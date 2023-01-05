Cả quãng thời gian mang bầu, nói không ngoa chứ vợ tôi được cả nhà chồng cưng như trứng mỏng. Tôi vẫn để vợ đi làm như ý nguyện của cô ấy, về nhà vợ không phải động tay làm việc gì cả. Tủ lạnh lúc nào cũng có đồ ăn toàn món vợ thích, bữa cơm nào mẹ cũng chuẩn bị món ngon bổ dưỡng cho con dâu bồi bổ. Trong cuộc sống hàng ngày, mẹ tôi rất dễ tính và tâm lý. Đến chính vợ cũng phải tấm tắc khen bản thân tốt số, được chồng và nhà chồng yêu chiều.

Vợ chồng tôi vừa cưới được 2 tháng thì vợ ngay lập tức có tin vui. Vốn quý con dâu hiền lành dịu dàng, cô ấy sớm mang thai sinh cháu, mẹ tôi lại càng chăm sóc tận tình.

Mẹ tôi là người đón cháu từ tay cô y tá. Tôi thấy bà đỏ hoe cả mắt, chắc chắn mẹ rất xúc động, đây là đứa cháu nội đầu tiên của bà, sau 9 tháng 10 ngày mong chờ cuối cùng bà cháu cũng được gặp nhau.

Thế rồi cái ngày cả đại gia đình tôi ngóng trông cũng đến, vợ nhập viện sinh con. Là con so nên cuộc sinh không được suôn sẻ lắm. Vợ tôi đau bụng từ sáng sớm, vật vã khổ sở trong bệnh viện đến tận tối gần 9 giờ con mới chào đời. Cũng may là mẹ tròn con vuông.

Từ khi nhận cháu từ tay cô y tá về đến phòng bệnh, con trai tôi vẫn nhắm mắt ngủ say. Một lúc sau, thằng bé ọ ẹ dậy, có vẻ như muốn ăn. Vợ tôi vừa sinh chưa có sữa ngay, mẹ vội vàng đi pha sữa ấm cho cháu rồi cẩn thận bế cháu lên tay định cho ăn. Tôi cũng đứng bên cạnh xem.

Ảnh minh họa: Internet

Thằng bé tỉnh dậy, đôi mắt he hé ra. Mẹ tôi đang ngắm cháu đầy yêu thương thì phải giật nảy người khi nhìn rõ đôi mắt thằng bé. Bà sợ hãi run rẩy suýt đánh rơi cả bé, nếu tôi không nhanh tay đỡ kịp thì con đã rơi xuống sàn nhà. Nhìn lại mắt con, tôi cũng điếng người. Con trai tôi có một đôi mắt màu xanh nhạt!

Cả họ nhà tôi và họ nhà vợ không ai là người nước ngoài, con trai tôi lại có đôi mắt màu xanh nhạt! Đến lúc này dù có ngu ngốc tới mấy thì tôi cũng phải nhận ra một điều. Chắc chắn đứa bé này không phải con tôi. Vợ đã ngoại tình với một người đàn ông ngoại quốc rồi sinh ra nó!

“Em không có, em chưa bao giờ phản bội anh, em không hề ngoại tình…”, vợ tôi bật khóc, chối đây đẩy. Chuyện này chứng minh rất đơn giản, chỉ cần xét nghiệm ADN mối quan hệ huyết thống giữa tôi với thằng bé là rõ.

Đang định đi làm xét nghiệm để vợ phải cứng họng không chối được thì vừa hay mẹ vợ đến viện. Lúc trước bà đang ở quê có việc, giờ mới về được với con gái và cháu ngoại. Tôi kể vắn tắt lại câu chuyện, ai ngờ mẹ vợ trầm ngâm một lát rồi tiết lộ một bí mật tày trời. Vợ không phải con đẻ của bố vợ, mà là kết quả của một mối tình chớp nhoáng giữa bà với người đàn ông nước ngoài!

Khi kết hôn bà đã mang thai rồi, bố vợ biết chuyện và chấp nhận. Vợ tôi sinh ra giống mẹ hoàn toàn, không thừa hưởng nét ngoại hình nào từ bố. Vậy nên những năm qua bố mẹ vợ đều giấu cô ấy. Bây giờ con trai tôi lại có đặc điểm giống ông nội ruột của bé!