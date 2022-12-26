Bắt quả tang người yêu 7 năm trên giường với phụ nữ khác, cô gái chỉ cười khẩy tuyên bố một câu khiến anh ta sững sờ

Tâm sự 26/12/2022 20:42

Mặc dù biết đối phương hối hận nhưng lời cô đã tuyên bố và cũng đã chết lặng từ lâu, cô không còn có ý định gì với anh ta nữa.

Cô gái kể cô và người đàn ông đó đã yêu nhau từ cấp 2. Vào năm thứ hai đại học, trong chuyến du lịch, anh ta chỉ vào xương quai xanh cho cô thấy hình xăm một con cá, bởi từ “cá” có phát âm giống với họ trong tên gọi của cô gái.

Anh ta nói rằng vị trí xương quai xanh là đau nhất khi xăm, sau này cũng khó mà xóa được. Cô gái vừa ngạc nhiên lại xúc động khi người đàn ông mình yêu sẵn sàng xăm hình mang ý nghĩa về cô.

 

Họ dự định sau khi cô học xong cao học, anh chàng đó ổn định công việc thì sẽ kết hôn. Vậy nhưng vào năm thứ 7 bên nhau, cô đã bắt quả tang tại trận bạn trai trên giường khách sạn với 1 người phụ nữ khác.

“Trước khi bước vào phòng khách sạn, tôi vô cùng tuyệt vọng và tức giận. Tôi đã dự định sẽ tát anh ta ngay từ giây phút đầu tiên rồi xỉ vả, chỉ trích anh ta một cách nặng nề. Nhưng cuối cùng thì tôi không làm gì cả, không chụp lại ảnh cũng chẳng chửi mắng anh ta như tát nước”, cô viết.

Bắt quả tang người yêu 7 năm trên giường với phụ nữ khác, cô gái chỉ cười khẩy tuyên bố một câu khiến anh ta sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh chàng kia khỏa thân trên giường với người phụ nữ khác. Hình xăm trên xương quai xanh như đâm vào mắt cô đau nhói. Anh ta vội vàng mặc quần áo rồi túm lấy cô giải thích. Khoảnh khắc đó cô bỗng thấy mọi thứ thật nực cười. Rồi cô chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cặp đeo lại vào ngón tay anh ta, nói rằng không sao cả, chuyện đã rồi, chỉ cần không kết hôn nữa là được.

Thời gian sau đó cô lao vào học tập, đi chơi cùng bạn bè, không để cho bản thân thảnh thơi hay có phút giây rảnh rỗi để đau khổ. Cô chặn liên lạc, vứt hết những kỉ niệm chung của 2 người. Anh chàng cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết, xin cô cho thêm 1 cơ hội.

 

“Qua những lời bao biện của anh ấy thì tôi hiểu anh ấy muốn chơi một lần trước khi bị trói buộc bởi hôn nhân”, cô gái viết. Có lẽ bởi vì 2 người yêu nhau từ khi còn học phổ thông, anh ta chưa có ai khác ngoài cô nên muốn “nếm” thử cảm giác ở cùng với người phụ nữ khác.

Nhìn bạn trai khóc thút thít, cô thấy xót xa nhưng ngoại tình thì vẫn là ngoại tình, cô không đồng ý tha thứ. Trong hơn 1 năm sau đó, anh chàng nhiệt tình theo đuổi lại bạn gái cũ, còn cùng cô chăm sóc mẹ bị bệnh, hiến máu cho bà. Vậy nhưng cô vẫn không có ý định quay lại với người cũ, mặc dù biết rằng anh ta thực sự yêu mình cũng chắc rằng đối phương đã hối hận. Vì cô chẳng đủ tin tưởng khi bước chân vào hôn nhân anh ta thực sự sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm.

Khi yêu thật lòng, liệu người ta có khả năng ngoại tình không? Đó là một câu hỏi chắc hẳn sẽ gây ra tranh cãi. Nhiều người cho rằng họ thật sự yêu đối phương, sẵn sàng làm mọi điều vì bạn gái/vợ con, gia đình. Có điều do một vài nguyên cớ khách quan, đưa đẩy họ tới con đường ngoại tình. Và dẫu đã lên giường với người khác nhưng trong trái tim họ chỉ yêu một mình bạn gái/vợ.

Thực ra đó chỉ là tình yêu của những kẻ yếu đuối, ích kỷ và vô trách nhiệm. Tình yêu luôn cần phải mang theo cả trách nhiệm và bản lĩnh. Bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, trách nhiệm để không bao giờ khiến người phụ nữ của mình chịu tổn thương.

Nếu chỉ có tình yêu mà thiếu đi trách nhiệm thì mọi thứ sẽ diễn ra như câu chuyện mà cô gái trên chia sẻ. Yêu thì có yêu đấy nhưng thật dễ dàng sa ngã, gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Song những kẻ như vậy chưa chắc đã nhận ra mình sai ở đâu. Thậm chí họ còn hờn trách người còn lại thiếu bao dung, họ yêu chân thành là thế mà chỉ một lần lầm lỗi cũng không thể tha thứ.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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