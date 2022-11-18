Bị vợ giàu bắt 'đổ vỏ' trong đêm tân hôn, tôi lếch thếch bỏ về quê mà chết lặng khi nhìn người bên giếng nước

Tâm sự 18/11/2022 14:03

Trong đêm tân hôn, vợ đã thẳng thừng thú nhận cô ta đã mang thai con của gã đàn ông khác nhưng hắn ta không muốn kết hôn. Vợ bảo nếu tôi chấp nhận mọi chuyện thì tôi sẽ có tiền và có sự nghiệp.

Cách đây 3 năm tôi kết hôn, lấy được vợ giàu khiến bạn bè người quen ai cũng ghen tị. Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, học hành đàng hoàng nhưng không có tiền cũng chẳng có quan hệ. Chính vì thế mà cố gắng đến đâu thì ở thành phố lớn này cũng chỉ đủ ăn đủ mạc mà thôi.

Cho đến khi lọt vào mắt xanh của con gái sếp, tôi lập tức túm lấy cơ hội ấy mong được đổi đời. Thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, vợ đã thẳng thừng thú nhận với tôi một bí mật cay đắng vô cùng. Đó là cô ta đã mang thai con của gã đàn ông khác nhưng hắn ta không muốn kết hôn. Vợ bảo nếu tôi chấp nhận mọi chuyện thì tôi sẽ có tiền và có sự nghiệp. Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao, cuối cùng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay nuôi con gã đàn ông khác.

Bị vợ giàu bắt 'đổ vỏ' trong đêm tân hôn, tôi lếch thếch bỏ về quê mà chết lặng khi nhìn người bên giếng nước - Ảnh 1
Cho đến khi lọt vào mắt xanh của con gái sếp, tôi lập tức túm lấy cơ hội ấy mong được đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm hôn nhân, quả thật bố vợ giúp tôi khá nhiều nhưng trong lòng tôi luôn ôm một nỗi uất ức căm hờn không có chỗ giải tỏa. Cuối cùng tôi lén lút ngoại tình để trả thù vợ và nhà vợ vì những bất công, cay đắng mình phải chịu. Tôi không dám thể hiện thái độ ra mặt, chỉ có thể thông qua việc ngoại tình để lấy lại cân bằng trong lòng mà thôi. Những cay đắng thay tôi đã giấu giếm rất kỹ mà cuối cùng vẫn bị vợ phát hiện. 

Vợ đùng đùng đòi ly hôn, bố vợ tát tôi mấy cái rồi đuổi ra khỏi nhà, bảo rằng ông đã nuôi ong tay áo, cho tôi đủ thứ mà cuối cùng tôi vẫn lén lút ngoại tình. Bị nhà vợ đuổi đi, tôi lếch thếch xách đồ về quê.

Ngày hôm đó vừa vào đến sân, tôi gần như hóa đã khi nhìn thấy một bóng người mảnh mai xinh xắn và rất đỗi quen thuộc đang ở bên giếng nước. Người đó không ai khác chính là Hoài, người yêu cũ của tôi.

Tôi và Hoài yêu nhau từ khi bước chân vào đại học, hai đứa cùng quê, nhà cách nhau không xa, tình yêu trải qua quãng thời gian sinh viên ngây thơ đẹp đẽ. Sau khi ra trường vẫn gắn bó thân thiết không rời nhưng sau này tôi mới nhận ra hai đứa kết hôn thì sẽ chẳng bao giờ thoát được cảnh nghèo hèn. Vì gia đình Hoài cũng không khá khẩm gì cả. Lúc lọt được vào mắt xanh con gái sếp, tôi lập tức bỏ rơi Hoài đi lấy vợ giàu. 

Hoài quá đau khổ và thất vọng nên đã bỏ về quê mấy năm nay để làm việc gần nhà. Mấy năm qua tôi ít về quê vì vợ không cho. Vậy mà tại sao Hoài lại xuất hiện trong sân nhà tôi? Trong lòng dậy lên sự vui mừng và hy vọng, tôi mong chờ Hoài vẫn còn tình cảm với mình và chúng tôi có thể quay về bên nhau, viết tiếp câu chuyện tình dang dở khi trước. Nếu không có chút tình cảm nào với tôi thì hà cớ gì Hoài vẫn qua lại thân thiết với mẹ tôi?

Bị vợ giàu bắt 'đổ vỏ' trong đêm tân hôn, tôi lếch thếch bỏ về quê mà chết lặng khi nhìn người bên giếng nước - Ảnh 2
Tôi thẫn thờ. Bao hy vọng tiêu tan trong phút chốc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bước vào sân, chạy như bay đến gần Hoài muốn nắm lấy tay cô ấy hỏi thăm và bày tỏ nỗi lòng. Nhưng Hoài tránh cái nắm tay của tôi. 

-  Tháng sau em về nhà chồng rồi, anh vẫn còn ở quê thì bớt chút thời gian đến chung vui với vợ chồng em nhé!

Hoài mỉm cười đáp lời tôi như vậy. Tôi thẫn thờ. Bao hy vọng tiêu tan trong phút chốc. Hóa ra Hoài vẫn sang nhà tôi vì thương mẹ tôi già yếu chỉ sống một mình thui thủi. Trước đây bà rất quý Hoài, mối quan hệ gần gũi gắn bó. Chuyện chúng tôi chia tay không liên quan gì đến bà cả, chính bà là người phản đối rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy vợ giàu. Hoài đi làm gần nhà, có người yêu hơn một năm nay và sắp kết hôn. Cô ấy quyết định ở hẳn tại quê, sống cuộc sống yên bình giản dị bên một người chồng chăm chỉ tốt bụng.

Nhìn nụ cười trong sáng tươi tắn của Hoài, nhớ về những năm tháng chúng tôi còn bên nhau mà tôi tiếc nuối và hối hận vô vàn. Nhưng thời gian đã qua không cách nào có thể lấy lại được. Giàu sang tiền bạc để làm gì khi mà con người ta sống bội bạc, lừa dối, lợi dụng nhau, vợ chồng không được hạnh phúc? Nếu khi trước tôi không bỏ Hoài thì bây giờ tôi đã có được hạnh phúc và bình yên rồi… 

Qua nhà bạn thân lúc nửa đêm, tôi đứng hình khi nhìn thấy vợ và anh ta đang 'cắm sừng' mình

Qua nhà bạn thân lúc nửa đêm, tôi đứng hình khi nhìn thấy vợ và anh ta đang 'cắm sừng' mình

Tôi định mở cửa nhà tắm thì phát hiện bên trong có người. Đang định quay trở ra thì có một giọng nói phụ nữ bên trong vang lên khiến tôi bủn rủn cả chân tay. “Lấy giúp em cái khăn tắm với anh ơi…”, cô ta tưởng tôi là Hải nhưng điều đó không quan trọng bằng việc giọng nói ấy vô cùng quen thuộc. Chính là giọng của vợ tôi!

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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