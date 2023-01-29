Đang ‘ân ái’ nồng nhiệt chồng bỗng dưng dừng lại đột ngột, vợ nhẹ nhàng cho qua nhưng sáng hôm sau, cô yêu cầu một điều khiến anh kinh ngạc

Tâm sự 29/01/2023 23:52

Đến lúc này, vợ buộc phải ra tay. Cô ngay lập tức áp dụng chiêu đầy kinh ngạc, sửng sốt hơn khi anh hoàn toàn chiều theo.

“Chồng em đúng kiểu đàn ông ‘dài lâu’, tức là vừa ‘dài’ vừa ‘lâu’. Nghe thì có vẻ là hình mẫu lý tưởng chị em nào cũng muốn sở hữu, nhưng thực tế thì cũng nhiều vấn đề lắm. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

 

Chúng em đã từng quan hệ khi còn yêu nhau nhưng tần suất rất ít. Mỗi một lần ‘lâm trận’ của anh có khi phải dao động từ 45 phút đến cả tiếng. Em đều phải chuẩn bị sức khoẻ, tâm thế thật sẵn sàng mới đủ khả năng ‘nhập cuộc’ cùng ông xã. Hồi còn yêu đương tìm hiểu, thời gian rảnh rang, có khi cả ngày quấn quýt nhau là chuyện thường tình. Nhưng giờ về chung một nhà, chả hiểu sao quanh đi quẩn lại chẳng còn những khoảnh khắc vợ chồng được hết mình với ‘cuộc yêu’.

Nhiều đêm hai chúng em cũng lao vào nhau, dạo đầu, ‘nhập cuộc’ đầy hào hứng. Nhưng ‘ân ái’ được một chút thì chồng buồn ngủ mà anh vẫn chưa l.ên đ.ỉnh, thế là dừng lại. Tại chồng cũng bảo sáng hôm sau có cuộc họp nọ kia nên em thông cảm không câu nệ. Dù trong thâm tâm em chưa được thăng hoa nên đôi lúc ấm ức, khó chịu. Dần dần tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn. Ngay cả những ngày rảnh, vợ chồng ở cùng nhau 24/24, vẫn có thể ‘yêu’ hời hợt như kể trên.

Đang ‘ân ái’ nồng nhiệt chồng bỗng dưng dừng lại đột ngột, vợ nhẹ nhàng cho qua nhưng sáng hôm sau, cô yêu cầu một điều khiến anh kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm là một hôm cuối tuần cách đây nửa tháng, đang ‘ân ái’ hừng hực được khoảng hơn 30 phút thì chồng bảo thôi dừng lại. Em hỏi lý do thì anh lại nói một câu rất quen ‘Để anh ‘tự xử’ rồi xong, chứ không cũng chẳng biết đến khi nào’. Nghe vậy, em biết mình không thể làm ngơ được. Nhưng chuyện đã rồi, em đợi tới sáng hôm sau.

Em ngồi nói chuyện với chồng khi cả hai đã tỉnh táo, còn dọa là nếu không ‘yêu’ tới nơi tới chốn thì đừng bao giờ động vào cơ thể của nhau. Đồng thời, em thay đổi chế độ sinh hoạt, ban đêm để ngủ, nghỉ ngơi, thay vào đó vợ chồng có thể ‘yêu’ buổi sáng hoặc thậm chí ban ngày trong thời gian giãn cách này. Không thể để cảm xúc ‘ân ái’ bị nhờn được, bởi về lâu về dài sẽ làm giảm chất lượng ‘yêu’ của hai bên. Phải tìm bằng được nguyên nhân để xử lý kịp thời. Có thời gian nhiều hơn, chồng em mới không bị nản được. Vả lại, cũng nên thay đổi vài tư thế sao cho giữ được sự phấn chấn một cách bền bỉ”.

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