Gây sự với vợ để trốn sang chỗ bồ giữa nửa đêm, tôi nhập viện khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt

Tâm sự 09/01/2023 20:58

Cách đây 4 tháng, tôi giấu vợ có người tình bên ngoài. Điều này cũng không thể trách tôi được, ai bảo vợ không biết giữ gìn nhan sắc và học cách chiều chồng.

Cách đây 4 tháng, tôi giấu vợ có người tình bên ngoài. Điều này cũng không thể trách tôi được, ai bảo vợ không biết giữ gìn nhan sắc và học cách chiều chồng.

Bao nhiêu phụ nữ sinh con nhỏ, họ vẫn xinh đẹp nuột nà, còn vợ tôi thì béo ú, luộm thuộm, lại còn hay cáu gắt cằn nhằn mỗi khi chồng về đến nhà. Như thế bảo sao tôi không chán rồi có người khác!

Người tình của tôi tên Duyên, vừa có ngoại hình xinh xắn thon thả, tính cách lại rất dễ thương, dịu dàng và nhẹ nhàng. Ở bên cô ấy, tôi lúc nào cũng được vui vẻ thoải mái, không áp lực như khi ở bên vợ. Chuyện ly hôn vợ đến với Duyên thì tôi chưa nghĩ đến vì vẫn rất thương con. Hiện tại tôi chỉ còn cách chăm sóc tốt cho cả hai bên. Duyên thì là tình, còn vợ thì là trách nhiệm.

Tuy nhiên có một việc thì tôi không được công bằng, đó là trong khía cạnh tế nhị kia. Bởi vì tôi đang say mê Duyên, tâm trí và sức lực đều dành cho cô ấy, về nhà với vợ không chút hào hứng nào. May mà vợ tôi đang chăm con nhỏ nên không hề đòi hỏi gì.

 

 

Tối hôm vừa rồi là sinh nhật Duyên nhưng con tôi bị ốm. Trước đó, tôi bảo với vợ phải tăng ca để đi tổ chức sinh nhật cho người tình. Nghĩ đến con tôi đành ở nhà, Duyên không hề trách móc khiến tôi càng thương cô ấy hơn. Ở nhà với vợ, khoảng gần 12h đêm thấy con đã ngủ yên, tôi nghĩ đến người tình chỉ muốn chạy ngay tới bên cô ấy. Tôi liền kiếm một cái cớ để cãi nhau với vợ, chuyện bé xé ra to, tỏ vẻ tức giận hầm hầm sập cửa bỏ đi.

Ngay lập tức tôi đến chỗ ở của Duyên, là căn chung cư mà tôi đã thuê cho cô ấy. Tất nhiên tôi có chìa khóa để ra vào tùy ý. Vừa mở cửa vào phòng khách, tôi ngạc nhiên khi thấy áo quần Duyên vương vãi trên sàn nhà. Nghe được những âm thanh lạ trong phòng ngủ, tôi lao vào để rồi phải “bầm gan tím ruột” với cảnh tượng bên trong. Cô người tình mà tôi nghĩ rằng ngoan hiền dịu dàng đang không mảnh vải che thân uốn éo trên giường, kinh khủng nhất là bên cạnh Duyên có 2 gã trai trẻ tuổi. Họ đang có một cuộc làm tình 3 người!

Gây sự với vợ để trốn sang chỗ bồ giữa nửa đêm, tôi nhập viện khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gào lên điên cuồng và phẫn nộ khiến ba kẻ trên giường đang say sưa phải giật bắn. Duyên sợ hãi lập tức bảo hai gã đàn ông kia ra về. Tôi lao vào cho Duyên mấy cái tát rồi giữ 2 gã kia lại. Nhưng tôi chỉ có 1 mình, giằng co một hồi thì bị họ đẩy ngã ra sàn nhà bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nghĩ tới Duyên, tôi sục sôi căm hận. Tôi yêu thương chiều chuộng cô ta như vậy, hóa ra đã tin yêu lầm người! Cô ta lừa dối tôi bằng vẻ ngoài trong sáng dịu dàng khốn kiếp đó, tưởng tôi không đến được liền dẫn trai lạ về nhà!

 

Gọi cho Duyên, tôi đòi lại toàn bộ quà tặng rồi yêu cầu cô ta dọn khỏi căn hộ mình bỏ tiền thuê. Tôi gào thét điên loạn vì bị lừa một cách cay đắng. Ai ngờ Duyên bỗng cười khẩy rồi thốt lời khiến tôi chết điếng:

- Sao anh không nghĩ xem, tại sao có anh rồi mà tôi vẫn phải tìm người đàn ông khác bên ngoài? Bởi vì anh quá kém cỏi, nếu không muốn nói là bị yếu sinh lý! Mấy tháng qua lại với anh, chưa bao giờ tôi được thỏa mãn. Tôi vẫn chiều chuộng vì ở bên anh có tiền lại được cưng nựng. Chứ nói thật tôi cũng bái phục vợ anh lắm, có thằng chồng vừa “yếu” vừa ngoại tình, số chị ta thật khổ mà!

Duyên cười ha hả cúp máy. Tôi chết lặng, đau đớn và cay cú. Liệu có phải thật như Duyên nói? Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, vợ tôi xuất hiện. Hóa ra sau khi đưa tôi vào viện, Duyên biết chẳng thể cứu vãn được nữa nên gọi thẳng cho vợ tôi đến viện mà chăm chồng. Vậy là cô ấy đã biết tôi phản bội.

Nghĩ đến những lời Duyên nói, tôi dè dặt hỏi vợ có phải như vậy không. Cô ấy cười nhạt khẳng định có thế nào thì cũng chẳng quan trọng vì cô ấy sẽ ly hôn. Tôi bàng hoàng, đờ đẫn. Tôi mất hết tất cả rồi!

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Từng này tuổi, cả đời vất vả, lẽ nào bây giờ tôi không thể sống cho riêng mình mà phải để ý ánh mắt và sự đánh giá của người khác?

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