Lấy được vợ xinh đẹp, nhưng chồng nhất quyết đòi ly hôn sau khi sinh con, tiết lộ động trời của vợ thừa nhận sự thật nghiệt ngã ai nấy đều tiếc nuối

Tâm sự 29/01/2023 12:38

Chồng quá bức xúc vì điều mà cô tiết lộ sau đó, há chẳng phải vợ đã lừa dối mình suốt những ngày tháng ấy hay sao.

Quyết định lôi vợ của mình ra tòa ly hôn vì nguyên nhân vợ quá xấu. Tuy nhiên, khi ra tòa, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ Sang vì dù mới nhìn hay nhìn kỹ, vợ của Sang rất xinh đẹp. 

Trên thực tế, theo nhận xét của nhiều người, vợ của Sang xinh xắn, dễ nhìn chẳng kém gì những cô hot girl trên mạng.

Tuy nhiên đi sâu vào mâu thuẫn thì mọi người mới hiểu được nỗi niềm của ông chồng. Cụ thể, Sang trước đây vừa gặp đã đổ gục trước nhan sắc của vợ mình. Trải qua thời gian theo đuổi dài hơi, cuối cùng cũng cưới được cô vợ xinh đẹp mỹ miều, anh ta cực kỳ vui vẻ.

Đáng tiếc, thời gian vui vẻ không được bao lâu. Đến khi con gái nhỏ ra đời, là người cha chu đáo, Sang chăm sóc tận tụy, không để vợ lo lắng. Tuy vậy, có một vấn đề nhỏ, con gái đẻ ra không hề giống mẹ, cũng chẳng giống bố.

Còn nhỏ thì anh không bận tâm vì trẻ con mới đẻ đều mặt đỏ, đường nét chưa thành hình. Nhưng theo thời gian, Sang nhận ra, con gái càng lớn càng "xấu kỳ lạ", không được thừa hưởng bất kỳ nét đẹp nào từ mẹ và bố.

Lấy được vợ xinh đẹp, nhưng chồng nhất quyết đòi ly hôn sau khi sinh con, tiết lộ động trời của vợ thừa nhận sự thật nghiệt ngã ai nấy đều tiếc nuối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghi ngờ vợ lừa dối mình, Sang mỗi ngày đều tra hỏi vợ khiến cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu lục đục.

Cuối cùng, vợ của Sang không thể chịu nổi ngày nào cũng bị chồng kiếm chuyện gây sự nên đã thừa nhận rằng: "Trước đây em đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, con gái xấu như vậy là thừa kế dung nhan của em lúc trước khi dao kéo".

Theo giãi bày của cô vợ xinh đẹp, trước đây, cô đã mất gần 2 tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Kết quả hậu phẫu rất tốt, cô trở nên xinh đẹp hút mắt nhưng cả khuôn mặt đã hoàn toàn trở thành một người khác, từ vịt hóa thiên nga. Tuy nhiên con gái thừa kế nguyên trạng đường nét của cô thời chưa dao kéo nên không thể không xấu.

Nghe xong ngọn nguồn, Sang vô cùng tức giận nói: "Cô cho tôi là người ngu phải không? Đây không phải là lừa đảo thì là gì? Tôi lấy vợ là để nối dõi tông đường, cô xấu như vậy, tôi làm thế nào hoàn thành tâm nguyên cha mẹ tôi giao cho. Chúng ta ly hôn thôi".

Sau đó, anh nhất quyết đòi ly hôn vì lý do vợ quá xấu, khiến người người ngạc nhiên.

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