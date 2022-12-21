Choáng váng khi chồng cầu xin tôi 'qua đêm' với đối tác để cứu nguy công ty để rồi nhận cái kết không ai ngờ đến

Tâm sự 21/12/2022 04:53

Không có lương trả công nhân, họ cũng bỏ đi nơi khác để kiếm tiền. Không chịu mất cơ nghiệp đã gây dựng được nên chồng quỳ xuống trước mặt vợ cầu xin giúp đỡ.

Chồng tôi không thể làm việc chỗ nào được lâu, ở đâu anh ấy cũng bất mãn với sếp. Trong đầu anh lúc nào cũng nung nấu ý chí làm chủ, không chịu là lính người ta. Vì thế ở tuổi 30 anh đã tự mở công ty riêng, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Những năm đầu có nhiều mối, công việc làm ăn rất thuận lợi, khiến tôi cũng mừng thay cho chồng.

Nhưng rồi chồng tôi tham lợi nhuận, không chú trọng đến uy tín thương hiệu, nhiều đối tác trả lại hàng, yêu cầu sửa lại. Chồng tôi không chịu và cũng chẳng đền bù thiệt hại cho người ta nên các đối tác lần lượt quay lưng đi.

Không có lương trả công nhân, họ cũng bỏ đi nơi khác để kiếm tiền. Không chịu mất cơ nghiệp đã gây dựng được nên chồng quỳ xuống trước mặt vợ cầu xin giúp đỡ. Tôi cười khổ trong bụng, nghĩ mình là một cô nhân viên thu ngân thì làm được gì giúp anh ấy chứ.

Choáng váng khi chồng cầu xin tôi 'qua đêm' với đối tác để cứu nguy công ty để rồi nhận cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói tôi hãy lên giường với ông H., đối tác lớn nhất của công ty, ông đó vợ mới mất, đang phải sống cảnh gà trống nuôi con. Chồng thấy mấy lần ông ấy đến đều hỏi thăm về tôi nên nghi ông ấy có ý với tôi.Nghe đến đây tôi nổi cả da gà, sợ hãi mắng chồng. Sau khi để tôi trút hết giận dỗi và bình tĩnh trở lại thì chồng nói chỉ có cách đó thì mới cứu được sự nghiệp của gia đình và tương lai các con.

Nghĩ đến hai đứa con đang được sống sung sướng, bây giờ công ty của bố phá sản thì sẽ phải sống cực khổ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, vì muốn các con được ấm no, tôi nhắm mắt làm liều một lần.

Sau đêm ngủ với ông H., công ty của chồng tôi đã ký được hợp đồng, có được đầu ra và việc làm ăn dần trở lại. Cũng từ đó vợ chồng tôi không còn gần gũi chuyện chăn gối nữa. Anh ấy luôn tìm cách hắt hủi vợ, thậm chí có ngày chồng trở về nhà với tình trạng say xỉn, rồi mắng vợ ngoại tình nhơ nhớp không xứng là người phụ nữ của anh ấy.

Choáng váng khi chồng cầu xin tôi 'qua đêm' với đối tác để cứu nguy công ty để rồi nhận cái kết không ai ngờ đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cứ ngỡ giúp được chồng phục hồi lại công ty thì mình sẽ được anh ấy cảm kích nào ngờ lại trở mặt một cách trơ tráo đến vậy. Tôi thấy nhục nhã ê chề vô cùng. Trước sự bội bạc của chồng, tôi thật không biết phải làm thế nào nữa, mong mọi người cho lời khuyên?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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