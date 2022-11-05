Ảo tưởng sau khi tha thứ chồng ngoại tình: Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng lạc bước

Tâm sự gia đình 05/11/2022 14:00

Ngày nào tôi cũng kiểm tra quần áo mà anh thay ra. Hôm nào quá giờ mà anh chưa về là tôi lại lên kiểm tra xem hôm nay anh có đặt phòng ở khách sạn đó không. Đến tối đợi anh ngủ rồi tôi kiểm tra ví của anh xem có những tấm thẻ khách sạn khác nữa không?

Phụ nữ thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đối diện với chuyện chồng ngoại tình. Không chấp nhận tha thứ thì sẽ mất gia đình, còn nếu như đồng ý tha thứ thì lại giống như đang tra tấn chính bản thân mình. Cảm giác đó giống như tảng đá lăn trước mặt bạn, hoặc bạn phải tránh được hoặc nó sẽ đè bẹp bạn.

Tôi và chồng gặp gỡ vào năm 2010. Cả hai đều có những thú vui và sở thích giống nhau. Cứ như thế chúng tôi có tình cảm và sau đó thành vợ chồng.

Khi mang thai tháng thứ 6, tôi phát hiện trong ví của chồng có thẻ hội viên của một khách sạn. Đặc biệt là khách sạn này tôi chưa bao giờ tới, nó nằm ngay trong thành phố chúng tôi đang sống. Anh từng nói rằng trước khi quen tôi anh chưa đi khách sạn với cô gái nào.

Ảo tưởng sau khi tha thứ chồng ngoại tình: Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng lạc bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lên website của khách sạn rồi đánh tên chồng vào. Tôi thử rất nhiều mật khẩu nhưng đều không đúng. Cuối cùng tôi nhập ngày sinh nhật của mình… mật khẩu chính xác. Đêm hôm đó là đêm tôi đau khổ nhất kể từ khi kết hôn. Nhật ký dữ liệu hiện ra, chỉ hai tháng sau khi chúng tôi kết hôn là anh bắt đầu đăng ký mở phòng ở khách sạn này. Thời gian thường bất định, có lúc buổi trưa, có khi buổi tối. Nếu là buổi tối thường là lúc 8 giờ tối. Tôi đoán rằng anh tranh thủ giờ nghỉ trưa và thời gian sau khi tan sở để mở phòng. Nếu anh không hẹn gái thì còn làm gì ở khách sạn chứ?

Mặc dù như vậy, trong thời gian tôi mang thai anh chưa một lần về nhà sau 10 giờ tối. Tại sao mật khẩu của tấm thẻ này lại là sinh nhật tôi chứ? Anh ngoại tình còn lấy ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu để làm gì? Tôi như con thú bị thương. Thì ra tôi bị lừa gạt suốt thời gian qua mà không hề hay biết.

Tôi không thể đoán được anh làm như vậy là do nhu cầu giải quyết sinh lý hay là do anh đã không còn yêu tôi nữa. Tối đó đợi anh về, tôi đã cãi nhau với anh. Anh chỉ im lặng. Đến ngày thứ hai anh cầu xin tôi tha thứ. Anh nói anh làm như vậy chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ vẫn còn yêu tôi. Tôi nghĩ đến đứa con trong bụng nên lựa chọn tha thứ cho anh.

Nhưng trên thực tế tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn sợ hãi. Ngày nào tôi cũng kiểm tra quần áo mà anh thay ra. Hôm nào quá giờ mà anh chưa về là tôi lại lên kiểm tra xem hôm nay anh có đặt phòng ở khách sạn đó không. Đến tối đợi anh ngủ rồi tôi kiểm tra ví của anh xem có những tấm thẻ khách sạn khác nữa không? Bên cạnh đó tôi kiểm tra xem điện thoại, Facebook, Zalo… của anh xem có những cuộc nói chuyện với người lạ hay không? Khi anh mua quà tặng tôi, tôi nghi ngờ có phải anh đã làm gì có lỗi không mà phải lấy lòng tôi như thế? Tôi chán ghét chính bản thân mình, tôi muốn tìm ai đó nói chuyện…

Ảo tưởng sau khi tha thứ chồng ngoại tình: Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng lạc bước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ai chưa trải qua việc này sẽ không thể nào biết được, phụ nữ đau khổ nhất không phải là lúc phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình mà là quá trình một mình phải đối diện với mọi vấn đề sau đó.

Lòng tôi rối bời. Tôi không muốn từ bỏ hôn nhân, tôi cũng không nỡ để con không có được một gia đình hoàn chỉnh nhưng lại không thể nào tin tưởng những thứ mà anh thề thốt. Không biết rằng sau này anh có lại tiếp tục phạm phải lỗi lầm giống thế này hay không?

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