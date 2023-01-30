Bụng bầu vượt mặt hớt hơ hớt hải đi siêu thị mua sắm, tình cờ gặp lại vợ cũ của chồng thảnh thơi hơn rất nhiều, tôi ‘bàng hoàng’ nhận ra ý nghĩa đằng sau nụ cười tươi ngày ra tòa

Uyên (31 tuổi) chia sẻ cô và chồng kết hôn hơn 3 năm, con gái chung gần 3 tuổi vì khi tổ chức đám cưới thì cô đã mang thai 6 tháng.

Một người đàn ông tốt thì không bao giờ ngoại tình. Mọi lý do hoa mỹ hay những lời đổ lỗi để bao biện cho bản thân của anh ta đều không có giá trị. Nhưng nhiều khi những người phụ nữ toan tính một cách dại dột lại không hiểu được điều đó.

Uyên bảo nếu cô biết Hải – chồng cô, là đàn ông có vợ thì chắc chắn sẽ chủ động cách xa anh. Khổ nỗi khi trái tim đã sa lầy thì lý trí của cô cũng không còn tiếng nói nữa. Uyên mê mệt vẻ ngoài công tử hào hoa của Hải, lại biết gia đình anh khá có điều kiện nên càng tin chắc anh chính là điểm tựa vững chắc cho cô cả đời.

“Khi tôi yêu chồng được 5 tháng thì mới biết anh ấy có vợ con rồi. Ngay từ đầu chồng đã lừa dối tôi, nói rằng mình vẫn độc thân. Thời điểm đó tôi trót yêu chồng sâu đậm không thể dứt ra được, chẳng suy nghĩ nổi điều gì ngoài mong ước được trở thành vợ anh”, Uyên nói.

Ảnh minh họa: Internet

Nghe Hải than thở về cô vợ chua ngoa, đanh đá, không biết làm dâu, làm vợ không nên hồn mà Uyên thương anh vô cùng. Người đàn ông tốt như Hải xứng đáng với một người vợ tuyệt vời hơn. Cuộc hôn nhân của họ hẳn là sai lầm, người phụ nữ đáng lẽ nên ở bên anh phải là cô mới đúng.

Bị sự ghen tị và khao khát muốn chiếm Hải làm của riêng làm mờ mắt, Uyên lên kế hoạch cố tình mang thai. Ngay khi biết tin có bầu, Uyên đã đến gặp Thu – vợ Hải rồi thẳng thừng đưa ra đề nghị nhường chồng.

“Tôi vẫn còn nhớ như in phản ứng của chị ấy ngày hôm đó. Chị ấy không hề tức giận cũng chẳng chửi mắng tôi lời nào, chỉ thở dài một tiếng rồi buông câu nhẹ bẫng: ‘Thôi cũng đành vậy…’. Ngày hôm đó về chị ấy lập tức viết đơn ly hôn và họ chính thức ra tòa”, Uyên kể.

Ngày Hải và Thu ra tòa nhận phán quyết ly hôn, Uyên đã đến đón anh. Điều khiến Uyên phải ngạc nhiên là nụ cười tươi tắn và thản nhiên trên gương mặt Thu. Song lúc ấy cô còn mải vui mừng và hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai được làm vợ Hải, chẳng còn hơi sức lý giải ý nghĩa đằng sau nụ cười đó nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Ba năm sau, Uyên bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn phải tất tả đi sắm một mình. Mẹ chồng và Hải không hề đỡ đần cô việc gì vì họ mặc định đó là phận sự của cô.

Uyên thở không ra hơi tay xách nách mang từ siêu thị đi ra thì tình cờ gặp Thu cũng đi mua sắm. 3 năm không gặp nhìn Thu xinh đẹp và trẻ trung lên nhiều. Thu nắm tay con thảnh thơi dạo phố, tận hưởng không khí xuân. Thu không nhìn thấy Uyên và Uyên cũng không dám tiến lên chào hỏi, thậm chí cô còn vô thức quay mặt đi, chỉ sợ vợ cũ của chồng nhận ra cô.

Uyên soi bản thân vào cửa kính của quán cà phê bên đường, đến cô còn kinh hoảng không nhận ra chính mình. Mới có 3 năm mà cô già đi trông thấy, từ mái tóc tới trang phục, giày dép, làn da và cả thần sắc đều thật thảm hại.

“Ba năm về làm vợ, làm dâu nhà chồng, tôi đã thấm thía nhiều điều. Lại gặp vợ cũ của chồng trong lúc đi sắm Tết hôm ấy, tôi đã thấu hiểu sâu sắc nụ cười thản nhiên của chị ấy ngày rời khỏi tòa án. Hóa ra ly hôn khiến chị ấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng lớn. Mà trước đó có thể vì con và vì những ràng buộc nên chị ấy vẫn chưa hạ được quyết tâm. Chị ấy đã bước ra được rồi còn tôi u mê và ngu ngốc tự chui đầu vào, còn tưởng mình vớ được vật báu…”, Uyên cho hay.

Hải ra ngoài hào hoa phong nhã bao nhiêu thì về nhà anh hèn kém và yếu đuối bấy nhiêu. Mọi chuyện trong nhà từ lớn đến nhỏ Hải đều răm rắp nghe theo lời mẹ. Gia đình Hải có điều kiện nhưng tài chính trong nhà đều một tay mẹ anh nắm giữ, đến lương thưởng của con trai bà cũng quản lý. Mẹ chồng Uyên là người phụ nữ phong kiến và cổ hủ, bà áp đặt lên con dâu rất nhiều quy tắc và yêu cầu khiến Uyên như muốn ngạt thở.

Con đầu lòng là bé gái, mẹ chồng kiên quyết bắt Uyên mang thai lại sớm. Uyên chẳng đành lòng ly hôn nên buộc phải vâng lời. Sống bên cạnh người chồng vô tâm, ích kỷ, không chút bản lĩnh bảo vệ vợ con và người mẹ chồng khắt khe có phần cay nghiệt, cuộc sống hôn nhân của Uyên đâu khác gì bi kịch.

Hớt hải xách túi lớn túi bé về nhà, vừa vào cửa Uyên đã bị mẹ chồng mắng té tát vì cho rằng cô lề mề, chậm chạp. Uyên nhìn xuống bụng bầu to vượt mặt mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Giờ thì cô đã quá hiểu một điều nếu thực sự người chồng đáng để níu giữ, cuộc hôn nhân đang tốt đẹp thì chẳng người phụ nữ nào lại dễ dàng cam nguyện rời đi với nụ cười thản nhiên như thế.