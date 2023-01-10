Chỉ ân ái nồng cháy thuở mới yêu, tôi lao như 'thiêu thân' vào tình một đêm, muốn bỏ người yêu nhưng lại ngại điều này

Tâm sự 10/01/2023 05:35

Thấy tôi làm ầm mọi chuyện, nói rằng sẽ bỏ đi, Lâm hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô nàng trà xanh kia.

Tôi năm nay 27 tuổi và đã yêu Lâm- người yêu tôi được 7 năm. 2 năm gần đây, chúng tôi dọn về sống chung với nhau và từ lâu đã coi nhau như người thân trong gia đình. Tình cảm của tôi với anh từ trước đến giờ rất tốt đẹp. Anh đối xử với tôi rất tốt. Anh quan tâm, lo lắng cho cả tôi và gia đình tôi nữa.

Lâm cũng hay góp ý để tôi thay đổi bản thân, cách cư xử đến công việc. Tôi đã thay đổi nhiều trong cả tính cách, cách ăn mặc cũng như định hướng nghề nghiệp vì anh. Chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt hai gia đình và chỉ chờ dịch bệnh tạm lắng sẽ tổ chức đám cưới.

Vậy mà, thời điểm gần đây, tôi thấy Lâm có nhiều biểu hiện lạ. Anh thay đổi mật khẩu điện thoại liên tục. Lâm hay đi ra ngoài với lý do gặp khách hàng. Những lúc đó, anh thường tắt máy, tôi gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không được. Thấy tôi lo lắng, giận dỗi, anh cũng không dỗ dành mà giận ngược lại tôi. Điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã về chung sống với anh trước khi cưới hỏi. Có thể hiện tại, anh chỉ coi tôi là người nấu cơm, rửa bát cho anh mỗi ngày chứ không phải là vợ anh.

4 tháng trước, tôi phát hiện Lâm có qua lại với một cô gái trẻ, từng là khách hàng của anh. (Lâm buôn bán sim số đẹp nên cũng quen biết và liên hệ với nhiều người). Biết mình bị cắm sừng, tôi đau hơn cả một chữ đau. 

Vì trước đó, tôi vẫn nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ giữ lòng chung thủy, trước sau như một. Thấy tôi làm ầm mọi chuyện, nói rằng sẽ bỏ đi, Lâm hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện với cô nàng trà xanh kia.

Chỉ ân ái nồng cháy thuở mới yêu, tôi lao như 'thiêu thân' vào tình một đêm, muốn bỏ người yêu nhưng lại ngại điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lâm nói rằng cô gái đó mê anh như điếu đổ, bám riết anh không rời khiến anh động lòng. Tình cảm của anh với cô ấy chỉ là chơi bời chứ không tính chuyện lâu dài. Anh đã cắt liên lạc với cô gái đó. Tôi cũng hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vì bản thân tôi còn yêu anh và luôn nghĩ sẽ cưới anh làm chồng.

 

Không những thế, Lâm còn bảo hiện giờ công việc của anh không tốt, thu nhập không được như trước, anh không muốn chúng tôi có con bây giờ. Theo anh, cách tốt nhất để không có con chính là không quan hệ. Nghe những lời lý giải của Lâm, tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nghĩ rằng anh đã không còn thương tôi nữa.

Tôi còn yêu anh nên đã quyết định bỏ qua mọi chuyện để hai đứa làm lại từ đầu. Vậy mà đến giờ, khi gương vỡ lại lành, anh lại lạnh nhạt, hờ hững với tôi như vậy. Những lời nói và hành động của anh lúc này quả là mâu thuẫn với nhau.

Theo mọi người, tôi có nên chấm dứt mọi chuyện với anh hay không? Thú thật, tôi đã 27 tuổi rồi, đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu và hy sinh cho anh ấy. Nghĩ đến việc buông tay anh và đi tìm một vòng tay khác, tôi hơi chần chừ.

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