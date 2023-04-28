Đến nhà bạn thân của vợ, tôi luống cuống bỏ chạy khi thấy cô ấy 'không mảnh vải che thân' nằm trong bồn tắm

Hôm qua, G gọi điện nhờ tôi qua sửa điện hộ. Lúc đó là hơn 7 giờ tối, tôi bảo vợ đi cùng nhưng vợ tôi không đi được vì còn chăm con nhỏ. Tôi phải đi một mình.

Vợ tôi và G chơi rất thân với nhau. G ly hôn chồng, thường hay sang nhà tôi ăn cơm, đôi khi ngủ lại qua đêm để tâm sự với vợ tôi. Nhưng tôi rất dị ứng kiểu ăn mặc hớ hênh của G. Mỗi lần cô ấy đến, tôi đều phải lánh trong phòng, cực chẳng đã mới ra ngoài.

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Tôi biết G có ý với mình. Cô ấy thường hay liếc mắt đưa tình hay hỏi tôi những câu hỏi nhạy cảm mỗi khi vắng mặt vợ tôi. Tôi đánh trống lảng cho qua. Nhưng có khi, G còn chủ động nắm tay hay vuốt ngực tôi rồi làm ra vẻ vô tình.

Hôm qua, G gọi điện nhờ tôi qua sửa điện hộ. Lúc đó là hơn 7 giờ tối, tôi bảo vợ đi cùng nhưng vợ tôi không đi được vì còn chăm con nhỏ. Tôi phải đi một mình.

Nhà G tắt hết điện, chỉ còn sáng điện ở phòng tắm. Sợ có chuyện không hay, tôi vội mở cửa phòng tắm và chết đứng khi thấy G đang nằm chờ sẵn trong bồn tắm. Thấy tôi, cô ấy còn đứng dậy mời gọi với cơ thể không mảnh vải che thân.

Quá hoảng loạn, tôi vội vã đóng sầm cửa, lấy xe chạy thẳng một mạch về nhà. Tôi không dám kể chuyện cho vợ nghe vì sợ cô ấy nghi ngờ chồng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không biết phải đối diện với G như thế nào nữa?

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