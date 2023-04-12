Cho chồng uống thuốc suy giảm sinh lý, cô vợ khiến anh chồng nhìn ra bộ mặt thật của 'trà xanh'

Chị được sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo. Được giáo dục khắt khe từ nhỏ nên chị đã sớm nhận thức được vai trò của một người phụ nữ trong gia đình. Phụ nữ là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Khi có chồng phải một mực chu toàn, chồng có sai, vợ cũng phải bớt lời để gia đình thuận hòa, ấm êm. Chuyện gì xảy ra trong gia đình nếu tốt là do chồng biết dạy vợ, còn không tốt là do phụ nữ không biết cách làm vợ.

Nhớ lời mẹ, từ khi lấy chồng, chị một mực tận tụy, không bao giờ lớn tiếng hay cáu gắt với chồng. Nhưng có lẽ, mọi thứ chị phải chịu đựng cũng không thể làm vừa lòng anh. Anh ngoại tình khi chị bụng mang dạ chửa. Đau đớn nhất là ngày chị được đưa vào phòng mổ, anh còn đưa nhân tình đi chơi ở Vũng Tàu.

Ba mẹ điện thoại anh về để chứng kiến con chào đời, anh chỉ cười trừ nói sẽ gặp mặt sau. Anh nói chuyện đó không quan trọng bằng hợp đồng anh sắp ký. Và tất nhiên chị biết ký hợp đồng chỉ là bức bình phong để anh che giấu chuyện qua lại với người phụ nữ kia mà thôi. Quả thật càng biết được nhiều chuyện, càng hiểu chồng, chị càng đau đớn nhiều hơn.



Dù đã sinh thêm một con trai như anh mong muốn, anh vẫn đi ngoại tình Ảnh minh họa: Internet

Ngày ở cữ, mẹ chị bỏ hết công việc ở quê lên để chăm lo cho cháu. Anh thì vẫn vậy, không chút thay đổi dù chị đã sinh con trai theo ý anh mong muốn. Căm phẫn chồng bội bạc, chị nén nỗi đau vào trong và lên kế hoạch để trả thù. Mỗi ngày chị chỉ mong con lớn nhanh và khỏe mạnh để chị có thể dốc toàn lực cho trận chiến này. Phụ nữ cả đời tận tụy vì chồng nhưng khi đã nhận lại sự phản bội, họ cay độc lắm.

Con trai được hơn 6 tháng tuổi, chị bắt đầu đi tập thể dục để lấy lại vóc dáng như thời còn con gái. Chị bỏ hết những bộ đồ cũ kỹ, lỗi thời trong tủ và thay vào đó bằng những chiếc đầm gợi cảm. Ngày nào chị cũng diện đồ đẹp đi làm, chiều tan ca lại cùng bạn đi uống vài chai hoặc cà phê cà pháo tám chuyện. Lâu lâu chị lại nhận lời một đồng nghiệp nam đi ăn uống rồi cùng xem phim. Chị muốn làm những điều này cốt yếu để chồng biết và trừng phạt anh.

Chị chăm chỉ lấy lại vóc dáng như thời con gái và mặc những chiếc đầm gợi cảm Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, chị vẫn quan tâm đến chồng, không có chút gì thay đổi. Mỗi ngày, chị đều cho anh uống một ly sữa rồi chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng khác. Chị nói anh làm việc vất vả nên muốn bồi bổ để chồng có nhiều sức khỏe hơn. Anh nghĩ vợ hiểu chuyện, không những không chút ngại ngùng, anh còn hả hê trong lòng vì một tay có thể nắm giữ hai người đàn bà. Anh nghĩ nếu sau này mối tình vụng trộm kia có dang dở, anh cũng có vợ, không phải bơ vơ, lạc lõng.

Chị cười lạnh. Ngày nào cũng ăn đồ bổ vợ nấu, nhưng ngược lại tinh thần và cơ thể của anh ngày càng mệt mỏi, mặt mày xanh xao thấy rõ. Anh như cái xác không hồn, đầu óc không thể nào tập trung cho công việc nên dạo gần đây bị cấp trên trách phạt khá nhiều.

Sau khi đối phó với anh, chị tìm đến ả nhân tình để ba mặt một lời. Nhờ tập thể dục và chăm sóc cơ thể thường xuyên, chị mới có đủ tự tin đối mặt với ả ta. Luận về tài, chị chắc chắn hơn ả gấp mười lần. Còn về sắc, nếu là ngày xưa, chị có thể thua nhưng bây giờ có thể nói là ăn đứt. Nhìn ả ta một lượt từ trên xuống dưới, chị nói với giọng sắc lạnh.

- Không ngờ gu của chồng tôi lại kém như vậy. Mặt cũng không phải dạng xuất sắc, thân hình thuộc dạng tầm thường, không hiểu sao anh ấy lại chọn cô.

Những lời nói lạnh lùng của chị khiến ả ta hơi rùng mình. Chị nói xong cười nhạt rồi đưa cho ả tờ giấy khám sức khỏe của chồng.

- Từ nay nhờ cô chăm sóc cho chồng tôi. Vì cô sắp trở thành vợ của anh ấy nên việc này phải làm rồi, đúng không? Bác sĩ nói anh ấy bị ung thư giai đoạn đầu. Sau này cô vất vả rồi.

Ả ta tái xanh mặt mày, cầm tờ giấy lên xem thật kỹ, miệng mồm há hốc, mắt thì trợn lên bất ngờ.

- Hèn chi mấy hôm nay nhìn anh ta như người sắp chết.



Chồng ngoại tình khiến tôi nhận ra nhiều thứ và thay đổi nhiều hơn Ảnh minh họa: Internet

Ả quăng tờ giấy xuống rồi luôn miệng chối.

- Chồng chị thì chị lo đi, liên quan gì đến tôi.

Nói xong ả hối hả chạy đi. Chị khoanh tay trước ngực, dựa người ra sau, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cuộc nói chuyện đó, chị có nhờ bạn quay lại. Chị mang đoạn băng đó về cho chồng xem và anh vô cùng bất ngờ với phản ứng của nhân tình. Và tất nhiên giấy tờ đó cũng là do chị làm giả chứ anh không hề có bệnh gì. Thời gian qua anh mệt mỏi là vì chị đã cho chồng uống thuốc suy giảm chức năng sinh lý. Đây xem như là bài học chị dạy chồng khôn lên và giúp bản thân sống khác đi.