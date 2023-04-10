Tuần trước, tôi gọi điện nhờ chị chồng mua hộ cho con mình một bịch bỉm. Chị ấy vui vẻ đồng ý. Chiều, chị ấy cầm bịch bỉm sang rồi đòi tôi 300 triệu. Tôi sửng sốt, hỏi tại sao lại là 300 triệu?

Mối quan hệ giữa tôi với chị chồng trước đây rất tốt. Chị chồng tôi giàu có, sống thoáng với anh chị em trong nhà. Tôi bị thất nghiệp hai năm nay, tiền sữa bỉm của con phần lớn cũng nhờ vào chị chồng. Tôi quý chị ấy lắm.

Tuần trước, tôi gọi điện nhờ chị chồng mua hộ cho con mình một bịch bỉm. Chị ấy vui vẻ đồng ý. Chiều, chị ấy cầm bịch bỉm sang rồi đòi tôi 300 triệu. Tôi sửng sốt, hỏi tại sao lại là 300 triệu? Chị chồng bình thản kể ra một bí mật của chồng khiến tôi bàng hoàng.

Chị ấy nói bịch bỉm là chị ấy mua cho con tôi. Còn 300 triệu là tiền chồng tôi nợ, đã đến hạn trả nên chị ấy mới hỏi. Tôi bần thần cả người vì không hề hay biết chuyện chồng mình nợ tiền chị ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi gọi điện cho chồng. Sau một hồi vòng vo, chồng tôi thừa nhận có vay nợ của chị chồng 300 triệu từ năm ngoái để đầu tư làm ăn cùng bạn. Nhưng rồi bị thua lỗ, giờ anh ấy cũng chẳng biết lấy đâu ra số tiền kia để trả cho chị chồng.

Với tôi, 300 triệu là một con số rất lớn. Bởi tôi thất nghiệp, kinh tế trong nhà phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Nếu như anh muốn khởi nghiệp, lẽ ra phải bàn bạc với vợ chứ không phải tự ý vay tiền rồi giấu giếm vợ.

Thấy tôi không biết về số nợ của em trai, chị chồng giận dữ yêu cầu chúng tôi phải xoay tiền để trả chị ấy trong tháng này. Nhưng tôi biết xoay ở đâu đây? Ngay cả sổ đỏ, chúng tôi cũng đã thế chấp ngân hàng để xây nhà từ 2 năm trước, đến nay còn chưa trả hết nợ ngân hàng.

Tôi rối quá. Giờ phải làm sao để có tiền trả nợ cho chị chồng đây? Mà liệu chồng tôi có giấu vợ chuyện gì khác nữa không?

Nôn nao chuẩn bị cho đêm tân hôn, khi chiếc váy cưới bắt đầu tụt xuống, cơ thể của vợ lộ ra khiến tôi bàng hoàng, tây chân bủn rủn Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-chong-bat-thinh-linh-oi-no-300-trieu-toi-choang-vang-khong-hieu-gi-cho-toi-khi-nghe-chi-tiet-lo-mot-bi-mat-kinh-hoang-570833.html