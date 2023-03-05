Ớn lạnh một phần vì cô đã không chịu chăm sóc mình chu đáo, để cho ngay cả chồng mình cũng xem thường và tỏ thái độ chán nản. Ớn lạnh cũng bởi vì chính chồng mình – người đã gắn bó và hi sinh cùng cô suốt một chặng đường dài, lại nói ra những lời cay đắng như vậy.

Hai người đều cảm thấy hạnh phúc sau khi kết hôn. Vợ chồng đều có công việc ổn định, gia đình nội ngoại hai bên hỗ trợ cho vợ chồng có một cuộc sống đủ đầy và ấm êm. Lấy nhau được ba năm thì họ quyết định sinh con. Những tưởng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, những tưởng khi đứa con chào đời, hai vợ chồng sẽ càng trở nên gắn kết. Nhưng không! Thực tế, ông chồng thường xuyên về nhà muộn, không mấy khi đoái hoài đến vợ. Chỉ vỗ về và dỗ dành con chứ không quan tâm mấy đến vợ. Có một lần sau khi đi tiếp khách về, người ông chồng nồng nặc mùi rượu. Cô vợ phàn nàn vì không chịu trông con, chăm sóc con mà suốt ngày chỉ đi ra ngoài. Nhân dịp đó, ông chồng mượn rượu chê bai vợ mình càng ngày càng xấu: “Tôi không hiểu tôi lại yêu cô và lấy cô. Không biết cô chu đáo và biết cách tự chăm sóc mình đến đâu mà bây giờ trông xuề xòa chẳng khác gì mấy bà ở quê. Sinh có mỗi đứa con mà trông như vậy rồi thì sinh đứa tiếp theo chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Ngày nào đi làm về mệt cũng thấy bộ dạng của cô tôi chán lắm rồi”.

Ảnh minh họa: Internet Nghe đến đó, cô vợ hiểu hết được những gì đang xảy ra trong cuộc sống của cô. Không có gì là không có lý do. Cô tự nhìn lại mình bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Ớn lạnh một phần vì cô đã không chịu chăm sóc mình chu đáo, để cho ngay cả chồng mình cũng xem thường và tỏ thái độ chán nản. Ớn lạnh cũng bởi vì chính chồng mình – người đã gắn bó và hi sinh cùng cô suốt một chặng đường dài, lại nói ra những lời cay đắng như vậy. Không kiềm chế được, cô nói lại ngay: “Chúng ta đã đi cùng nhau suốt gần 10 năm trời, chưa một lần anh dám chê bai hay đùa cợt với em. Gần 10 năm trời, có biết bao đổi thay. Anh đi từ một anh sinh viên nghèo, đến một nhân viên nhỏ, bây giờ đến một người có chức có quyền, cũng là em đi cùng anh. Anh có bê tha, anh có chán nản, anh có rượu chè, anh có thất bại, em cũng là người đã đi cùng anh. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng em không nghĩ là sự hi sinh của em dành cho anh lại thay đổi. Ấy vậy mà ngay cả việc em không còn xinh đẹp như trước nữa, anh cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn của anh về em. Em biết ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, quyễn rũ hơn và gợi cảm hơn. Nhưng họ không phải là người đã chấp nhận tính cách, chấp nhận những hạn chế và tốt đẹp của anh, cùng anh đi qua biết bao nhiêu sóng gió trong gần 10 năm qua như vậy.

Anh nói như vậy, thế anh có biết là em đã từng có biết bao nhiêu chàng trai vây quanh. Nhiều người có điều kiện tốt hơn anh, nhiều người ngoại hình tốt hơn anh, ngọt ngào với em hơn anh. Nhưng cuối cùng em đã chọn anh. Vậy mà em chưa bao giờ một lời chê bai hay than trách. Em xấu đi vì ai? Vì anh, vì tương lai của chúng ta đấy”. Nghe nói đến đây, ông chồng dường như bừng tỉnh. Anh ta ôm lấy vợ, nhớ lại những quãng thời gian họ đã đi qua. Có thể cuộc sống phũ phàng không cho ai có một cuộc sống hoàn hảo được. Nhưng chính cách nhìn, chính sự tự trọng và tình yêu thương sẽ giúp cho mỗi chúng ta có thể tạo cho mình một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.

Sướng lên tiên khi ân ái đầy mặn nồng với người tình nóng bỏng, bất ngờ nghe em tâm thì tôi hết hồn, chạy thục mạng ra khỏi phòng Đời người đàn ông, cả đời chỉ biết đến một người phụ nữ là vợ thì quá kém cỏi mà hèn nhát, về nhà có vợ, ra ngoài có người tình nóng bỏng, cuộc sống như vậy mới thỏa mãn đủ đầy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-vo-than-hinh-xo-xe-sau-khi-sinh-con-dau-don-vua-dut-thi-vo-dap-tra-khien-chong-nguong-chin-mat-on-lanh-ca-nguoi-561443.html