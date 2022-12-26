Bước vào căn phòng tối, vợ định dành món quà đặc biệt cho chồng thì sững sờ trước hai bóng hình dính chặt nhau, không đánh ghen, cô tặng anh ta một câu nói ê chề rồi bỏ đi

Tâm sự 26/12/2022 21:07

Tôi vừa định mở túi xách lấy ra món đồ này, hai vợ chồng sẽ thăng hoa đêm nay nhưng nào ngờ đâu, tôi còn chưa kịp...

Với một người chồng vừa bất tài vừa ngoại tình lại kém cỏi trong chuyện ấy thì chị em sẽ xử lý thế nào? Chắc hẳn mọi người đều chọn cách ly hôn đúng không? Nếu là trước đây tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đưa ra phương án ly hôn. Nhưng hiện tại tôi là người trong cuộc, lấy phải một người chồng hội tụ đủ yếu tố như vậy đấy, mà tôi lại chưa biết phải giải quyết thế nào.

Hôm đó tôi đi công tác về sớm và không báo trước với chồng. Câu chuyện đi công tác về bất ngờ quả thật muôn thuở chị em nhỉ. Nhưng nhờ việc làm không báo trước ấy mà chúng ta phát hiện ra rất nhiều bí mật dơ bẩn sau lưng mình.

Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe được tiếng động lạ trong phòng ngủ dành cho khách. Tông cửa xông vào, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng mình và một ả đàn bà lạ đang quấn quýt lấy nhau, trên người cả hai không một mảnh vải che thân.

Bước vào căn phòng tối, vợ định dành món quà đặc biệt cho chồng thì sững sờ trước hai bóng hình dính chặt nhau, không đánh ghen, cô tặng anh ta một câu nói ê chề rồi bỏ đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đơ người mất 1 phút, hai kẻ ấy cũng sững sờ nhìn tôi rồi cuống quýt tìm quần áo để mặc hoặc quấn chăn che kín người. Hoàn hồn lại, tôi mở túi xách rút ra hộp bao cao su mới tinh vừa mua ở trong công tác. Vốn mua mang về để vợ chồng dùng, thế mà...

Vợ trẻ trung, xinh đẹp mà mỗi lần "yêu", chồng phải xem ảnh khỏa thân để lấy cảm hứng

Tôi đưa cho chồng hộp bao cao su rồi mỉm cười:

- Đeo vào đi anh, đừng để cô ta có thai rồi lại khốn khổ cho cái thân anh. Đến bản thân mình anh còn chẳng nuôi nổi, mấy năm qua 2 đứa con toàn tôi một mình nuôi cả. Thêm đứa con nữa thì anh biết làm thế nào, tôi cũng là lo nghĩ cho anh mà thôi!

Chồng tôi hóa đá nhìn vợ, run rẩy không dám nhận hộp bao cao su tôi đưa. Sau khi dặn dò chồng xong xuôi, tôi đeo túi, quay người bước ra khỏi phòng.

Bước vào căn phòng tối, vợ định dành món quà đặc biệt cho chồng thì sững sờ trước hai bóng hình dính chặt nhau, không đánh ghen, cô tặng anh ta một câu nói ê chề rồi bỏ đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sập cửa lại, tôi dặn với vào khiến mặt chồng tôi xám hơn tro: “Cố gắng đừng nhanh như với vợ nhé, kẻo cô ta chán lại bỏ anh trong phút mốt đấy”.

Tôi ra quán cà phê gọi một cốc cà phê thật đặc để bình ổn lại tâm trạng. Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm rồi. Chồng tôi là người an phận, bao nhiêu năm chỉ chấp nhận mức lương đủ nuôi sống bản thân. 5 năm sống với nhau, một mình tôi tự lo cho hai đứa con. Có công có việc gì cũng là tôi đứng ra gánh vác.

 

Chuyện kinh tế là vậy, chuyện trên giường cũng thế. Nói ra chuyện tế nhị này tôi cũng thấy ngại nhưng thực sự 5 năm vợ chồng tôi chưa lần được thỏa mãn bởi chồng mình.

Tôi từng nhẹ nhàng góp ý nhưng chồng tôi dĩ diện hão, thấy vợ tỏ ý chê bai khả năng giường chiếu và phong độ đàn ông của mình thì quay ra mắng tôi dâm đãng nọ kia. Hẳn lần này ngoại tình cũng vì anh ta muốn chứng tỏ khả năng đàn ông của mình chăng?

 

Nhưng tôi vẫn chấp nhận sống vẹn toàn trước sau với chồng chỉ vì hai đứa con. Chồng tôi có nhiều khuyết điểm nhưng trái lại anh ta rất thương con, thường xuyên chơi đùa với chúng nên hai đứa con rất quấn quýt bố. Mỗi khi nhìn cảnh 3 bố con cười đùa với nhau, tôi lại không nỡ lòng ly hôn để các con phải chịu tổn thương.

Cả cho đến lúc này, tận mắt bắt gặp chồng ngoại tình, thậm chí còn dẫn gái lạ về nhà, nghĩ đến con tôi vẫn thấy yếu lòng không thể đặt bút viết đơn ly hôn.

Tôi định vẫn sẽ sống bình thường với chồng như trước. Có điều không còn quan hệ thể xác vì thực sự sau khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng chung chạ với người đàn bà khác, tôi cảm thấy ghê tởm không thể chạm vào anh ta được nữa. Chúng tôi vẫn sẽ sống hòa bình dưới một mái nhà như những người bạn để cùng nuôi dạy các con.

Chị em thấy ý định của tôi như vậy có được không? Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin cho tôi một lời khuyên sáng suốt.

 

Bắt quả tang người yêu 7 năm trên giường với phụ nữ khác, cô gái chỉ cười khẩy tuyên bố một câu khiến anh ta sững sờ

Bắt quả tang người yêu 7 năm trên giường với phụ nữ khác, cô gái chỉ cười khẩy tuyên bố một câu khiến anh ta sững sờ

Mặc dù biết đối phương hối hận nhưng lời cô đã tuyên bố và cũng đã chết lặng từ lâu, cô không còn có ý định gì với anh ta nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 56 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình