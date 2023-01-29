Bạn trai cầu hôn với lời thách cưới 1 tỷ, 5 ngày sau gặp lại, anh mang theo một điều khiến cả nhà tôi sốc đến đờ đẫn không tưởng

Tôi nhận chiếc nhẫn cầu hôn của bạn trai, về kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe.

Tôi và Trường đã yêu nhau được hơn một năm, tình cảm tốt đẹp, anh đối xử với tôi cũng tận tình chu đáo, trước Tết Trường đã cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn xinh xắn. Anh muốn ăn Tết xong sẽ thưa chuyện với bố mẹ để ông bà sang nhà tôi bàn chuyện chính thức.

- Cháu thấy đấy, con cái chú lớn lên xinh xắn, được học hành đàng hoàng lại ngoan ngoãn hiền lành. Giờ đi đâu tìm được đứa con gái tốt như nó? Cô chú dồn bao tâm huyết và cả tiền bạc nuôi dưỡng mới được như ngày hôm nay.

Giờ nó về làm dâu nhà chồng, trở thành người nhà cháu, sau này chủ yếu chăm chồng dạy con phụng dưỡng bố mẹ chồng, cô chú khác gì mất con gái?

Ảnh minh họa: Internet

Ý bố mẹ tôi là ông bà rất thiệt thòi khi gả con gái đi, bởi thế cần phải được bù đắp xứng đáng trong khoản sính lễ từ nhà trai. Tiền của nuôi dưỡng chăm chút cho tôi suốt mấy chục năm, tiền tỷ vẫn còn là ít chán. Ông bà chỉ mong có cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ con rể tặng để dưỡng già mà thôi.

Hôm đó Trường gật đầu vâng dạ rồi ra về. Sau đó anh hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi cho rằng 1 tỷ là số tiền không nhỏ nhưng nếu Trường thật lòng yêu tôi thì anh sẽ tìm cách để cưới được tôi làm vợ. Đó coi như một thử thách dành cho anh, đồng thời là cơ hội để anh thể hiện tình cảm chân thành với tôi. Trường đồng ý tỏ vẻ đã hiểu.

Suốt dịp Tết anh không đến nhà tôi chúc Tết. Tôi hơi chạnh lòng nhưng nghĩ chắc Trường đang xoay xở tiền nong để ra Giêng mang sính lễ đến hỏi cưới mình. Ai ngờ sau mùng 5 Trường đột ngột xuất hiện. Anh không đi một mình mà đi cùng một cô gái trẻ. Tôi đoán chắc là em họ của anh nhưng cô nàng khá lạ mặt tôi không hề biết.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy Trường đi tay không chẳng qua cáp gì, tôi nhíu mày không hài lòng. Vào nhà ngồi chơi anh cũng không hề mừng tuổi bố mẹ, các cháu tôi thì chỉ mừng tuổi 20 nghìn. Lại nói Tết này anh vẫn chưa lì xì cho vợ sắp cưới là tôi đâu. Đang nghĩ phải gọi riêng Trường ra trách anh thì mẹ tôi hỏi về danh tính của cô gái trẻ đi cùng Trường.

Nghe được câu trả lời của anh, cả nhà tôi hóa đá:

- Dạ đây là vợ sắp cưới của cháu. Tết này hai bên gia đình chúng cháu đã ngồi lại bàn bạc thống nhất rồi, sang tháng sẽ ăn hỏi rồi tổ chức đám cưới luôn. Hôm nay đến chơi gia đình bác tiện thể dẫn em ấy đi cùng giới thiệu luôn. Dù sao chỗ cháu với em Mai cũng quen biết, không yêu nữa thì vẫn là bạn bè mà.

Mai là tên tôi. Tôi sốc muốn ngất đi trước sự thật không thể tưởng tượng được. Có phải tôi đang nằm mơ thấy ác mộng? Vừa trước Tết anh còn cầu hôn tôi, giờ đã mang vợ sắp cưới đến giới thiệu?

Tôi gào lên trách móc Trường thì anh ta đủng đỉnh đáp:

- Mình mới chỉ yêu nhau chưa có gì ràng buộc, hai chữ “chia tay” là có thể chấm dứt mọi chuyện. Nếu em chưa biết thì bây giờ em đã biết rồi đấy thôi. Còn anh nghĩ em thừa biết điều kiện của anh và gia cảnh nhà anh thế nào, 1 tỷ sính lễ là muốn anh bán nhà đi à? Em có thể đồng tình với điều kiện vô lý đó chứng tỏ chúng ta không có duyên vợ chồng đâu.

Anh lấy vợ chứ không phải mua vợ. Anh xác định vợ chồng cùng xây dựng gia đình nhỏ và chăm sóc bố mẹ hai bên, chứ không bắt vợ phục tùng nhà chồng bỏ quên nhà đẻ.

Suốt thời gian yêu nhau anh chăm sóc chiều chuộng em, thiết nghĩ cũng không để em phải thiệt thòi. Giờ anh và cô ấy trai chưa vợ gái chưa chồng có tiến hành cưới hỏi cũng không mắc lỗi với ai.

Nói xong Trường dẫn cô gái mà anh nói là vợ sắp cưới ra về, để lại nhà tôi đờ đẫn vẫn chưa hết sốc. Sau đó tôi tìm hiểu thì biết Trường nói sự thật. Nhà anh với nhà cô gái kia là chỗ bạn bè, cô ta vẫn thầm thích anh, bố mẹ hai bên đều ủng hộ.

Tôi đau đớn quá, thực sự không muốn chia tay Trường chút nào. Anh làm vậy với tôi thật quá đáng! Việc tôi muốn bạn trai thể hiện tình cảm với mình bằng cách báo đáp bố mẹ bạn gái thì có gì sai?