Đêm tân hôn, đang nồng cháy thì vợ giật dựng người tuyên bố phải làm điều chính đáng này trước khi bắt đầu khiến anh lao đao, sốc điếng

Tâm sự 29/01/2023 23:43

Vừa bắt đầu, em bỗng nhiên bật dậy rồi tuyên bố sẽ làm điều này, cơn thăng hoa của tôi đột ngột giảm thẳng, tôi không còn hứng thú gì.

Tôi và Nữ yêu nhau 3 năm trước khi kết hôn. Cô ấy xinh đẹp, nhanh nhẹn và hiểu biết nhiều về cuộc sống. Ở bên cô ấy, tôi rất vui vẻ và dễ chịu. Chúng tôi cũng đã l.àm c.huyện ấ.y trước hôn nhân, hòa hợp và nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ, cô ấy chính là người vợ lý tưởng của tôi. Cho đến khi sự việc tồi tệ xảy ra trong đêm tân hôn, tôi thấy băn khoăn quá.

Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho vợ, để cô ấy có một đêm đầu tiên khó quên khi đã chính thức về một nhà. Vì vậy, tôi chuẩn bị rượu vang mà cô ấy thích, đồ ngủ mới và rất nhiều hoa hồng rải trong phòng.

Sau khi cụng ly bên nến và âm nhạc, tôi hừng hực lửa yêu. Nhìn vợ xinh đẹp gợi cảm trong bộ đồ ngủ sexy, tôi ngay lập tức muốn gần gũi cô ấy. Tôi kéo vợ lại giường, hôn cô ấy rồi nhanh chóng nhập cuộc.

Đêm tân hôn, đang nồng cháy thì vợ giật dựng người tuyên bố phải làm điều chính đáng này trước khi bắt đầu khiến anh lao đao, sốc điếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thật không ngờ, đang lúc tôi hưng phấn nhất thì cô ấy giật nảy mình hỏi tôi: “Anh kiểm tiền mừng cưới chưa? Mẹ bảo phải ghi lại các khoản tiền mừng ngay vì tuần sau có vài đám cưới người quen. Mẹ cần biết thông tin để trả lễ cho phù hợp”.

Tôi choáng váng, cảm xúc đang thăng hoa tụt không phanh. Vợ tôi bật dậy nhanh hơn một cơn gió, lấy thùng tiền trong tủ quần áo ra đổ xuống sàn. Tôi chán nản nhìn cô ấy, ngồi giữa hoa hồng và tiền, kiểm tra từng cái phong bì một. Cô ấy phát cáu lên vì không thấy thiếu phong bì của mấy người quan trọng.

Tôi nhìn Nữ không khác gì mấy bà vợ hám của trong phim. Trước đây tôi vẫn hay nghe kể về việc đêm tân hôn vợ chồng mải mê kiểm phong bì rồi cãi nhau những chuyện về tiền nong. Giờ thật hay là tôi lại k.hỏa t.hân, ngồi trơ như phỗng trên giường nhìn vợ mình sexy trong bộ đồ lót k.hiêu g.ợi, tay lăm lăm xấp tiền, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại.

Đêm tân hôn, đang nồng cháy thì vợ giật dựng người tuyên bố phải làm điều chính đáng này trước khi bắt đầu khiến anh lao đao, sốc điếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, Nữ đã thể hiện là người tự chủ tài chính. Cô ấy rất biết ý và luôn chủ động chia sẻ tình phí với tôi. Nhiều khi, tôi gặp khó khăn trong kinh doanh, Nữ không ngại ngần hỗ trợ ngay lập tức bằng các khoản tiết kiệm. Thật không ngờ người con gái có vẻ tinh tế và hiểu biết như cô ấy lại cư xử như thế!

Đã thế, vợ còn bảo tôi kiểm tra cùng vì có mấy món chênh lệch. Tôi điên tiết, mặc đồ vào rồi quay lưng ngủ. Tôi cũng chẳng biết cô ấy xong việc lúc nào.

Sáng ngủ dậy, Nữ chủ động muốn gần gũi nhưng tôi vẫn còn bực mình. Cô ấy thấy tôi giận thì mếu máo nói: “Tính em việc gì nghĩ đến phải làm ngay. Em sợ sáng mai mẹ chồng trách là chưa xong việc mẹ giao”. Thật điên rồ! Mẹ tôi có dặn dò cũng là để cô ấy lưu ý, chứ không phải bắt cô ấy làm ngay và luôn. Bà đâu có nông cạn đến mức muốn tôi không có giây phút tân hôn.

Bực mình quá nên tôi chẳng buồn nói chuyện với vợ trong 2 hôm nay. Mới tân hôn mà đã chán nản quá anh chị em ạ.

 

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Anh nói, những thứ này đáng ra thuộc về tôi nhưng sẽ không còn nữa, cô đã làm biến mất trong một nốt nhạc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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