Đêm tân hôn, vợ chồng son gây tiếng động ‘cọt kẹt’ lại phải im lìm chờ đợi, sáng tỉnh dậy, nghe đứa cháu tiết lộ mà lòng đầy bối rối, ngượng ngùng sau 5 năm thành đôi

Tuy nhiên, Hoàng vẫn nhẫn nại tìm cách lấy lòng Thu. Khi Thu về quê nghỉ Tết, Hoàng nhớ quá nên mò về tận nơi. Khổ thân nhất là Thu lại cho địa chỉ "trên huyện" là địa chỉ người bạn của cô, trong khi cô ở xã xa hơn, vì thế anh tìm ngược tìm xuôi không được.

Hai vợ chồng Hoàng - Thu là bạn học đại học. Khi gặp cô bạn cùng lớp, Hoàng đã "ngất ngây" vì vẻ dễ thương nên luôn tìm cách tiếp cận cô. Anh rủ Thu đi sinh hoạt đoàn, mon men vay quỹ lớp vì Thu làm thủ quỹ. Tuy nhiên, Thu chỉ mải học, lại không thích Hoàng vì thấy anh chàng nói nhiều quá.

Đồng ý làm bạn gái, tuy nhiên, Thu chỉ muốn làm "đôi bạn cùng tiến", nếu ra trường có duyên thì sau 4 năm, lập nghiệp ổn định thì cưới.

Hoàng lạc 1 ngày, đến chiều, anh Cuối cùng, anh đứng ở ga và gọi nhờ bạn Thu tới đón. "Lúc đó em thấy tội nghiệp quá, mới ấn tượng", Thu kể.

Dù đồng ý làm "bạn trong sáng" nhưng Hoàng lăn xả và lấy lòng bố mẹ Thu. Với kiến thức làm nông nghiệp, anh luôn giúp bố vợ tương lai việc trồng trọt. Vì thế, bố mẹ vợ tương lai rất quý.

Cả hai đã "yêu trong sáng" suốt hơn 5 năm. Và "không nhịn được", sau khi tốt nghiệp Đại học được 1 năm, Hoàng không hề báo trước mà "kéo quân" xuống gia đình Thu cầu hôn, xin cưới.

Do đã có hậu thuận là bố mẹ vợ nên chỉ 1 tháng sau khi cầu hôn, anh đã thỏa nguyện đón nàng về dinh. Hơn 5 năm yêu nhau chỉ dừng ở nụ hôn nên đêm tân hôn đã vô cùng được chờ đợi.

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"Nhưng đêm tân hôn của hai vợ chồng ở trong cái nhà gỗ, nằm giường gỗ. Mỗi mình nhúc nhích là nó lại kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Phòng bên cạnh chỉ cách một cái vách gỗ nhỏ có cháu trai lớn, rồi vợ chồng anh chị.

Do sợ phát ra tiếng động nên hai vợ chồng có làm gì đâu nhưng cũng "bức xúc" nên trằn trọc cả đêm. Đáng bực là sáng ra thằng cháu còn hỏi: "Hôm qua cậu làm gì mà kêu quá trời luôn", Hoàng kể.

Hai vợ chồng đã phải chờ đợi đến 3 ngày sau mới có đêm tân hôn thực sự.

Hiện hai vợ chồng đã có 1 con 6 tuổi, sống vui vẻ, hạnh phúc. Hoàng chỉ phàn nàn vợ để đồ lung tung mà tính hay quên. Hơn nữa vợ khá kén ăn, suốt ngày bắt anh ăn hộ khiến giờ vợ ốm nhách còn chồng mập ú.

Còn Thu cũng chỉ phàn nàn đôi lúc chồng hơi nóng tính và thiếu tinh tế mỗi khi vợ buồn. Mà mỗi lần chồng nóng tính, nói lớn là Thu nổi tính bướng, chỉ muốn làm trái lại.