Chán ghét vợ vì thân hình kém thon gọn, người toàn mùi sữa, tôi vồ vập 'tình một đêm' với tình cũ nóng bỏng, để rồi đang ôm ấp thì chết điếng vì điều này

Tâm sự 30/08/2023 06:21

Vợ tôi vừa sinh con được 5 tháng. Lúc mang thai cô ấy tăng cân nhiều. Ngoại hình, khuôn mặt thay đổi nhiều, mũi thì to, mặt nám tàn nhang lại mọc mụn tùm lum. Da thì bị rạn, tóc tai da dẻ chẳng còn được mượt mà láng mịn. Chưa nói cho con bú nên trên người vợ lúc nào cũng có mùi sữa.

Trước đó cô ấy cũng đâu đến nỗi nào, còn giờ chỉ nhìn thôi tôi đã chẳng còn cảm hứng. Lúc mang bầu vợ bảo hạn chế quan hệ để giữ cho con, tôi lại càng mừng. Sau khi cô ấy sinh xong, tôi dặn vợ cứ yên tâm dưỡng sức, tôi sẽ hi sinh nhu cầu vì vợ con. Cô ấy cảm động lắm nhưng thực tế là tôi nhìn vợ đã thấy ngán không thể làm ăn gì được.

Giữa lúc đó thì tôi tình cờ gặp lại Trinh, tình cũ của mình. Lúc trước Trinh cũng chỉ bình thường mà mấy năm xa nhau cô ấy thay đổi một trời một vực, trở nên xinh đẹp quyến rũ mất hồn. Trinh kể cô ấy chịu khó tập thể dục, ăn uống điều độ, đồng thời bỏ tiền tuốt lại vài đặc điểm xấu. Trinh làm mũi, nhấn mí rồi đi spa chăm sóc da, làm tóc, trang điểm, ăn diện vào, đúng là khác biệt một trời một vực. Nhìn Trinh rồi lại nhớ đến cô vợ sề mà thực sự tôi không còn thiết tha về nhà nữa. Hết giờ làm là tôi lại rủ Trinh đi ăn, đi uống cà phê. Đúng là nhìn phụ nữ đẹp bao giờ cũng thấy vui vẻ yêu đời hơn hẳn 

Chán ghét vợ vì thân hình kém thon gọn, người toàn mùi sữa, tôi vồ vập 'tình một đêm' với tình cũ nóng bỏng, để rồi đang ôm ấp thì chết điếng vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau chục ngày gặp lại thì chúng tôi rủ nhau đi uống rượu. Đêm đó Trinh đồng ý qua đêm. Khỏi phải nói tôi vui mừng sung sướng thế nào, thời gian gần đây tôi phải nhịn nhiều lắm rồi.

Vợ đã hết cữ có thể quan hệ lại nhưng thật tình tôi không thể dậy nổi ham muốn với cô ấy. Cho dù tôi vẫn yêu thương vợ và có trách nhiệm với gia đình song đàn ông yêu bằng mắt mà.

Tôi nói dối vợ là có dự án quan trọng cần phải ở lại nhà đồng nghiệp làm việc qua đêm. Uống rượu tới gần 11 giờ đêm, tôi và Trinh kéo nhau về căn hộ của cô ấy ngủ lại. Cánh cửa vừa đóng, tôi lập tức ôm chầm lấy Trinh hôn ngấu nghiến.

Chúng tôi quấn lấy nhau cuồng nhiệt từ ngoài cửa đến phòng khách rồi tới phòng ngủ. Lúc mệt rã rời ngủ thiếp đi thì cũng là 3h sáng. Tôi chìm vào giấc ngủ đầy thỏa mãn.

Đang ngủ say thì tôi giật nảy mình thấy trên người lạnh toát, chiếc chăn đắp bị ai đó giật phăng. Rồi xây xẩm mặt mày khi nhận mấy cái tát như trời giáng không biết của ai đánh vào mặt mình. Mở mắt ra, tôi suýt ngất khi phát hiện bố mẹ, vợ tôi và cả bố mẹ vợ đang quây kín quanh giường tôi nằm, còn Trinh thì đã không thấy đâu. Lúc đó là 4h sáng.

- Thằng mất dạy! Vợ mày con nhỏ mới sinh ở nhà mà mày đi hú hí với người yêu cũ, để nó đăng lên mạng tùm lum, bây giờ cả thiên hạ biết hết rồi! Con ơi là con, sao tao lại sinh ra đứa con khốn nạn như mày?

Mẹ tôi vừa cào cấu đấm đá vừa gào khóc chửi mắng tôi. Cuống quýt mặc quần áo, lúc ấy tôi mới run rẩy sợ hãi khi biết mình đã rơi vào cái bẫy độc ác của tình cũ. Sau khi tôi ngủ say thì cô ta liền gửi ảnh hai đứa trên giường cho vợ tôi, ghi rõ địa chỉ số nhà hẳn hoi. Rồi cô ta biến mất, để cửa ngỏ ở đó cho nhà tôi đến đánh ghen. Chắc chắn cô ta oán hận khi trước tôi không thèm cưới mình đây mà!

Vợ tôi gục đầu vào vai mẹ đẻ khóc nức nở. Bị bắt gian tại trận, tôi làm gì còn lời nào để biện hộ. Chỉ lắp bắp thề thốt rằng mình vẫn luôn yêu thương vợ con, đối với Trinh chỉ là một đêm thoáng qua để giải quyết dục vọng.

Chán ghét vợ vì thân hình kém thon gọn, người toàn mùi sữa, tôi vồ vập 'tình một đêm' với tình cũ nóng bỏng, để rồi đang ôm ấp thì chết điếng vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cả tuần qua, cả nhà tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Vợ tôi lấy nước mắt rửa mặt. Mẹ nhìn thấy mặt con trai là chửi mắng không tiếc lời, bố cũng giận tôi lắm. Bởi vì ông bà quý con dâu lại thương cháu. Bố mẹ vợ thì thậm chí còn không muốn nhìn mặt con rể.

Tôi hối hận quá, tôi chỉ chê vợ dạo này xuống sắc nên không còn cảm hứng nhiều, chứ chưa bao giờ muốn ly hôn cả. Qua một thời gian con lớn dần, cô ấy lấy lại phong độ nhan sắc thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ léng phéng bên ngoài. Nhưng quan trọng là bây giờ phải làm sao để cô ấy và cả nhà tha thứ cho tôi?

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Khi được bạn bè giới thiệu cho Dương, tôi rất có cảm tình với anh. Anh là người đàn ông hiền lành chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc hồ hởi của gia đình hai bên.

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