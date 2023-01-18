Chồng bận bịu cuối năm nên không nghi ngờ, vợ suy sụp khi biết sự thật của chồng khi nói chuyện với nhóm bạn thân

Tâm sự 18/01/2023 21:48

Tôi rất tin tưởng chồng, không nghi ngờ chút nào vì tôi nghĩ anh ấy có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đầy đủ, chắc sẽ không dại gì mà có người bên ngoài. Nhưng rồi nhạy cảm của người vợ đã cho tôi thấy có chuyện gì đó của chồng, tôi bắt đầu để ý, tò mò hơn về chồng.

Trước khi lấy chồng, tôi là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, nổi tiếng ngay từ thời sinh viên như là hotgirl của khoa. Mải mê học tập để có tấm bằng giỏi, tôi không chấp nhận tình cảm của ai cả, mặc dù có nhiều người tán tỉnh, theo đuổi. Ra trường, tôi dễ dàng lựa chọn công việc rất phù hợp.

Đi làm ở công ty được một năm, mức lương cũng thuộc dạng khá trong công ty, lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương và đã chọn cho mình một người yêu tương xứng, đó là anh chàng tri thức, điển trai và rất lãng mạn với tôi. Yêu nhau được hơn 1 năm, được gia đình, bạn bè đôi bên ủng hộ nên chúng tôi đi đến hôn nhân.

Sau khi sinh con, tôi ý thức được việc làm đẹp, lấy lại vóc dáng nên trông tôi ai cũng khen nức nở, đúng là "gái một con trông mòn con mắt". Nhưng chẳng hiểu sao, gần đây chồng có nhiều thay đổi. Chuyện ăn nhậu, tiệc tùng của chồng dịp cuối năm cứ ngày một nhiều.

Chồng luôn ra vẻ ngập đầu trong công việc nên phải đi nhiều, làm thêm nhiều... Ngày nghỉ cũng không có mặt ở nhà, cứ ở lì trên công ty hoặc đi công tác xa. Ăn nhậu triền miên là thế, về đến nhà dù là nửa đêm rồi vẫn thấy chồng lẻn ra ngoài phòng khách ôm khư khư cái điện thoại, nhắn tin cho ai đó. Tôi có hỏi thì chồng nói là nhắn tin cho bạn bè, trao đổi công việc, sắp xếp cuộc hẹn với "đối tác"...

 

Chồng bận bịu cuối năm nên không nghi ngờ, vợ suy sụp khi biết sự thật của chồng khi nói chuyện với nhóm bạn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần tôi ngồi bên cạnh thấy chồng đang nhắn tin rôm rả với nhóm bạn thân của anh ấy. Mặc dù chồng bận bịu, nhưng tiền đưa cho vợ rất ít nhưng tôi rất tin tưởng chồng, không nghi ngờ chút nào vì tôi nghĩ anh ấy có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đầy đủ, chắc sẽ không dại gì mà có người bên ngoài. Nhưng rồi nhạy cảm của người vợ đã cho tôi thấy có chuyện gì đó của chồng, tôi bắt đầu để ý, tò mò hơn về chồng.

Được vợ tin tưởng nên chồng tôi đã bộc lộ sơ hở, trong lần chồng nhậu say về khuya và ngủ mê mệt, tôi lén lấy điện thoại của chồng để kiểm tra. Tôi cháng váng khi vào nhóm bạn thân của anh ấy, hóa ra họ rất hay bàn bạc chuyện gạ gẫm, tán tỉnh các cô gái khác, mặc dù ai cũng đã có vợ con. Họ thường xuyên tụ tập nhau để ăn nhậu, đi chơi mà ai cũng đưa bồ đi cùng. Nhìn cách họ khoe mẽ, tự hào vì có bồ mới, cặp một lúc vài cô mà tôi cháng váng, không tin đó là sự thật.

Còn chồng tôi, bình thường điềm tĩnh, nghiêm chỉnh là thế, vậy mà hiện nguyên hình là tay "săn gái" cừ khôi, thường xuyên nghĩ ra các trò ăn chơi núp bóng đi công việc để che mắt các bà vợ. Tôi cũng đọc được tin nhắn giữa chồng và vài người phụ nữ khác, đầy lời lẽ yêu thương, nhớ nhung, hẹn hò nhau đi khách sạn…

Ngày hôm sau, tôi đưa bằng chứng ngoại tình, mới đầu chồng chối cãi, song phải thú nhận tất cả. Chồng tôi mong vợ bỏ qua mọi chuyện: "Anh ra ngoài chỉ là chơi bời, không yêu đương gì với họ. Nếu em bỏ qua, anh sẽ không tái phạm, còn không chấp nhận được anh nữa thì chúng ta cứ chia tay đi". Chồng tôi lăng nhăng, hay nói dối vợ con, tôi rất buồn khi biết được bộ mặt thật của chồng. Tôi muốn tha thứ cho chồng, nhưng rất sợ anh ấy một ngày nào đó sẽ "ngựa quen đường cũ". Tôi phải làm gì bây giờ khi đã biết được chồng ham ăn nhậu và ngoại tình?

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, tôi thất kinh khi hóa ra mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, tôi thất kinh khi hóa ra mọi việc làm chỉ để thực hiện một âm mưu đầy tính toán

Nhưng mọi chuyện đã không như tôi mong muốn, càng ngày tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác với anh ấy ngày trước. Tính tình bộc lộ thói gia trưởng, thích áp đặt vợ con phải phục tùng theo ý muốn của anh ấy.

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