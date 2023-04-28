Bà ấy ngẩn người ra một lát rồi nói lời xin lỗi tôi. Đầu óc tôi đang điên đảo, không chấp gì mấy câu vặt vãnh đó. Trong người tôi lại không mang điện thoại nên chẳng thể gọi cho chồng được, đành phải bắt taxi về nhà.

Nhân ngày nghỉ, tôi rủ chồng đi dạo cho thoải mái, vợ chồng son mà suốt ngày ru rú trong 4 bức tường thì cũng nhạt nhẽo. Sau khi đi dạo mất nửa ngày, tôi muốn vào chợ mua ít đồ dự trữ cho cả tuần. Sau khi mua đầy đủ đồ, ra đến cổng chợ tìm không thấy chồng đâu. Tôi hỏi bà bán nước, nơi mà chồng tôi ngồi chờ vợ. Bà bảo có người gọi điện đến, rồi chồng tôi vội vã lên xe đi ngay, hình như là về nhà chở vợ đi đẻ. Tôi cho rằng bà ấy nhầm lẫn chồng tôi với vị khách nào đó.

Thế nhưng bà nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi trách: "Cô là nhân tình nhân ngãi của cậu ta à? Thất đức lắm, không bền đâu, hãy buông tha cho gia đình họ đi". Không muốn nghe bà ta nói linh tinh, tôi nói mình là vợ, được cưới hỏi đàng hoàng. Chính người phụ nữ gọi điện cho chồng tôi mới là tiểu tam. Bà ấy ngẩn người ra một lát rồi nói lời xin lỗi tôi. Đầu óc tôi đang điên đảo, không chấp gì mấy câu vặt vãnh đó. Trong người tôi lại không mang điện thoại nên chẳng thể gọi cho chồng được, đành phải bắt taxi về nhà.

Ảnh minh họa: Internet Vừa về đến nhà, tôi gọi điện thoại cho chồng, anh bảo chuyện dài lắm, đợi khi nào về sẽ giải thích và rồi anh tắt phụt máy. Tôi ngồi ở phòng khách 6 tiếng đồng hồ, không ăn uống gì, đầu óc hỗn loạn, chỉ mong chồng về cho một câu trả lời. Đến 7 giờ tối mới thấy bóng dáng của chồng. Có lẽ nhìn mặt tôi khó coi nên anh vội giải thích là cô bạn đồng nghiệp gọi điện nhờ chở đi đẻ, đừng có ghen tuông vớ vẩn. Giúp người giúp đến nơi đến chốn, đợi người ta mẹ tròn con vuông và có người đến thay thế thì chồng tôi mới về được. Tôi không tin những gì chồng nói và yêu cầu đưa đến gặp ngay người phụ nữ đó xem mặt mũi thế nào? Chồng khẳng định bản thân trong sạch, cô gái đó có con với người đàn ông khác, bị hắt hủi, giờ trở thành mẹ đơn thân. Trong lúc người ta khó khăn, chồng tôi có lòng tốt giúp đỡ, chứ hoàn toàn không yêu đương gì. Tôi bắt chồng phải mang kết quả ADN về mới tin. Thế nhưng anh bảo nếu xét nghiệm ADN là sỉ nhục chồng và chứng tỏ vợ chồng không tin nhau thì sống sao nổi. Chia tay đi cho khỏe. Theo mọi người tôi có nên tin tưởng những lời chồng nói không?

Bắt quả tang con dâu ngoại tình trong khách sạn, lật tấm chăn lên, tôi suýt đột quỵ khi nhìn thấy gương mặt người quen Tôi thuê người bám theo con dâu, bao giờ thấy nó vào khách sạn thì tôi sẽ ra mặt đến tận nơi. Khoảng năm này sau, vừa nghe tin con dâu vào khách sạn thì tôi tức tốc lao vào. Tôi cho tiếp tân một chút tiền để biết số phòng con dâu thuê

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