng vì mẹ chồng đang ốm nặng nhưng giờ mới có thể về thăm bà, về đến nhà chồng, tôi bàng hoàng chết lặng trước tấm di ảnh trên bàn thờ và sự thật bị che giấu sau lưng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đã có vợ con dưới quê, đó mới là người cùng anh đăng ký kết hôn. Nhưng anh bảo không yêu chị ấy, cưới nhau vì chị ấy có thai do một sự cố khi hai người còn tuổi trẻ bồng bột. Sau đám cưới không lâu anh cũng sớm bỏ lên thành phố gây dựng sự nghiệp, sống như một người đàn ông độc thân.

Những năm qua vợ anh ngầm chấp nhận tất cả, chỉ cần anh vẫn chu cấp cho con chung của họ là được. Tuy nhiên chị ta cũng kiên quyết không chịu ký đơn ly hôn. Bởi thế mà quá trình anh quen, yêu tôi rồi làm đám cưới mới diễn ra suôn sẻ, tôi không hề biết gì về sự có mặt của vợ anh. Đồng thời anh vẫn chưa thể đăng ký kết hôn với tôi được. 

Người chịu tang mẹ chồng trong tang lễ là vợ chính thức của chồng tôi. Tôi hiện tại sống với anh thực tế không phải vợ danh chính ngôn thuận. Giờ tôi mới được chồng cho về thắp hương cho mẹ. Nói chính xác thì bây giờ tôi là vợ hai của chồng! 

Tôi đau đớn đến muốn ngất đi. Nếu không có gì ràng buộc, chắc chắn tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Tôi không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng vô lý như thế này. Chưa nói người đàn ông lừa dối vợ cũng không xứng đáng để tôi trao gửi. Song tôi lại đang mang thai được 3 tháng rồi, tôi không muốn con sinh ra thiếu tình thương của bố. 

Chồng tôi hết lời xin vợ tha thứ. Anh bảo tuy không thể giải quyết dứt khoát thủ tục ly hôn vợ vì có vẻ như đó là di ngôn của mẹ chồng, bà không muốn anh ly hôn người vợ đầu. Tuy nhiên anh sẽ chỉ chu cấp cho con, còn lại sẽ sống bên tôi toàn tâm toàn ý, dành hết mọi thứ anh có cho tôi và con. 

Tôi phải quyết định thế nào đây? Chia tay anh làm mẹ đơn thân sẽ chỉ thiệt thòi cho con tôi. Nhưng nếu chung sống với anh thì có lẽ cả đời này tôi chỉ mang danh vợ hai, con tôi cũng không có danh phận đàng hoàng! Tôi đã làm gì sai để rơi vào cảnh ngộ trái ngang bất hạnh nhường này?

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