Chê vợ vừa sinh xong thân hình sồ sề, chồng tàn nhẫn dọn tới ở với nhân tình, 3 tháng sau quay về 'ôm chân vợ' khi thấy thứ này

Nhưng lấy nhau về, anh thay đổi 180 độ khiến em ngỡ ngàng như thể đang lấy nhầm chồng. Cũng bởi anh vô tâm ích kỷ, chỉ biết bản thân, chẳng quan tâm đến vợ. Cùng đi làm như nhau nhưng việc nhà anh đẩy hết cho vợ, còn mình nằm khểnh xem tivi, chơi game.

Lúc 2 đứa còn yêu nhau, chồng em tâm lý lắm. Lúc nào anh cũng mua hoa hồng, những món quà nhỏ gây bất ngờ cho em. Anh còn hứa, cả đời không để em phải buồn, sẽ chỉ cho em toàn nụ cười và hạnh phúc.

Vì cơ thể tăng cân quá nhiều khiến em mệt mỏi và căng thẳng. Chồng em không những thông cảm còn suốt ngày miệt thị, chê bai vợ. Hễ cứ nhìn thấy vợ đi lại nặng nề, cồng kềnh là anh chê bai: “Nhìn cô như tảng thịt mỡ di động khiếp chết đi được”.

Sau sinh con đầu lòng, vì ăn uống nhiều để có sữa cho con bú mẹ nên cân nặng của em tăng không kiểm soát. Từ một phụ nữ mảnh mai hơn 40kg đã tăng thêm 25kg trong suốt thai kỳ. Sau sinh em phải tức tốc áp dụng chế độ ăn kiêng nhưng vẫn không thể giảm cân được.

Hoặc có lúc anh còn nói: “Béo quá nhìn gớm quá đi, cô soi mình trong gương xem chán đời chưa. Vợ người ta sau sinh gái 1 con mòn con mắt còn vợ mình thì ngán ngẩm”.

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Bị chồng chê tơi tả, em càng quyết tâm phải giảm cân nhanh. Nhưng con mới được 3 tháng, em đã phát hiện anh ngoại tình. Bị vợ phát hiện, chồng chẳng thèm nhận sai còn quay ra bảo: “Tôi chán lắm rồi, ly hôn thôi”.

Nói rồi anh ký đơn và dọn ra ở với bồ ngay. Khỏi phải nói bị chồng ly hôn sau sinh em suy sụp đến thế nào. Nhưng em nghĩ, như vậy cũng tốt vì nếu cứ gắn bó với người đàn ông bạc tình đó mãi cũng khổ, chẳng có hạnh phúc.

Em tập trung nuôi con nhỏ và dành thời gian làm đẹp, lấy lại vóc dáng sau sinh. 3 tháng sau đó, nhờ ăn uống khoa học vừa có sữa cho con, vừa không gây tăng cân, lại kết hợp tập yoga mà em đã lấy lại vóc dáng thon thả như thời con gái.

Cũng đúng 3 tháng sau khi dọn tới sống với bồ, chồng em bị lừa lấy hết sạch tiền. Đã vậy anh còn ham bài bạc nên về nhà nói dối ông bà nội lấy sổ đỏ mang đi cầm cố. Sau khi trắng tay, cô bồ cũng cao chạy xa bay. Biết mình bị lừa, anh mới quay về quỳ xuống ôm chân vợ van xin cho cơ hội để bù đắp cho 2 mẹ con. Nhưng với người đàn ông như anh, em đã quyết chấm dứt là không bao giờ quay trở lại nữa.

Giờ 6 tháng sau sinh đi làm trở lại em đã tự tin với vóc dáng của chính mình. Cuộc sống làm mẹ đơn thân tuy có phần vất vả nhưng cũng thoải mái. Ai cũng khen em đẹp hơn thời con gái. Nhiều đồng nghiệp ở công ty cứ hỏi bí quyết giảm cân sau sinh là gì mà vẫn nhiều sữa cho con bú. Thật sự ngoài tập yoga và cho con bú mẹ hoàn toàn, vừa bú trực tiếp vừa hút kích sữa, em tập trung ăn những thực phẩm lợi sữa không gây tăng cân.