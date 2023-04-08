Chạm mặt cô hàng xóm mới chuyển đến ở, chồng tôi có biểu hiện rất lạ, lén lút theo dõi thì 'lạnh sống lưng' khi biết nguyên nhân thực sự

Tâm sự 08/04/2023 06:20

Tôi vẫn sẽ tin tưởng như thế nếu như không có cuộc chạm mặt với cô hàng xóm mới chuyển đến. Khi thấy cô ấy, chồng tôi có biểu hiện rất lạ. Còn cô hàng xóm khệ nệ ôm bụng bầu, cũng nhìn chồng tôi bằng ánh mắt kì quái.

Sống với nhau 4 năm nay, tôi luôn đặt niềm tin trọn vẹn ở chồng. Bạn bè tôi hay nói nhìn chồng tôi lãng tử, chắc đào hoa lắm, tôi đều gạt đi. Anh là nhà văn, cột tóc dài, ăn mặc hơi lạ một xíu nhưng chắc chắn chung thủy với vợ.

Tôi vẫn sẽ tin tưởng như thế nếu như không có cuộc chạm mặt với cô hàng xóm mới chuyển đến. Khi thấy cô ấy, chồng tôi có biểu hiện rất lạ. Còn cô hàng xóm khệ nệ ôm bụng bầu, cũng nhìn chồng tôi bằng ánh mắt kì quái.

Tôi dò hỏi thì chồng bảo thấy người ta bầu bì lại ở một mình nên thương cảm. Tôi lại càng nghi ngờ hơn. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau, tại sao chồng tôi lại biết cô ấy ở một mình? Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi phải tìm hiểu cho cặn kẽ chuyện này.

Quả nhiên, chỉ sau vài ngày theo dõi (căn hộ của tôi và cô hàng xóm cách nhau một tầng), tôi đã đau điếng khi phát hiện ra sự thật. Chồng tôi thường sang nhà cô hàng xóm, ở lại tới khi tôi gần về thì về lại nhà. Anh làm việc tại nhà nên phụ tôi dọn dẹp nhà cửa, đưa đón con đi học. Tôi chỉ không ngờ, thời gian rảnh, anh lại có thể ngang nhiên sang nhà hàng xóm và ở hẳn đó cả buổi trưa.

Chạm mặt cô hàng xóm mới chuyển đến ở, chồng tôi có biểu hiện rất lạ, lén lút theo dõi thì 'lạnh sống lưng' khi biết nguyên nhân thực sự - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối, tôi gửi đoạn video quay lại cảnh anh nhìn dọc ngó ngang rồi lẻn vào nhà hàng xóm vào điện thoại của anh. Chồng tôi tái mét, xanh mặt. Anh lắp bắp nói đến giúp cô ấy sửa điện. Tôi cười khẩy. Anh vốn chẳng biết gì về điện, trong nhà có hư cũng phải gọi thợ điện đến sửa. Rồi sửa điện mà một ngày ở lì trong đó mấy tiếng đồng hồ? Và ngày nào cũng đi sửa?

Thấy không thể chối được nữa, chồng tôi mới thừa nhận. Cô hàng xóm chính là người tình của anh. Rồi anh nói tôi quá nam tính, quá mạnh mẽ, quá độc lập, anh thích những người phụ nữ mềm mỏng, nhẹ nhàng, anh thích cảm giác được che chở người khác. Giờ cô ta có bầu, anh không thể bỏ mặc không lo lắng được.

Tôi sững sờ. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chẳng khác nào gỗ đá, không biết tổn thương và đau đớn.

Hiện giờ, vợ chồng tôi đang ly thân và tôi chưa biết sẽ giải quyết cuộc hôn nhân này như thế nào? Đánh ghen thì chắc chắn tôi sẽ không làm gì, họ không xứng đáng để tôi phải làm thế. Nhưng phải làm sao để giữ được chồng và gia đình đây?

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Tôi thấy hối hận khi từng nghĩ lấy chồng rồi thì không cần cố gắng kiếm tiền. Vì không có tài chính vững vàng, sau khi ly hôn chồng tôi không thể nuôi con trai. Dù bố Sẽ chẳng có gì nếu người bạn đó không tình cờ làm cùng công ty với tôi. Chồng tôi ghen tuông tìm đến công ty, làm hỏng công việc của tôi, tôi phải ngậm ngùi thôi việc.mẹ chồng cũ rất tốt nhưng tôi không hối hận khi ly hôn chồng.

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