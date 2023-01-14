Biết chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay nói đúng 1 câu khiến cả anh lẫn ả bò ra xin tha

Tâm sự 14/01/2023 16:50

Biết chồng lại nói dối qua chỗ cô bồ nên Lan lập tức bắt xe đến tận phòng trọ của cô bồ mà thám tử đã đưa cho cô trước đây...

Lan vốn xinh đẹp, lại là con nhà giàu có, cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chẳng biết duyên phận run rủi thế nào mà cô lại chọn Kiên - người đàn ông hết sức bình thường.

So với Lan thì Kiên thua hẳn về mọi thứ, dù vậy Lan chưa bao giờ xem thường chồng của mình cả. Ở nhà đang là công chúa ''cành vàng lá ngọc'' của bố mẹ nhưng kể từ khi lấy Kiên thì Lan chẳng nề hà việc gì.

Cưới nhau gần cả năm trời nhưng Lan chẳng bao giờ để chồng phải động tay làm việc gì cả, cứ chồng đi làm về là Lan lại pha nước ấm cho chồng tắm, lấy quần áo cho chồng rồi lại tất bật dọn cơm cho chồng. Lan cũng nghỉ làm để ở nhà lo chuyện bếp núc, cô khác hẳn những người phụ nữ sành điệu ngoài kia. Nhưng chính vì lý do này mà Kiên ngày càng chán vợ.

Biết chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay nói đúng 1 câu khiến cả anh lẫn ả bò ra xin tha - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lan phát hiện chồng ngoại tình qua tin nhắn gửi đến trên màn hình điện thoại của chồng. Lúc đó Lan đau khổ lắm, cô tự hỏi mình hi sinh nhiều đến vậy sao chồng lại nỡ phản bội. Lan còn quá yêu chồng nên cô muốn giữ chồng lại. Thay vì tra hỏi cho bằng được thì Lan quyết bắt quả tang để dạy cho chồng một bài học.

Sau 3 ngày thuê thám tử thì Lan được biết chồng mình cặp kè với cô sinh viên năm cuối đại học. Hai người quen nhau sau một vụ va chạm giao thông, cũng chính Kiên đã đưa cô gái đó vào viện nên cả hai mới nảy sinh tình cảm.

Kiên đã từng kể chuyện này cho Lan, lúc đó cô còn vui mừng vì nghĩ chồng mình làm được việc tốt. Nhưng cô không ngờ sau lưng mình chồng lại làm những chuyện kinh khủng đến như vậy.

Từ khi ngoại tình thì Kiên tìm mọi cách về nhà muộn, Lan thừa biết chồng đang ở với nhân tình. Hôm đó là sinh nhật của Lan, cô chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn để hâm nóng tình cảm, khiến chồng suy nghĩ lại mà cắt đứt với cô bồ nhí. Nhưng thật không ngờ thì Kiên nói dối công ty tăng ca nên phải về muộn. Biết chồng lại nói dối qua chỗ cô bồ nên Lan lập tức bắt xe đến tận phòng trọ của cô bồ mà thám tử đã đưa cho cô trước đây.

Khi đến nơi thì Lan thấy cửa phòng cô ta khóa trong, chắc chắn hai người bọn họ đang cuồng nhiệt với nhau lắm. Thế là Lan nhờ bà chủ trọ gọi nhân tình của chồng mình ra, vì nếu là cô gọi thì chắc chắn cô ta sẽ trốn biệt. Vừa nghe có tiếng người gọi thì cô bồ lập tức bảo Kiên:

- Mau, chui xuống gầm giường đi anh. Rõ ràng bình thường bà chủ trọ có hay tìm đến em đâu. Chắc là có chuyện gì rồi.

Vừa nói cô ta vừa dùng lực ấn đầu của Kiên xuống rồi vơ tạm cái khăn để quấn lên người rồi mở cửa sổ ra bảo.

Biết chồng và nhân tình trốn dưới gầm giường, vợ cao tay nói đúng 1 câu khiến cả anh lẫn ả bò ra xin tha - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Bác tìm cháu có chuyện gì vậy ạ?

- Bác đến thu tiền điện nước tháng này ấy mà. Cháu mở cửa ra đi rồi hai bác cháu nói chuyện cho dễ.

- Không được đâu ạ. Hôm nay cháu mệt lắm nên để mai cháu mang sang tận nơi đóng cho bác nhé.

Nói rồi cô ta lập tức đóng cửa lại. Thấy bộ dạng đó của cô ta thì Lan biết chắc là cô ta đang giấu chồng mình trong đó. Lan lập tức nghĩ ra kế hay ho, cô lập tức châm lửa đốt cháy chiếc xăm xe rồi đó hét:

- Cháy, cháy nhà rồi mọi người ơi. 

Tất cả mọi người ai nấy đều hoảng hốt bởi tiếng báo cháy. Lúc này thì Lan thấy chồng mình và cô bồ vội vã lôi nhau chạy ra. Kiên lúc này bủn rủn:

- Vợ... sao em lại ở đây?

- Tôi ở đây vì lý do gì chẳng lẽ giờ anh chưa biết? Đúng là cháy nhà ra mặt chuột nhỉ? 

Cô bồ sợ hãi ấp úng:

- Chị... chị tha cho em. Em không dám nữa đâu... là em trót dại nên...

- Yên tâm đi, tôi chẳng đánh cô làm gì cho bẩn tay cả đâu. Có đánh thì đánh chồng tôi kìa, cô còn trẻ, cũng có tý nhan sắc lại được ăn học đàng hoàng sao không tìm đàn ông tốt mà yêu lại đi dây dưa vào đàn ông đã có vợ cho khổ hả? Cô không sợ thiên hạ cười vào mặt cô à?

Nói rồi Lan quay lại nhìn chồng:

- Anh mặc lại quần áo đi, rồi về nhà chúng ta nói chuyện.

Dù bình tĩnh như vậy nhưng Lan đau đớn lắm, cứ nghĩ cảnh chồng ngoại tình ăn nằm với người phụ nữ khác là Lan thấy trái tim mình như có ai đó bóp chặt lại. Giờ cô không biết có nên tha thứ cho chồng không, cô thật sự bế tắc vô cùng.

Bỏ vợ chạy theo ả bồ nóng bỏng hòng sinh con trai nối dõi, cuối cùng tôi tức tưởi hối hận khi nghe bồ nói một câu

Bỏ vợ chạy theo ả bồ nóng bỏng hòng sinh con trai nối dõi, cuối cùng tôi tức tưởi hối hận khi nghe bồ nói một câu

Đến một lần nhậu nhẹt với bạn bè, vì quá chén mà tôi phát sinh tình một đêm với phụ nữ lạ...

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

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